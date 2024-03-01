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Российская ПВО за неделю сбила два украинских самолета и 639 дронов - РИА Новости, 01.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:51 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/pvo-1930476965.html
Российская ПВО за неделю сбила два украинских самолета и 639 дронов
Российская ПВО за неделю сбила два украинских самолета и 639 дронов - РИА Новости, 01.03.2024
Российская ПВО за неделю сбила два украинских самолета и 639 дронов
Российские системы ПВО за минувшую неделю в период с 24 февраля по 1 марта сбили украинский истребитель МиГ-29, штурмовик Су-25, 639 беспилотников и другие... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T13:51
2024-03-01T13:51
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
миг-29
су-25
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшую неделю в период с 24 февраля по 1 марта сбили украинский истребитель МиГ-29, штурмовик Су-25, 639 беспилотников и другие цели, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты два истребителя МиГ-29, штурмовик Су-25 воздушных сил Украины, две крылатые ракеты Storm Shadow, четыре управляемые авиационные бомбы JDAM, 35 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также 639 беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 575 украинских военных самолетов, 267 вертолетов, 13862 беспилотных летательных аппарата, 475 зенитных ракетных комплексов, 15304 танка и других боевых бронированных машин, 1227 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8242 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 19236 единиц специальной военной автомобильной техники.
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безопасность, россия, украина, миг-29, су-25, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, МиГ-29, Су-25, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Российская ПВО за неделю сбила два украинских самолета и 639 дронов

Минобороны: ПВО за неделю сбили МиГ-29, Су-25 и 639 дронов украинской армии

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Стрела-10" в зоне спецоперации
Зенитный ракетный комплекс Стрела-10 в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Зенитный ракетный комплекс "Стрела-10" в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшую неделю в период с 24 февраля по 1 марта сбили украинский истребитель МиГ-29, штурмовик Су-25, 639 беспилотников и другие цели, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты два истребителя МиГ-29, штурмовик Су-25 воздушных сил Украины, две крылатые ракеты Storm Shadow, четыре управляемые авиационные бомбы JDAM, 35 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также 639 беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 575 украинских военных самолетов, 267 вертолетов, 13862 беспилотных летательных аппарата, 475 зенитных ракетных комплексов, 15304 танка и других боевых бронированных машин, 1227 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8242 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 19236 единиц специальной военной автомобильной техники.
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