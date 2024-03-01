https://ria.ru/20240301/putin-1930465321.html
Путин не говорил с иностранными коллегами после послания, заявил Песков
Путин не говорил с иностранными коллегами после послания, заявил Песков - РИА Новости, 01.03.2024
Путин не говорил с иностранными коллегами после послания, заявил Песков
Реакции на послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию со стороны Запада было много, но телефонных разговоров с зарубежными партнерами у... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T13:13
2024-03-01T13:13
2024-03-01T13:13
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
послание президента федеральному собранию — 2024
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Реакции на послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию со стороны Запада было много, но телефонных разговоров с зарубежными партнерами у российского главы государства после оглашения послания не было, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент РФ Владимир Путин выступил с посланием Федеральному Собранию 29 февраля, оно длилось 2 часа 6 минут и стало самым продолжительным по времени. "Нет. А почему они должны были быть? Реакции было очень много. Но почему должны были быть телефонные звонки, я не понимаю", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20240229/poslanie-1930267128.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, послание президента федеральному собранию — 2024
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Послание президента Федеральному Собранию — 2024
Путин не говорил с иностранными коллегами после послания, заявил Песков
Песков: телефонных разговоров с коллегами у Путина после послания не было
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Реакции на послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию со стороны Запада было много, но телефонных разговоров с зарубежными партнерами у российского главы государства после оглашения послания не было, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент РФ Владимир Путин выступил с посланием Федеральному Собранию 29 февраля, оно длилось 2 часа 6 минут и стало самым продолжительным по времени.
"Нет. А почему они должны были быть? Реакции было очень много. Но почему должны были быть телефонные звонки, я не понимаю", - сказал он журналистам.
Европейские СМИ увидели в послании Путина угрозу и предупреждение Западу