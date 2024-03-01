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Путину доверяют 82 процента россиян, показал опрос - РИА Новости, 01.03.2024
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10:04 01.03.2024 (обновлено: 22:04 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/putin-1930404631.html
Путину доверяют 82 процента россиян, показал опрос
Путину доверяют 82 процента россиян, показал опрос - РИА Новости, 01.03.2024
Путину доверяют 82 процента россиян, показал опрос
Президенту России Владимиру Путину доверяют 82 процента россиян, а его деятельность одобряют 80, показал опрос ФОМ. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T10:04
2024-03-01T22:04
россия
владимир путин
фонд "общественное мнение"
политика
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доверяют 82 процента россиян, а его деятельность одобряют 80, показал опрос ФОМ. Согласно результатам исследования, на вопрос о доверии президенту России Владимиру Путину положительно ответили 82 процента респондентов, тогда как десять — придерживаются противоположного мнения.Деятельность главы государства одобряют 80 процентов опрошенных, в то время как доля тех, кто не доволен действиями президента, составляет семь процентов. Опрос "ФОМнибус" был проведен с 23 по 25 февраля 2024 года среди 1500 респондентов, в 104 населенных пунктах, 53 субъектах Российской Федерации. Статистическая погрешность не превышает 3,6 процента.
https://ria.ru/20240229/putin-1930307357.html
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россия, владимир путин, фонд "общественное мнение", политика
Россия, Владимир Путин, Фонд "Общественное мнение", Политика
Путину доверяют 82 процента россиян, показал опрос

Опрос ФОМ: Путину доверяют 82 процента россиян

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин обращается с посланием Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин обращается с посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Президент России Владимир Путин обращается с посланием Федеральному собранию
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доверяют 82 процента россиян, а его деятельность одобряют 80, показал опрос ФОМ.
Согласно результатам исследования, на вопрос о доверии президенту России Владимиру Путину положительно ответили 82 процента респондентов, тогда как десять — придерживаются противоположного мнения.
Президент РФ Владимир Путин выступает с посланием Федеральному cобранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
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Деятельность главы государства одобряют 80 процентов опрошенных, в то время как доля тех, кто не доволен действиями президента, составляет семь процентов.
Опрос "ФОМнибус" был проведен с 23 по 25 февраля 2024 года среди 1500 респондентов, в 104 населенных пунктах, 53 субъектах Российской Федерации. Статистическая погрешность не превышает 3,6 процента.
Трансляция ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
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