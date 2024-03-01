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Мишустин прокомментировал решения, озвученные в послании Путина - РИА Новости, 01.03.2024
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15:33 01.03.2024 (обновлено: 15:49 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/putin-1930508889.html
Мишустин прокомментировал решения, озвученные в послании Путина
Мишустин прокомментировал решения, озвученные в послании Путина - РИА Новости, 01.03.2024
Мишустин прокомментировал решения, озвученные в послании Путина
Все решения, озвученные президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, призваны обеспечить поступательное развитие страны независимо от РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T15:33
2024-03-01T15:49
россия
послание президента федеральному собранию —  2024 
владимир путин
политика
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Все решения, озвученные президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, призваны обеспечить поступательное развитие страны независимо от внешнего влияния, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.На заседании кабмина в пятницу он отметил, что президент в послании парламенту определил ряд важнейших стратегических задач, в том числе в сфере обеспечения технологического суверенитета страны."Все эти и другие решения, о которых сказал президент, призваны обеспечить продолжение поступательного развития нашей страны в будущем. И, что важно, вне зависимости от чьего-либо влияния извне", - заявил Мишустин.
https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html
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россия, послание президента федеральному собранию —  2024 , владимир путин, политика
Россия, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 , Владимир Путин, Политика
Мишустин прокомментировал решения, озвученные в послании Путина

Мишустин: решения, озвученные в послании Путина, направлены на развитие России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию
Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Все решения, озвученные президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, призваны обеспечить поступательное развитие страны независимо от внешнего влияния, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
На заседании кабмина в пятницу он отметил, что президент в послании парламенту определил ряд важнейших стратегических задач, в том числе в сфере обеспечения технологического суверенитета страны.
"Все эти и другие решения, о которых сказал президент, призваны обеспечить продолжение поступательного развития нашей страны в будущем. И, что важно, вне зависимости от чьего-либо влияния извне", - заявил Мишустин.
Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
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РоссияПослание президента Федеральному Собранию —  2024 Владимир ПутинПолитика
 
 
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