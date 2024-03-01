https://ria.ru/20240301/putin-1930404631.html
Путину доверяют 82 процента россиян, показал опрос
Путину доверяют 82 процента россиян, показал опрос - РИА Новости, 01.03.2024
Путину доверяют 82 процента россиян, показал опрос
Президенту России Владимиру Путину доверяют 82 процента россиян, а его деятельность одобряют 80, показал опрос ФОМ. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T10:04
2024-03-01T10:04
2024-03-01T22:04
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доверяют 82 процента россиян, а его деятельность одобряют 80, показал опрос ФОМ. Согласно результатам исследования, на вопрос о доверии президенту России Владимиру Путину положительно ответили 82 процента респондентов, тогда как десять — придерживаются противоположного мнения.Деятельность главы государства одобряют 80 процентов опрошенных, в то время как доля тех, кто не доволен действиями президента, составляет семь процентов. Опрос "ФОМнибус" был проведен с 23 по 25 февраля 2024 года среди 1500 респондентов, в 104 населенных пунктах, 53 субъектах Российской Федерации. Статистическая погрешность не превышает 3,6 процента.
https://ria.ru/20240229/putin-1930307357.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, фонд "общественное мнение", политика
Россия, Владимир Путин, Фонд "Общественное мнение", Политика
Путину доверяют 82 процента россиян, показал опрос
Опрос ФОМ: Путину доверяют 82 процента россиян