https://ria.ru/20240301/rubezhi-1930468383.html

Российские военные заняли более выгодные рубежи на Херсонском направлении

Российские военные заняли более выгодные рубежи на Херсонском направлении - РИА Новости, 01.03.2024

Российские военные заняли более выгодные рубежи на Херсонском направлении

Российские подразделения на херсонском направлении на этой неделе сорвали диверсию украинского спецназа в районе Тендровской косы, ВСУ потеряли более 290... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T13:25

2024-03-01T13:25

2024-03-01T13:34

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

запорожская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении на этой неделе сорвали диверсию украинского спецназа в районе Тендровской косы, ВСУ потеряли более 290 военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины, 16 орудий полевой артиллерии, сообщило в пятницу Минобороны РФ."На херсонском направлении российские войска заняли более выгодные позиции и отразили семь атак штурмовых групп 117-й, 118-й механизированных бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии Украины в районе населенного пункта Работино Запорожской области... Общие потери противника на херсонском направлении за неделю составили более 290 военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины, 34 автомобиля и 16 орудий полевой артиллерии", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Также нанесено комплексное огневое поражение живой силе и технике 28-й, 65-й, 118-й механизированных, 44-й аэромобильной, 128-й горно-штурмовой бригад, 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Вербовое, Приморское, Новопокровка, Орехов, Малая Токмачка, Нестерянка Запорожской области, Ильинка Днепропетровской области, Токаревка и Дудчаны Херсонской области.Отмечается, что подразделениями российской группировки войск сорвана попытка высадки на быстроходных моторных лодках диверсионной группы 73-го морского центра сил специальных операций ВМС Украины в районе Тендровской косы. В результате скоротечного боя поражены и затонули четыре лодки противника. Уничтожены до 25 украинских военнослужащих, один взят в плен.

https://ria.ru/20240229/obstanovka-1930030710.html

запорожская область

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы рф, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф)