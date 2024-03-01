Мастер и ученики: нестандартный Репин на выставке в "Новом Иерусалиме"

© Фото : пресс-служба музея "Новый Иерусалим"/Арман Тадевосян

Посетителей с порога встречают шуточные надписи: "Позвольте, да это не тот ли самый Репин, который написал "Бурлаков"?", "Ах, я в живописи ничего не понимаю, но у Репина мне все нравится!" и другие.

На стенах залов — выдержки из писем и воспоминаний современников Репина. Описание его внешности, характера и поведения в разных ситуациях идет вразрез с общим представлением о нем как о божестве художественного мира.