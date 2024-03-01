Российские военные заняли более выгодные рубежи на Херсонском направлении
Минобороны: ВС России заняли более выгодные рубежи на Херсонском направлении
Танк Т-90М "Прорыв" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении на этой неделе сорвали диверсию украинского спецназа в районе Тендровской косы, ВСУ потеряли более 290 военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины, 16 орудий полевой артиллерии, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"На херсонском направлении российские войска заняли более выгодные позиции и отразили семь атак штурмовых групп 117-й, 118-й механизированных бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии Украины в районе населенного пункта Работино Запорожской области... Общие потери противника на херсонском направлении за неделю составили более 290 военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины, 34 автомобиля и 16 орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Также нанесено комплексное огневое поражение живой силе и технике 28-й, 65-й, 118-й механизированных, 44-й аэромобильной, 128-й горно-штурмовой бригад, 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Вербовое, Приморское, Новопокровка, Орехов, Малая Токмачка, Нестерянка Запорожской области, Ильинка Днепропетровской области, Токаревка и Дудчаны Херсонской области.
Отмечается, что подразделениями российской группировки войск сорвана попытка высадки на быстроходных моторных лодках диверсионной группы 73-го морского центра сил специальных операций ВМС Украины в районе Тендровской косы. В результате скоротечного боя поражены и затонули четыре лодки противника. Уничтожены до 25 украинских военнослужащих, один взят в плен.