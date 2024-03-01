https://ria.ru/20240301/putin-1930465321.html

Путин не говорил с иностранными коллегами после послания, заявил Песков

Путин не говорил с иностранными коллегами после послания, заявил Песков - РИА Новости, 01.03.2024

Путин не говорил с иностранными коллегами после послания, заявил Песков

Реакции на послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию со стороны Запада было много, но телефонных разговоров с зарубежными партнерами у... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T13:13

2024-03-01T13:13

2024-03-01T13:13

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

послание президента федеральному собранию — 2024

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Реакции на послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию со стороны Запада было много, но телефонных разговоров с зарубежными партнерами у российского главы государства после оглашения послания не было, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент РФ Владимир Путин выступил с посланием Федеральному Собранию 29 февраля, оно длилось 2 часа 6 минут и стало самым продолжительным по времени. "Нет. А почему они должны были быть? Реакции было очень много. Но почему должны были быть телефонные звонки, я не понимаю", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20240229/poslanie-1930267128.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, послание президента федеральному собранию — 2024