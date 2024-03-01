РЭЦ поддержит членов Ассоциации "Народные художественные промыслы России"
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ) готов поддержать российские предприятия народных промыслов в экспортном продвижении на зарубежных маркетплейсах, сообщила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина на выставке Ассоциации "Народные художественные промыслы России".
"Мы наблюдаем увеличение интереса к аутентичной российской продукции на зарубежных онлайн-рынках, где уже действует множество магазинов с широким ассортиментом товаров из России. РЭЦ объединяет производителей под брендом "Сделано в России" и помогает им в продвижении на международные площадки онлайн-торговли. Мы поддерживаем компании Ассоциации "Народные художественные промыслы России" в стремлении выйти на зарубежные маркетплейсы и готовы оказать в этом всяческое содействие", - сказала Никишина.
28 февраля – 3 марта в Экспоцентре проходит выставка народных промыслов России "ЛАДЬЯ – 2024. Весенняя фантазия", организованная Ассоциацией "Народные художественные промыслы России".
Выставка посвящена хохломской и городецкой росписи, гжельскому фарфору, ростовской финифти, вологодскому и елецкому кружеву, богородской и беломорской резьбе по дереву, палехской, федоскинской, холуйской и мстерской лаковой миниатюре, а также холмогорской и тобольской резьбе по кости.
РЭЦ с предприятиями народных промыслов и участниками выставки связывают реализуемые им программы поддержки экспортеров. Например, "Гусевской Хрустальный Завод им. Мальцова" из Владимирской области при поддержке РЭЦ участвовал в международной выставке Ambiente, а "Гжель-художественные мастерские" принимали участие в Фестивале-ярмарке товаров под брендом "Сделано в России", которую инициировал РЭЦ в китайской провинции Ляонин.