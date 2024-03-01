https://ria.ru/20240301/putin-1930508889.html
Мишустин прокомментировал решения, озвученные в послании Путина
Мишустин прокомментировал решения, озвученные в послании Путина - РИА Новости, 01.03.2024
Мишустин прокомментировал решения, озвученные в послании Путина
Все решения, озвученные президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, призваны обеспечить поступательное развитие страны независимо от РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T15:33
2024-03-01T15:33
2024-03-01T15:49
россия
послание президента федеральному собранию — 2024
владимир путин
политика
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Все решения, озвученные президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, призваны обеспечить поступательное развитие страны независимо от внешнего влияния, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.На заседании кабмина в пятницу он отметил, что президент в послании парламенту определил ряд важнейших стратегических задач, в том числе в сфере обеспечения технологического суверенитета страны."Все эти и другие решения, о которых сказал президент, призваны обеспечить продолжение поступательного развития нашей страны в будущем. И, что важно, вне зависимости от чьего-либо влияния извне", - заявил Мишустин.
https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, послание президента федеральному собранию — 2024 , владимир путин, политика
Россия, Послание президента Федеральному Собранию — 2024 , Владимир Путин, Политика
Мишустин прокомментировал решения, озвученные в послании Путина
Мишустин: решения, озвученные в послании Путина, направлены на развитие России