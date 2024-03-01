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В ООН не прокомментировали разговор офицеров ФРГ об атаке на Крымский мост - РИА Новости, 01.03.2024
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21:25 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/razgovor-1930603390.html
В ООН не прокомментировали разговор офицеров ФРГ об атаке на Крымский мост
В ООН не прокомментировали разговор офицеров ФРГ об атаке на Крымский мост - РИА Новости, 01.03.2024
В ООН не прокомментировали разговор офицеров ФРГ об атаке на Крымский мост
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик не стал комментировать аудиозапись разговора высокопоставленных военнослужащих ФРГ по поводу подготовки... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T21:25
2024-03-01T21:25
в мире
германия
сша
великобритания
маргарита симоньян
стефан дюжаррик
оон
разговор немецких военных об атаке на крымский мост
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ООН, 1 мар - РИА Новости. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик не стал комментировать аудиозапись разговора высокопоставленных военнослужащих ФРГ по поводу подготовки атаки на Крымский мост. "Единственные "утекшие" переговоры, которые я буду комментировать - те, в которых участвовал генсек ООН. Я не могу прокомментировать утечку", - сказал Дюжаррик. Ранее в пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на 40-минутной аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора и саму запись, судя по ним, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали отправку на Украину ракет Taurus и атаку на Крымский мост.Полный текст разговора читайте на сайте Ria.ru &gt;&gt;&gt;
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в мире, германия, сша, великобритания, маргарита симоньян, стефан дюжаррик, оон, разговор немецких военных об атаке на крымский мост
В мире, Германия, США, Великобритания, Маргарита Симоньян, Стефан Дюжаррик, ООН, Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
В ООН не прокомментировали разговор офицеров ФРГ об атаке на Крымский мост

В ООН не стали комментировать разговор офицеров ФРГ об атаке на Крымский мост

© Фото : страница Стефана Дюжаррика в TwitterСтефан Дюжаррик
Стефан Дюжаррик - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© Фото : страница Стефана Дюжаррика в Twitter
Стефан Дюжаррик. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 1 мар - РИА Новости. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик не стал комментировать аудиозапись разговора высокопоставленных военнослужащих ФРГ по поводу подготовки атаки на Крымский мост.
«
"Единственные "утекшие" переговоры, которые я буду комментировать - те, в которых участвовал генсек ООН. Я не могу прокомментировать утечку", - сказал Дюжаррик.
Ранее в пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на 40-минутной аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора и саму запись, судя по ним, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали отправку на Украину ракет Taurus и атаку на Крымский мост.
Полный текст разговора читайте на сайте Ria.ru >>>
Автомобили на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Германия планирует уничтожение Крымского моста
Вчера, 15:17
 
В миреГерманияСШАВеликобританияМаргарита СимоньянСтефан ДюжаррикООНРазговор немецких военных об атаке на Крымский мост
 
 
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