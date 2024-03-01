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Путин поздравил коллектив Финансового университета со 105-летием - РИА Новости, 01.03.2024
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11:39 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/putin-1930429261.html
Путин поздравил коллектив Финансового университета со 105-летием
Путин поздравил коллектив Финансового университета со 105-летием - РИА Новости, 01.03.2024
Путин поздравил коллектив Финансового университета со 105-летием
Президент России Владимир Путин поздравил преподавателей и студентов Финансового университета при правительстве РФ со 105-летием, отметив, что, несмотря на... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T11:39
2024-03-01T11:39
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил преподавателей и студентов Финансового университета при правительстве РФ со 105-летием, отметив, что, несмотря на солидный возраст, университет по-прежнему остаётся настоящим центром притяжения для талантливой, энергичной молодежи. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемые друзья! Поздравляю вас со 105-летием Финансового университета при правительстве Российской Федерации. Богатая история вашего родного вуза, его высокий авторитет в отечественном и международном научно-образовательном сообществе – предмет особой гордости коллектива университета. Отрадно, что, несмотря на солидный возраст, университет по-прежнему остаётся настоящим центром притяжения для талантливой, энергичной, стремящейся к профессиональным успехам молодёжи", - говорится в телеграмме. Путин подчеркнул, что за прошедшие годы из стен университета вышла блестящая когорта талантливых специалистов, известных учёных, политических и общественных деятелей, преподавателей, которые трудятся в различных отраслях экономики, в финансовой, банковской сфере и бизнес-структурах, на государственном поприще. "Сохраняя традиции, он всегда открыт для новых идей, реализации перспективных, востребованных на практике проектов и программ. И потому диплом Финансового университета – свидетельство глубоких, основательных знаний и навыков, которые в полной мере позволяют выпускникам уверенно смотреть в будущее, строить успешную карьеру, служить России и нашему народу", - заключил президент. Финансовый университет при правительстве Российской Федерации был создан в 1919 году. Является одним из из старейших в России университетов, готовящих экономистов, финансистов, менеджеров, юристов по налоговому, гражданскому и финансовому праву.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поздравил коллектив Финансового университета со 105-летием

Путин: Финансовый университет остается центром притяжения талантливой молодежи

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил преподавателей и студентов Финансового университета при правительстве РФ со 105-летием, отметив, что, несмотря на солидный возраст, университет по-прежнему остаётся настоящим центром притяжения для талантливой, энергичной молодежи. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемые друзья! Поздравляю вас со 105-летием Финансового университета при правительстве Российской Федерации. Богатая история вашего родного вуза, его высокий авторитет в отечественном и международном научно-образовательном сообществе – предмет особой гордости коллектива университета. Отрадно, что, несмотря на солидный возраст, университет по-прежнему остаётся настоящим центром притяжения для талантливой, энергичной, стремящейся к профессиональным успехам молодёжи", - говорится в телеграмме.
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Путин подчеркнул, что за прошедшие годы из стен университета вышла блестящая когорта талантливых специалистов, известных учёных, политических и общественных деятелей, преподавателей, которые трудятся в различных отраслях экономики, в финансовой, банковской сфере и бизнес-структурах, на государственном поприще.
«
"Сохраняя традиции, он всегда открыт для новых идей, реализации перспективных, востребованных на практике проектов и программ. И потому диплом Финансового университета – свидетельство глубоких, основательных знаний и навыков, которые в полной мере позволяют выпускникам уверенно смотреть в будущее, строить успешную карьеру, служить России и нашему народу", - заключил президент.
Финансовый университет при правительстве Российской Федерации был создан в 1919 году. Является одним из из старейших в России университетов, готовящих экономистов, финансистов, менеджеров, юристов по налоговому, гражданскому и финансовому праву.
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