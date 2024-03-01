https://ria.ru/20240301/putin-1930530638.html

"Оно их убедит". На Западе заявили о жестком послании Путина Шольцу

"Оно их убедит". На Западе заявили о жестком послании Путина Шольцу - РИА Новости, 01.03.2024

"Оно их убедит". На Западе заявили о жестком послании Путина Шольцу

Заявление президента России Владимира Путина о том, что действия Запада во внешней политике грозят конфликтом с применением ядерного оружия, было жестким... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T16:24

2024-03-01T16:24

2024-03-01T16:24

политика

россия

европа

германия

владимир путин

олаф шольц

нато

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930225677_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_6965e6f4c4bbed4c5f793dce54ab5709.jpg

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Заявление президента России Владимира Путина о том, что действия Запада во внешней политике грозят конфликтом с применением ядерного оружия, было жестким посланием канцлеру Германии Олафу Шольцу и другим лидерам стран-членов НАТО, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Я думаю, что было необходимо сказать недвусмысленно и четко, что, если вы атакуете территорию России, мы имеем право ответить вам всеми возможными средствами. <…> Я полагаю, что он хотел дать исчерпывающий ответ тем, кто еще задавался вопросом: "Что произойдет, если напасть на Россию?". Думаю, что его заявление помогло убедить Шольца и всех остальных", — предположил эксперт.Накануне президент России Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию подчеркнул, что опасные действия и заявления Запада во внешней политике грозят конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации.Он упомянул, что на Западе заявляют о неких намерениях России напасть на Европу, при этом сами они выбирают цели на российской территории для нанесения ударов. Также обсуждается отправка контингента НАТО на Украину, отметил Путин. Кроме того, он заявил, что у России есть оружие, которое может поражать цели на территории стран Запада. При этом Путин назвал бредом утверждения, что Россия якобы намеревается напасть на Европу.

https://ria.ru/20240229/putin-1930307357.html

https://ria.ru/20240301/nato-1930505665.html

россия

европа

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, европа, германия, владимир путин, олаф шольц, нато, министерство обороны сша