https://ria.ru/20240301/rusofobiya-1930460069.html
Матвиенко раскритиковала русофобский курс властей Молдавии
Матвиенко раскритиковала русофобский курс властей Молдавии - РИА Новости, 01.03.2024
Матвиенко раскритиковала русофобский курс властей Молдавии
Русофобский курс, проводимый властями Молдавии, не отвечает национальным интересам страны, уверена спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T12:54
2024-03-01T12:54
2024-03-01T13:50
валентина матвиенко
молдавия
евгения гуцул
совет федерации рф
политика
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Русофобский курс, проводимый властями Молдавии, не отвечает национальным интересам страны, уверена спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Мы с большим огорчением наблюдаем всё, что происходит в Молдавии. Это явно выраженный русофобский курс нынешних властей, который, на мой взгляд, не соответствует национальным интересам Молдавии", - сказала спикер на встрече с главой Гагаузии (Республика Молдова) Евгенией Гуцул. Во встрече также принимали участие председатель Народного Собрания Гагаузии Дмитрий Константинов.Она подчеркнула, что наши народы связывает большая история, общая дружба, родственные и иные связи."И вот так это разрывать и рушить. Возникает вопрос - зачем? В чьих интересах? Точно не национальных интересах Молдавии", - сказала Матвиенко."Мы знаем, что определенная часть граждан Молдавии не поддерживает такой антироссийский курс", - отметила сенатор."Понятно, что нынешние власти (Молдавии - ред.) являются проводниками навязанного такого западного курса политического....", - добавила спикер Совфеда."Мы рассчитываем на то, что все-таки когда-то возобладает, если не у этих властей, то может быть у других, впереди выборы, возобладают здравый смысл, прагматическое отношение и забота о собственной стране, о собственных национальных интересах: экономических, оборонных и иных", - добавила Матвиенко.
https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html
https://ria.ru/20240228/moldavia-1930066473.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Приднестровский конфликт
Приднестровский конфликт зародился с началом распада СССР. В 1990 году Молдавия приняла Декларацию о суверенитете, после чего несогласное с этим решением Приднестровье провозгласило независимость от самой Молдавии. Напряжение между Кишиневом и Тирасполем нарастало и в 1992 году переросло в вооруженное столкновение. Бои прекратились после введения в регион российского военного контингента. Сейчас на территории непризнанной республики постоянно находятся совместные миротворческие силы. Подробнее — в видеоинфографике Ria.ru.
2024-03-01T12:54
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PT2M43S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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валентина матвиенко, молдавия, евгения гуцул, совет федерации рф, политика
Валентина Матвиенко, Молдавия, Евгения Гуцул, Совет Федерации РФ, Политика
Матвиенко раскритиковала русофобский курс властей Молдавии
Матвиенко: русофобский курс властей Молдавии не соответствует интересам страны
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Русофобский курс, проводимый властями Молдавии, не отвечает национальным интересам страны, уверена спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Мы с большим огорчением наблюдаем всё, что происходит в Молдавии. Это явно выраженный русофобский курс нынешних властей, который, на мой взгляд, не соответствует национальным интересам Молдавии", - сказала спикер на встрече с главой Гагаузии
(Республика Молдова) Евгенией Гуцул
. Во встрече также принимали участие председатель Народного Собрания Гагаузии Дмитрий Константинов
.
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Она подчеркнула, что наши народы связывает большая история, общая дружба, родственные и иные связи.
"И вот так это разрывать и рушить. Возникает вопрос - зачем? В чьих интересах? Точно не национальных интересах Молдавии", - сказала Матвиенко.
"Мы знаем, что определенная часть граждан Молдавии не поддерживает такой антироссийский курс", - отметила сенатор.
"Понятно, что нынешние власти (Молдавии - ред.) являются проводниками навязанного такого западного курса политического....", - добавила спикер Совфеда.
"Мы рассчитываем на то, что все-таки когда-то возобладает, если не у этих властей, то может быть у других, впереди выборы, возобладают здравый смысл, прагматическое отношение и забота о собственной стране, о собственных национальных интересах: экономических, оборонных и иных", - добавила Матвиенко.
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