Рейтинг@Mail.ru
Мастер и ученики: нестандартный Репин на выставке в "Новом Иерусалиме" - РИА Новости, 01.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 01.03.2024 (обновлено: 16:29 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/repin-1930169909.html
Мастер и ученики: нестандартный Репин на выставке в "Новом Иерусалиме"
Мастер и ученики: нестандартный Репин на выставке в "Новом Иерусалиме" - РИА Новости, 01.03.2024
Мастер и ученики: нестандартный Репин на выставке в "Новом Иерусалиме"
В Государственном историко-художественном музее "Новый Иерусалим" в подмосковной Истре открылась выставка "Мастер Репин. Эпизоды из жизни учителя и учеников" к... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T08:00
2024-03-01T16:29
фото
культура
фото - культура
илья репин
борис кустодиев
константин сомов
валентин серов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930165109_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d321bbe930cc5cbec59d313bb3177404.jpg
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В Государственном историко-художественном музее "Новый Иерусалим" в подмосковной Истре открылась выставка "Мастер Репин. Эпизоды из жизни учителя и учеников" к 180-летию со дня рождения живописца. В экспозиции сделали акцент на преподавательской деятельности художника, через класс которого прошли Валентин Серов, Борис Кустодиев, Филипп Малявин и другие мастера второй половины XIX — начала XX века.
истра
новый иерусалим
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Анастасия Силкина
Анастасия Силкина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930165109_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_50480a135c7b274f74bc435af842dcf9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото, фото - культура, илья репин, борис кустодиев, константин сомов, валентин серов, третьяковская галерея, русский музей, истра, картины, новый иерусалим (музей), новый иерусалим, проект
Фото, Культура, Фото - Культура, Илья Репин, Борис Кустодиев, Константин Сомов, Валентин Серов, Третьяковская галерея, Русский музей, Истра, картины, Новый Иерусалим (музей), Новый Иерусалим, Проект

Мастер и ученики: нестандартный Репин на выставке в "Новом Иерусалиме"

Читать ria.ru в
Анастасия Силкина
корреспондент
Все материалы
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В Государственном историко-художественном музее "Новый Иерусалим" в подмосковной Истре открылась выставка "Мастер Репин. Эпизоды из жизни учителя и учеников" к 180-летию со дня рождения живописца. В экспозиции сделали акцент на преподавательской деятельности художника, через класс которого прошли Валентин Серов, Борис Кустодиев, Филипп Малявин и другие мастера второй половины XIX — начала XX века.
© Фото : пресс-служба музея "Новый Иерусалим"/Арман Тадевосян

Посетителей с порога встречают шуточные надписи: "Позвольте, да это не тот ли самый Репин, который написал "Бурлаков"?", "Ах, я в живописи ничего не понимаю, но у Репина мне все нравится!" и другие.

На стенах залов — выдержки из писем и воспоминаний современников Репина. Описание его внешности, характера и поведения в разных ситуациях идет вразрез с общим представлением о нем как о божестве художественного мира.

Выставка Мастер Репин. Эпизоды из жизни учителя и учеников в Государственном историко-художественном музее Новый Иерусалим в Истре

Посетителей с порога встречают шуточные надписи: "Позвольте, да это не тот ли самый Репин, который написал "Бурлаков"?", "Ах, я в живописи ничего не понимаю, но у Репина мне все нравится!" и другие.

На стенах залов — выдержки из писем и воспоминаний современников Репина. Описание его внешности, характера и поведения в разных ситуациях идет вразрез с общим представлением о нем как о божестве художественного мира.

© Фото : пресс-служба музея "Новый Иерусалим"/Арман Тадевосян
1 из 8
© Фото : пресс-служба музея "Новый Иерусалим"/Арман Тадевосян

"Мы поставили для себя задачу не повторять многочисленные монографические выставки, посвященные Репину. Постараемся сконцентрироваться на работах, которые в основном хранятся в запасниках музеев", — рассказывает директор "Нового Иерусалима" Анна Антипенко.

Более сотни работ предоставили 20 музеев и четыре частных собрания. В том числе Третьяковская галерея, Пушкинский, Русский музей и Музей русского импрессионизма.

Выставка Мастер Репин. Эпизоды из жизни учителя и учеников в Государственном историко-художественном музее Новый Иерусалим в Истре

"Мы поставили для себя задачу не повторять многочисленные монографические выставки, посвященные Репину. Постараемся сконцентрироваться на работах, которые в основном хранятся в запасниках музеев", — рассказывает директор "Нового Иерусалима" Анна Антипенко.

Более сотни работ предоставили 20 музеев и четыре частных собрания. В том числе Третьяковская галерея, Пушкинский, Русский музей и Музей русского импрессионизма.

© Фото : пресс-служба музея "Новый Иерусалим"/Арман Тадевосян
2 из 8
© Фото : пресс-служба музея "Новый Иерусалим"/Арман Тадевосян

Лейтмотив экспозиции — тонкость душевной организации, личных и профессиональных отношений Репина.

"Даже простое перечисление художников, которые вышли из его мастерской, ставит в тупик любого. Совершенно непонятно, каким должен быть мастер, чтобы под его началом созрели такие разные Серов, Малявин, Бродский, Сомов и другие", — отмечает куратор проекта Ксения Новохатько.

Выставка Мастер Репин. Эпизоды из жизни учителя и учеников в Государственном историко-художественном музее Новый Иерусалим в Истре

Лейтмотив экспозиции — тонкость душевной организации, личных и профессиональных отношений Репина.

"Даже простое перечисление художников, которые вышли из его мастерской, ставит в тупик любого. Совершенно непонятно, каким должен быть мастер, чтобы под его началом созрели такие разные Серов, Малявин, Бродский, Сомов и другие", — отмечает куратор проекта Ксения Новохатько.

© Фото : пресс-служба музея "Новый Иерусалим"/Арман Тадевосян
3 из 8
© Фото : пресс-служба музея "Новый Иерусалим"/Арман Тадевосян

В "Новом Иерусалиме" попытались воссоздать атмосферу, в которой проявили себя столь разные таланты. Например, можно оказаться в натурном классе — с подиумом, персидскими коврами и натурщицей, естественно.

Выставка Мастер Репин. Эпизоды из жизни учителя и учеников в Государственном историко-художественном музее Новый Иерусалим в Истре

В "Новом Иерусалиме" попытались воссоздать атмосферу, в которой проявили себя столь разные таланты. Например, можно оказаться в натурном классе — с подиумом, персидскими коврами и натурщицей, естественно.

© Фото : пресс-служба музея "Новый Иерусалим"/Арман Тадевосян
4 из 8
© Фото : пресс-служба музея "Новый Иерусалим"/Арман Тадевосян

Основой трех разделов экспозиции послужили ключевые принципы Репина: "Тело так тело", "Учитесь у природы" и "Идите своим собственным путем". Тематически подобранные работы позволяют сравнить, как тот или иной сюжет воплощали разные художники.

Выставка Мастер Репин. Эпизоды из жизни учителя и учеников в Государственном историко-художественном музее Новый Иерусалим в Истре

Основой трех разделов экспозиции послужили ключевые принципы Репина: "Тело так тело", "Учитесь у природы" и "Идите своим собственным путем". Тематически подобранные работы позволяют сравнить, как тот или иной сюжет воплощали разные художники.

© Фото : пресс-служба музея "Новый Иерусалим"/Арман Тадевосян
5 из 8
© Фото : пресс-служба музея "Новый Иерусалим"/Арман Тадевосян

По воспоминаниям современников, Репин всегда брал с собой палитру и непрерывно рисовал: даже в театре, экипаже, трамвае.

Под природой мастер понимал не только пейзаж, но и человеческий характер, который его воспитанники запечатлевали в автопортретах и незаказных портретах своих жен, подруг, сестер.

Выставка Мастер Репин. Эпизоды из жизни учителя и учеников в Государственном историко-художественном музее Новый Иерусалим в Истре

По воспоминаниям современников, Репин всегда брал с собой палитру и непрерывно рисовал: даже в театре, экипаже, трамвае.

Под природой мастер понимал не только пейзаж, но и человеческий характер, который его воспитанники запечатлевали в автопортретах и незаказных портретах своих жен, подруг, сестер.

© Фото : пресс-служба музея "Новый Иерусалим"/Арман Тадевосян
6 из 8
© Фото : пресс-служба музея "Новый Иерусалим"/Арман Тадевосян

Посетители выставки многое узнают и о взаимоотношениях уже взрослых мастеров с их наставником.

Портрет Софьи Драгомировой, к примеру, едва не рассорил Репина с Серовым, которого разозлило, что мастер позволил себе доделать его работу. Бурная реакция очень обидела учителя.

Выставка Мастер Репин. Эпизоды из жизни учителя и учеников в Государственном историко-художественном музее Новый Иерусалим в Истре

Посетители выставки многое узнают и о взаимоотношениях уже взрослых мастеров с их наставником.

Портрет Софьи Драгомировой, к примеру, едва не рассорил Репина с Серовым, которого разозлило, что мастер позволил себе доделать его работу. Бурная реакция очень обидела учителя.

© Фото : пресс-служба музея "Новый Иерусалим"/Арман Тадевосян
7 из 8
© Фото : пресс-служба музея "Новый Иерусалим"/Арман Тадевосян

Приобщиться к творчеству Репина и его ближнего круга можно в Истре до 28 июля.

Выставка Мастер Репин. Эпизоды из жизни учителя и учеников в Государственном историко-художественном музее Новый Иерусалим в Истре

Приобщиться к творчеству Репина и его ближнего круга можно в Истре до 28 июля.

© Фото : пресс-служба музея "Новый Иерусалим"/Арман Тадевосян
8 из 8
 
КультураФотоФото - КультураИлья РепинБорис КустодиевКонстантин СомовВалентин СеровТретьяковская галереяРусский музейИстракартиныНовый Иерусалим (музей)Новый ИерусалимПроект
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала