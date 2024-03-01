https://ria.ru/20240301/rets-1930555331.html

РЭЦ поддержит членов Ассоциации "Народные художественные промыслы России"

РЭЦ поддержит членов Ассоциации "Народные художественные промыслы России" - РИА Новости, 01.03.2024

РЭЦ поддержит членов Ассоциации "Народные художественные промыслы России"

Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ) готов поддержать российские предприятия народных промыслов в экспортном продвижении на зарубежных маркетплейсах, РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T17:30

2024-03-01T17:30

2024-03-01T17:30

экономика

россия

владимирская область

ляонин

вероника никишина

экспоцентр

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ) готов поддержать российские предприятия народных промыслов в экспортном продвижении на зарубежных маркетплейсах, сообщила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина на выставке Ассоциации "Народные художественные промыслы России"."Мы наблюдаем увеличение интереса к аутентичной российской продукции на зарубежных онлайн-рынках, где уже действует множество магазинов с широким ассортиментом товаров из России. РЭЦ объединяет производителей под брендом "Сделано в России" и помогает им в продвижении на международные площадки онлайн-торговли. Мы поддерживаем компании Ассоциации "Народные художественные промыслы России" в стремлении выйти на зарубежные маркетплейсы и готовы оказать в этом всяческое содействие", - сказала Никишина.28 февраля – 3 марта в Экспоцентре проходит выставка народных промыслов России "ЛАДЬЯ – 2024. Весенняя фантазия", организованная Ассоциацией "Народные художественные промыслы России".Выставка посвящена хохломской и городецкой росписи, гжельскому фарфору, ростовской финифти, вологодскому и елецкому кружеву, богородской и беломорской резьбе по дереву, палехской, федоскинской, холуйской и мстерской лаковой миниатюре, а также холмогорской и тобольской резьбе по кости.РЭЦ с предприятиями народных промыслов и участниками выставки связывают реализуемые им программы поддержки экспортеров. Например, "Гусевской Хрустальный Завод им. Мальцова" из Владимирской области при поддержке РЭЦ участвовал в международной выставке Ambiente, а "Гжель-художественные мастерские" принимали участие в Фестивале-ярмарке товаров под брендом "Сделано в России", которую инициировал РЭЦ в китайской провинции Ляонин.

https://ria.ru/20240229/perspektivy-1930287075.html

россия

владимирская область

ляонин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, владимирская область, ляонин, вероника никишина, экспоцентр, российский экспортный центр (рэц)