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Российские военные заняли более выгодные рубежи на Херсонском направлении - РИА Новости, 01.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:25 01.03.2024 (обновлено: 13:34 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/rubezhi-1930468383.html
Российские военные заняли более выгодные рубежи на Херсонском направлении
Российские военные заняли более выгодные рубежи на Херсонском направлении - РИА Новости, 01.03.2024
Российские военные заняли более выгодные рубежи на Херсонском направлении
Российские подразделения на херсонском направлении на этой неделе сорвали диверсию украинского спецназа в районе Тендровской косы, ВСУ потеряли более 290... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T13:25
2024-03-01T13:34
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении на этой неделе сорвали диверсию украинского спецназа в районе Тендровской косы, ВСУ потеряли более 290 военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины, 16 орудий полевой артиллерии, сообщило в пятницу Минобороны РФ."На херсонском направлении российские войска заняли более выгодные позиции и отразили семь атак штурмовых групп 117-й, 118-й механизированных бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии Украины в районе населенного пункта Работино Запорожской области... Общие потери противника на херсонском направлении за неделю составили более 290 военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины, 34 автомобиля и 16 орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Также нанесено комплексное огневое поражение живой силе и технике 28-й, 65-й, 118-й механизированных, 44-й аэромобильной, 128-й горно-штурмовой бригад, 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Вербовое, Приморское, Новопокровка, Орехов, Малая Токмачка, Нестерянка Запорожской области, Ильинка Днепропетровской области, Токаревка и Дудчаны Херсонской области.Отмечается, что подразделениями российской группировки войск сорвана попытка высадки на быстроходных моторных лодках диверсионной группы 73-го морского центра сил специальных операций ВМС Украины в районе Тендровской косы. В результате скоротечного боя поражены и затонули четыре лодки противника. Уничтожены до 25 украинских военнослужащих, один взят в плен.
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вооруженные силы рф, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные заняли более выгодные рубежи на Херсонском направлении

Минобороны: ВС России заняли более выгодные рубежи на Херсонском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-90М "Прорыв" в зоне СВО
Танк Т-90М Прорыв в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Танк Т-90М "Прорыв" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении на этой неделе сорвали диверсию украинского спецназа в районе Тендровской косы, ВСУ потеряли более 290 военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины, 16 орудий полевой артиллерии, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"На херсонском направлении российские войска заняли более выгодные позиции и отразили семь атак штурмовых групп 117-й, 118-й механизированных бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии Украины в районе населенного пункта Работино Запорожской области... Общие потери противника на херсонском направлении за неделю составили более 290 военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины, 34 автомобиля и 16 орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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Также нанесено комплексное огневое поражение живой силе и технике 28-й, 65-й, 118-й механизированных, 44-й аэромобильной, 128-й горно-штурмовой бригад, 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Вербовое, Приморское, Новопокровка, Орехов, Малая Токмачка, Нестерянка Запорожской области, Ильинка Днепропетровской области, Токаревка и Дудчаны Херсонской области.
Отмечается, что подразделениями российской группировки войск сорвана попытка высадки на быстроходных моторных лодках диверсионной группы 73-го морского центра сил специальных операций ВМС Украины в районе Тендровской косы. В результате скоротечного боя поражены и затонули четыре лодки противника. Уничтожены до 25 украинских военнослужащих, один взят в плен.
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