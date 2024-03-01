https://ria.ru/20240301/qr-kod-1930490491.html

ЦБ планирует запустить пилотный проект с универсальным платежным QR-кодом

ЦБ планирует запустить пилотный проект с универсальным платежным QR-кодом - РИА Новости, 01.03.2024

ЦБ планирует запустить пилотный проект с универсальным платежным QR-кодом

Банк России планирует в текущем году провести пилот с универсальным платежным QR-кодом, сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова на ежегодной встрече... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T14:41

2024-03-01T14:41

2024-03-01T14:41

экономика

технологии

ольга скоробогатова

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Банк России планирует в текущем году провести пилот с универсальным платежным QR-кодом, сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова на ежегодной встрече банкиров с руководством Банка России. "Мы достаточно активно всегда общаемся с участниками рынка, и в принципе большинство участников подтвердило правильность наших направлений, отметили важность развития цифрового рубля, системы быстрых платежей. Кстати, ассоциация ... тоже вышла с инициативой универсального QR, о чем Эльвира Сахипзадовна (Набиуллина, глава ЦБ - ред.) сказала, и мы планируем сделать пилот в этом году", - сказала Скоробогатова.

https://ria.ru/20240130/sbp-1924252885.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, ольга скоробогатова, центральный банк рф (цб рф)