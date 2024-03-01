https://ria.ru/20240301/putin-1930472917.html
Путин на совещании с Совбезом заявил о вбросах со стороны Запада
Путин на совещании с Совбезом заявил о вбросах со стороны Запада - РИА Новости, 01.03.2024
Путин на совещании с Совбезом заявил о вбросах со стороны Запада
Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ заявил о вбросах, которые делают на Западе по поводу якобы размещения... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T13:39
2024-03-01T13:39
2024-03-01T13:42
россия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ заявил о вбросах, которые делают на Западе по поводу якобы размещения Россией ядерного оружия в космосе - таких планов у страны нет."Мы с вами уже обсуждали вбросы, которые делают некоторые деятели на Западе, по поводу якобы имеющихся у нас планов размещения ядерного оружия в космосе. Я говорю "якобы", потому что таких планов, как я уже говорил и как мы хорошо знаем, у нас нет", - заявил Путин на совещании с членами Совбеза в пятницу.
https://ria.ru/20240301/putin-1930471053.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, безопасность
Россия, Владимир Путин, Безопасность
Путин на совещании с Совбезом заявил о вбросах со стороны Запада
Путин заявил о вбросах о якобы размещении Россией ядерного оружия в космосе
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ заявил о вбросах, которые делают на Западе по поводу якобы размещения Россией ядерного оружия в космосе - таких планов у страны нет.
"Мы с вами уже обсуждали вбросы, которые делают некоторые деятели на Западе, по поводу якобы имеющихся у нас планов размещения ядерного оружия в космосе. Я говорю "якобы", потому что таких планов, как я уже говорил и как мы хорошо знаем, у нас нет", - заявил Путин на совещании с членами Совбеза в пятницу.
Путин предложил Совбезу обсудить нейтрализацию угроз в космической сфере