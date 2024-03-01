https://ria.ru/20240301/sandu-1930421906.html

Санду назвала статьи молдавских СМИ о Приднестровье страшилкой

Санду назвала статьи молдавских СМИ о Приднестровье страшилкой - РИА Новости, 01.03.2024

Санду назвала статьи молдавских СМИ о Приднестровье страшилкой

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что слухи о возможном присоединении Приднестровья к России распространяются с подачи Москвы, при том что сообщения об... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T11:21

2024-03-01T11:21

2024-03-01T11:43

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КИШИНЕВ, 1 мар - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что слухи о возможном присоединении Приднестровья к России распространяются с подачи Москвы, при том что сообщения об этом были опубликованы молдавскими СМИ, в том числе получающими финансирование из Румынии. Ряд молдавских СМИ, в том числе издание Deschide, которое финансируется правительством Румынии, в преддверии съезда в Тирасполе 28 февраля написали, что на нем будет принято обращение к Москве о присоединении ПМР к Российской Федерации. Однако информация не подтвердилась: власти Приднестровья обратились к России за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии. "Российская пропаганда распространила эту страшилку. Кремль делает это, чтобы запугать молдаван, тем более у нас год выборов", - заявила Санду в эфире телеканала Jurnal TV. При этом никаких доказательств своих слов она не привела.

https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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