https://ria.ru/20240301/putin-1930404631.html

Путину доверяют 82 процента россиян, показал опрос

Путину доверяют 82 процента россиян, показал опрос - РИА Новости, 01.03.2024

Путину доверяют 82 процента россиян, показал опрос

Президенту России Владимиру Путину доверяют 82 процента россиян, а его деятельность одобряют 80, показал опрос ФОМ. РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T10:04

2024-03-01T10:04

2024-03-01T22:04

россия

владимир путин

фонд "общественное мнение"

политика

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доверяют 82 процента россиян, а его деятельность одобряют 80, показал опрос ФОМ. Согласно результатам исследования, на вопрос о доверии президенту России Владимиру Путину положительно ответили 82 процента респондентов, тогда как десять — придерживаются противоположного мнения.Деятельность главы государства одобряют 80 процентов опрошенных, в то время как доля тех, кто не доволен действиями президента, составляет семь процентов. Опрос "ФОМнибус" был проведен с 23 по 25 февраля 2024 года среди 1500 респондентов, в 104 населенных пунктах, 53 субъектах Российской Федерации. Статистическая погрешность не превышает 3,6 процента.

https://ria.ru/20240229/putin-1930307357.html

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россия

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, фонд "общественное мнение", политика