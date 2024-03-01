https://ria.ru/20240301/putin-1930508889.html

Мишустин прокомментировал решения, озвученные в послании Путина

Мишустин прокомментировал решения, озвученные в послании Путина - РИА Новости, 01.03.2024

Мишустин прокомментировал решения, озвученные в послании Путина

Все решения, озвученные президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, призваны обеспечить поступательное развитие страны независимо от РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T15:33

2024-03-01T15:33

2024-03-01T15:49

россия

послание президента федеральному собранию — 2024

владимир путин

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930258961_0:0:3102:1745_1920x0_80_0_0_740243de6b9459e906d5fc09b0dadc16.jpg

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Все решения, озвученные президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, призваны обеспечить поступательное развитие страны независимо от внешнего влияния, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.На заседании кабмина в пятницу он отметил, что президент в послании парламенту определил ряд важнейших стратегических задач, в том числе в сфере обеспечения технологического суверенитета страны."Все эти и другие решения, о которых сказал президент, призваны обеспечить продолжение поступательного развития нашей страны в будущем. И, что важно, вне зависимости от чьего-либо влияния извне", - заявил Мишустин.

https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, послание президента федеральному собранию — 2024 , владимир путин, политика