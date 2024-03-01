Мастер и ученики: нестандартный Репин на выставке в "Новом Иерусалиме"

Посетителей с порога встречают шуточные надписи: "Позвольте, да это не тот ли самый Репин, который написал "Бурлаков"?", "Ах, я в живописи ничего не понимаю, но у Репина мне все нравится!" и другие.
На стенах залов — выдержки из писем и воспоминаний современников Репина. Описание его внешности, характера и поведения в разных ситуациях идет вразрез с общим представлением о нем как о божестве художественного мира.
Посетителей с порога встречают шуточные надписи: "Позвольте, да это не тот ли самый Репин, который написал "Бурлаков"?", "Ах, я в живописи ничего не понимаю, но у Репина мне все нравится!" и другие.
На стенах залов — выдержки из писем и воспоминаний современников Репина. Описание его внешности, характера и поведения в разных ситуациях идет вразрез с общим представлением о нем как о божестве художественного мира.
"Мы поставили для себя задачу не повторять многочисленные монографические выставки, посвященные Репину. Постараемся сконцентрироваться на работах, которые в основном хранятся в запасниках музеев", — рассказывает директор "Нового Иерусалима" Анна Антипенко.
Более сотни работ предоставили 20 музеев и четыре частных собрания. В том числе Третьяковская галерея, Пушкинский, Русский музей и Музей русского импрессионизма.
"Мы поставили для себя задачу не повторять многочисленные монографические выставки, посвященные Репину. Постараемся сконцентрироваться на работах, которые в основном хранятся в запасниках музеев", — рассказывает директор "Нового Иерусалима" Анна Антипенко.
Более сотни работ предоставили 20 музеев и четыре частных собрания. В том числе Третьяковская галерея, Пушкинский, Русский музей и Музей русского импрессионизма.
Лейтмотив экспозиции — тонкость душевной организации, личных и профессиональных отношений Репина.
"Даже простое перечисление художников, которые вышли из его мастерской, ставит в тупик любого. Совершенно непонятно, каким должен быть мастер, чтобы под его началом созрели такие разные Серов, Малявин, Бродский, Сомов и другие", — отмечает куратор проекта Ксения Новохатько.
Лейтмотив экспозиции — тонкость душевной организации, личных и профессиональных отношений Репина.
"Даже простое перечисление художников, которые вышли из его мастерской, ставит в тупик любого. Совершенно непонятно, каким должен быть мастер, чтобы под его началом созрели такие разные Серов, Малявин, Бродский, Сомов и другие", — отмечает куратор проекта Ксения Новохатько.
В "Новом Иерусалиме" попытались воссоздать атмосферу, в которой проявили себя столь разные таланты. Например, можно оказаться в натурном классе — с подиумом, персидскими коврами и натурщицей, естественно.
В "Новом Иерусалиме" попытались воссоздать атмосферу, в которой проявили себя столь разные таланты. Например, можно оказаться в натурном классе — с подиумом, персидскими коврами и натурщицей, естественно.
Основой трех разделов экспозиции послужили ключевые принципы Репина: "Тело так тело", "Учитесь у природы" и "Идите своим собственным путем". Тематически подобранные работы позволяют сравнить, как тот или иной сюжет воплощали разные художники.
Основой трех разделов экспозиции послужили ключевые принципы Репина: "Тело так тело", "Учитесь у природы" и "Идите своим собственным путем". Тематически подобранные работы позволяют сравнить, как тот или иной сюжет воплощали разные художники.
По воспоминаниям современников, Репин всегда брал с собой палитру и непрерывно рисовал: даже в театре, экипаже, трамвае.
Под природой мастер понимал не только пейзаж, но и человеческий характер, который его воспитанники запечатлевали в автопортретах и незаказных портретах своих жен, подруг, сестер.
По воспоминаниям современников, Репин всегда брал с собой палитру и непрерывно рисовал: даже в театре, экипаже, трамвае.
Под природой мастер понимал не только пейзаж, но и человеческий характер, который его воспитанники запечатлевали в автопортретах и незаказных портретах своих жен, подруг, сестер.
Посетители выставки многое узнают и о взаимоотношениях уже взрослых мастеров с их наставником.
Портрет Софьи Драгомировой, к примеру, едва не рассорил Репина с Серовым, которого разозлило, что мастер позволил себе доделать его работу. Бурная реакция очень обидела учителя.
Посетители выставки многое узнают и о взаимоотношениях уже взрослых мастеров с их наставником.
Портрет Софьи Драгомировой, к примеру, едва не рассорил Репина с Серовым, которого разозлило, что мастер позволил себе доделать его работу. Бурная реакция очень обидела учителя.
Приобщиться к творчеству Репина и его ближнего круга можно в Истре до 28 июля.
Приобщиться к творчеству Репина и его ближнего круга можно в Истре до 28 июля.