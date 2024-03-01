https://ria.ru/20240301/qr-kod-1930490491.html
ЦБ планирует запустить пилотный проект с универсальным платежным QR-кодом
ЦБ планирует запустить пилотный проект с универсальным платежным QR-кодом - РИА Новости, 01.03.2024
ЦБ планирует запустить пилотный проект с универсальным платежным QR-кодом
Банк России планирует в текущем году провести пилот с универсальным платежным QR-кодом, сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова на ежегодной встрече... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T14:41
2024-03-01T14:41
2024-03-01T14:41
экономика
технологии
ольга скоробогатова
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Банк России планирует в текущем году провести пилот с универсальным платежным QR-кодом, сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова на ежегодной встрече банкиров с руководством Банка России. "Мы достаточно активно всегда общаемся с участниками рынка, и в принципе большинство участников подтвердило правильность наших направлений, отметили важность развития цифрового рубля, системы быстрых платежей. Кстати, ассоциация ... тоже вышла с инициативой универсального QR, о чем Эльвира Сахипзадовна (Набиуллина, глава ЦБ - ред.) сказала, и мы планируем сделать пилот в этом году", - сказала Скоробогатова.
https://ria.ru/20240130/sbp-1924252885.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, ольга скоробогатова, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Технологии, Ольга Скоробогатова, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ планирует запустить пилотный проект с универсальным платежным QR-кодом
ЦБ планирует в этом году провести пилот с универсальным платежным QR-кодом
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Банк России планирует в текущем году провести пилот с универсальным платежным QR-кодом, сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова на ежегодной встрече банкиров с руководством Банка России.
"Мы достаточно активно всегда общаемся с участниками рынка, и в принципе большинство участников подтвердило правильность наших направлений, отметили важность развития цифрового рубля, системы быстрых платежей. Кстати, ассоциация ... тоже вышла с инициативой универсального QR, о чем Эльвира Сахипзадовна (Набиуллина, глава ЦБ - ред.) сказала, и мы планируем сделать пилот в этом году", - сказала Скоробогатова.
Названа главная опасность быстрых платежей через СБП