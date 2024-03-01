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РЭЦ поддержит членов Ассоциации "Народные художественные промыслы России" - РИА Новости, 01.03.2024
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17:30 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/rets-1930555331.html
РЭЦ поддержит членов Ассоциации "Народные художественные промыслы России"
РЭЦ поддержит членов Ассоциации "Народные художественные промыслы России" - РИА Новости, 01.03.2024
РЭЦ поддержит членов Ассоциации "Народные художественные промыслы России"
Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ) готов поддержать российские предприятия народных промыслов в экспортном продвижении на зарубежных маркетплейсах, РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T17:30
2024-03-01T17:30
экономика
россия
владимирская область
ляонин
вероника никишина
экспоцентр
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ) готов поддержать российские предприятия народных промыслов в экспортном продвижении на зарубежных маркетплейсах, сообщила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина на выставке Ассоциации "Народные художественные промыслы России"."Мы наблюдаем увеличение интереса к аутентичной российской продукции на зарубежных онлайн-рынках, где уже действует множество магазинов с широким ассортиментом товаров из России. РЭЦ объединяет производителей под брендом "Сделано в России" и помогает им в продвижении на международные площадки онлайн-торговли. Мы поддерживаем компании Ассоциации "Народные художественные промыслы России" в стремлении выйти на зарубежные маркетплейсы и готовы оказать в этом всяческое содействие", - сказала Никишина.28 февраля – 3 марта в Экспоцентре проходит выставка народных промыслов России "ЛАДЬЯ – 2024. Весенняя фантазия", организованная Ассоциацией "Народные художественные промыслы России".Выставка посвящена хохломской и городецкой росписи, гжельскому фарфору, ростовской финифти, вологодскому и елецкому кружеву, богородской и беломорской резьбе по дереву, палехской, федоскинской, холуйской и мстерской лаковой миниатюре, а также холмогорской и тобольской резьбе по кости.РЭЦ с предприятиями народных промыслов и участниками выставки связывают реализуемые им программы поддержки экспортеров. Например, "Гусевской Хрустальный Завод им. Мальцова" из Владимирской области при поддержке РЭЦ участвовал в международной выставке Ambiente, а "Гжель-художественные мастерские" принимали участие в Фестивале-ярмарке товаров под брендом "Сделано в России", которую инициировал РЭЦ в китайской провинции Ляонин.
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россия
владимирская область
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экономика, россия, владимирская область, ляонин, вероника никишина, экспоцентр, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Владимирская область, Ляонин, Вероника Никишина, Экспоцентр, Российский экспортный центр (РЭЦ)

РЭЦ поддержит членов Ассоциации "Народные художественные промыслы России"

© РИА Новости / Владимир АстапковичЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Логотип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ) готов поддержать российские предприятия народных промыслов в экспортном продвижении на зарубежных маркетплейсах, сообщила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина на выставке Ассоциации "Народные художественные промыслы России".
"Мы наблюдаем увеличение интереса к аутентичной российской продукции на зарубежных онлайн-рынках, где уже действует множество магазинов с широким ассортиментом товаров из России. РЭЦ объединяет производителей под брендом "Сделано в России" и помогает им в продвижении на международные площадки онлайн-торговли. Мы поддерживаем компании Ассоциации "Народные художественные промыслы России" в стремлении выйти на зарубежные маркетплейсы и готовы оказать в этом всяческое содействие", - сказала Никишина.
Офис АО Российский экспортный центр в Москве - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
РЭЦ рассказал о перспективных направлениях экспорта и выставках
29 февраля, 15:54
28 февраля – 3 марта в Экспоцентре проходит выставка народных промыслов России "ЛАДЬЯ – 2024. Весенняя фантазия", организованная Ассоциацией "Народные художественные промыслы России".
Выставка посвящена хохломской и городецкой росписи, гжельскому фарфору, ростовской финифти, вологодскому и елецкому кружеву, богородской и беломорской резьбе по дереву, палехской, федоскинской, холуйской и мстерской лаковой миниатюре, а также холмогорской и тобольской резьбе по кости.
РЭЦ с предприятиями народных промыслов и участниками выставки связывают реализуемые им программы поддержки экспортеров. Например, "Гусевской Хрустальный Завод им. Мальцова" из Владимирской области при поддержке РЭЦ участвовал в международной выставке Ambiente, а "Гжель-художественные мастерские" принимали участие в Фестивале-ярмарке товаров под брендом "Сделано в России", которую инициировал РЭЦ в китайской провинции Ляонин.
 
ЭкономикаРоссияВладимирская областьЛяонинВероника НикишинаЭкспоцентрРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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