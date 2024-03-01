https://ria.ru/20240301/putin-1930472917.html

Путин на совещании с Совбезом заявил о вбросах со стороны Запада

Путин на совещании с Совбезом заявил о вбросах со стороны Запада - РИА Новости, 01.03.2024

Путин на совещании с Совбезом заявил о вбросах со стороны Запада

Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ заявил о вбросах, которые делают на Западе по поводу якобы размещения... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T13:39

2024-03-01T13:39

2024-03-01T13:42

россия

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ заявил о вбросах, которые делают на Западе по поводу якобы размещения Россией ядерного оружия в космосе - таких планов у страны нет."Мы с вами уже обсуждали вбросы, которые делают некоторые деятели на Западе, по поводу якобы имеющихся у нас планов размещения ядерного оружия в космосе. Я говорю "якобы", потому что таких планов, как я уже говорил и как мы хорошо знаем, у нас нет", - заявил Путин на совещании с членами Совбеза в пятницу.

https://ria.ru/20240301/putin-1930471053.html

россия

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Дарья Буймова

россия, владимир путин, безопасность