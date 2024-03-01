https://ria.ru/20240301/rusofobiya-1930460069.html

Матвиенко раскритиковала русофобский курс властей Молдавии

Матвиенко раскритиковала русофобский курс властей Молдавии - РИА Новости, 01.03.2024

Матвиенко раскритиковала русофобский курс властей Молдавии

Русофобский курс, проводимый властями Молдавии, не отвечает национальным интересам страны, уверена спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T12:54

2024-03-01T12:54

2024-03-01T13:50

валентина матвиенко

молдавия

евгения гуцул

совет федерации рф

политика

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Русофобский курс, проводимый властями Молдавии, не отвечает национальным интересам страны, уверена спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Мы с большим огорчением наблюдаем всё, что происходит в Молдавии. Это явно выраженный русофобский курс нынешних властей, который, на мой взгляд, не соответствует национальным интересам Молдавии", - сказала спикер на встрече с главой Гагаузии (Республика Молдова) Евгенией Гуцул. Во встрече также принимали участие председатель Народного Собрания Гагаузии Дмитрий Константинов.Она подчеркнула, что наши народы связывает большая история, общая дружба, родственные и иные связи."И вот так это разрывать и рушить. Возникает вопрос - зачем? В чьих интересах? Точно не национальных интересах Молдавии", - сказала Матвиенко."Мы знаем, что определенная часть граждан Молдавии не поддерживает такой антироссийский курс", - отметила сенатор."Понятно, что нынешние власти (Молдавии - ред.) являются проводниками навязанного такого западного курса политического....", - добавила спикер Совфеда."Мы рассчитываем на то, что все-таки когда-то возобладает, если не у этих властей, то может быть у других, впереди выборы, возобладают здравый смысл, прагматическое отношение и забота о собственной стране, о собственных национальных интересах: экономических, оборонных и иных", - добавила Матвиенко.

https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html

https://ria.ru/20240228/moldavia-1930066473.html

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Влада Копылова

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Приднестровский конфликт Приднестровский конфликт зародился с началом распада СССР. В 1990 году Молдавия приняла Декларацию о суверенитете, после чего несогласное с этим решением Приднестровье провозгласило независимость от самой Молдавии. Напряжение между Кишиневом и Тирасполем нарастало и в 1992 году переросло в вооруженное столкновение. Бои прекратились после введения в регион российского военного контингента. Сейчас на территории непризнанной республики постоянно находятся совместные миротворческие силы. Подробнее — в видеоинфографике Ria.ru. 2024-03-01T12:54 true PT2M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

валентина матвиенко, молдавия, евгения гуцул, совет федерации рф, политика