"Оно их убедит". На Западе заявили о жестком послании Путина Шольцу
Офицер Макгрегор: Путин отправил жесткое послание Шольцу и западным лидерам
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Заявление президента России Владимира Путина о том, что действия Запада во внешней политике грозят конфликтом с применением ядерного оружия, было жестким посланием канцлеру Германии Олафу Шольцу и другим лидерам стран-членов НАТО, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Я думаю, что было необходимо сказать недвусмысленно и четко, что, если вы атакуете территорию России, мы имеем право ответить вам всеми возможными средствами. <…> Я полагаю, что он хотел дать исчерпывающий ответ тем, кто еще задавался вопросом: "Что произойдет, если напасть на Россию?". Думаю, что его заявление помогло убедить Шольца и всех остальных", — предположил эксперт.
Накануне президент России Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию подчеркнул, что опасные действия и заявления Запада во внешней политике грозят конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации.
Он упомянул, что на Западе заявляют о неких намерениях России напасть на Европу, при этом сами они выбирают цели на российской территории для нанесения ударов. Также обсуждается отправка контингента НАТО на Украину, отметил Путин. Кроме того, он заявил, что у России есть оружие, которое может поражать цели на территории стран Запада. При этом Путин назвал бредом утверждения, что Россия якобы намеревается напасть на Европу.