https://ria.ru/20240301/sandu-1930421906.html
Санду назвала статьи молдавских СМИ о Приднестровье страшилкой
Санду назвала статьи молдавских СМИ о Приднестровье страшилкой - РИА Новости, 01.03.2024
Санду назвала статьи молдавских СМИ о Приднестровье страшилкой
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что слухи о возможном присоединении Приднестровья к России распространяются с подачи Москвы, при том что сообщения об... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T11:21
2024-03-01T11:21
2024-03-01T11:43
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КИШИНЕВ, 1 мар - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что слухи о возможном присоединении Приднестровья к России распространяются с подачи Москвы, при том что сообщения об этом были опубликованы молдавскими СМИ, в том числе получающими финансирование из Румынии. Ряд молдавских СМИ, в том числе издание Deschide, которое финансируется правительством Румынии, в преддверии съезда в Тирасполе 28 февраля написали, что на нем будет принято обращение к Москве о присоединении ПМР к Российской Федерации. Однако информация не подтвердилась: власти Приднестровья обратились к России за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии. "Российская пропаганда распространила эту страшилку. Кремль делает это, чтобы запугать молдаван, тем более у нас год выборов", - заявила Санду в эфире телеканала Jurnal TV. При этом никаких доказательств своих слов она не привела.
https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, москва, майя санду, россия
В мире, Молдавия, Москва, Майя Санду, Россия
Санду назвала статьи молдавских СМИ о Приднестровье страшилкой
Санду назвала публикации молдавских СМИ о Приднестровье российской пропагандой
КИШИНЕВ, 1 мар - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что слухи о возможном присоединении Приднестровья к России распространяются с подачи Москвы, при том что сообщения об этом были опубликованы молдавскими СМИ, в том числе получающими финансирование из Румынии.
Ряд молдавских СМИ, в том числе издание Deschide, которое финансируется правительством Румынии, в преддверии съезда в Тирасполе
28 февраля написали, что на нем будет принято обращение к Москве о присоединении ПМР к Российской Федерации. Однако информация не подтвердилась: власти Приднестровья обратились к России за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии.
"Российская пропаганда распространила эту страшилку. Кремль делает это, чтобы запугать молдаван, тем более у нас год выборов", - заявила Санду в эфире телеканала Jurnal TV. При этом никаких доказательств своих слов она не привела.
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