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ЦБ планирует запустить пилотный проект с универсальным платежным QR-кодом - РИА Новости, 01.03.2024
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14:41 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/qr-kod-1930490491.html
ЦБ планирует запустить пилотный проект с универсальным платежным QR-кодом
ЦБ планирует запустить пилотный проект с универсальным платежным QR-кодом - РИА Новости, 01.03.2024
ЦБ планирует запустить пилотный проект с универсальным платежным QR-кодом
Банк России планирует в текущем году провести пилот с универсальным платежным QR-кодом, сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова на ежегодной встрече... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T14:41
2024-03-01T14:41
экономика
технологии
ольга скоробогатова
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Банк России планирует в текущем году провести пилот с универсальным платежным QR-кодом, сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова на ежегодной встрече банкиров с руководством Банка России. "Мы достаточно активно всегда общаемся с участниками рынка, и в принципе большинство участников подтвердило правильность наших направлений, отметили важность развития цифрового рубля, системы быстрых платежей. Кстати, ассоциация ... тоже вышла с инициативой универсального QR, о чем Эльвира Сахипзадовна (Набиуллина, глава ЦБ - ред.) сказала, и мы планируем сделать пилот в этом году", - сказала Скоробогатова.
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экономика, технологии, ольга скоробогатова, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Технологии, Ольга Скоробогатова, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ планирует запустить пилотный проект с универсальным платежным QR-кодом

ЦБ планирует в этом году провести пилот с универсальным платежным QR-кодом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Центральный банк России. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Банк России планирует в текущем году провести пилот с универсальным платежным QR-кодом, сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова на ежегодной встрече банкиров с руководством Банка России.
"Мы достаточно активно всегда общаемся с участниками рынка, и в принципе большинство участников подтвердило правильность наших направлений, отметили важность развития цифрового рубля, системы быстрых платежей. Кстати, ассоциация ... тоже вышла с инициативой универсального QR, о чем Эльвира Сахипзадовна (Набиуллина, глава ЦБ - ред.) сказала, и мы планируем сделать пилот в этом году", - сказала Скоробогатова.
Логотип Системы быстрых платежей - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
Названа главная опасность быстрых платежей через СБП
30 января, 02:17
 
ЭкономикаТехнологииОльга СкоробогатоваЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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