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Грядет взрыв. Одна фраза Путина вызвала в Германии панику - РИА Новости, 01.03.2024
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05:23 01.03.2024 (обновлено: 14:55 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/putin-1930386065.html
Грядет взрыв. Одна фраза Путина вызвала в Германии панику
Грядет взрыв. Одна фраза Путина вызвала в Германии панику - РИА Новости, 01.03.2024
Грядет взрыв. Одна фраза Путина вызвала в Германии панику
Реплика Владимира Путина о том, что действия Запада могут привести к конфликту с применением ядерного оружия, вызвала страх у читателей немецкой газеты Die... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T05:23
2024-03-01T14:55
в мире
германия
россия
украина
владимир путин
послание президента федеральному собранию —  2024 
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Реплика Владимира Путина о том, что действия Запада могут привести к конфликту с применением ядерного оружия, вызвала страх у читателей немецкой газеты Die Welt.В ходе послания Федеральному собранию в четверг президент России заявил, что опасные действия и высказывания Запада во внешней политике, а также возможная отправка военного контингента на Украину грозят конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации.Издание Die Welt решило вольно интерпретировать эти слова, обвинив Владимира Путина в том, что именно он угрожает Западу, а не наоборот, чем и напугало своих читателей."Если Путина будут еще больше загонять в угол, ситуация, возможно, однажды просто взорвется", — предупредил Mattias M."Я вижу, как Запад снова захлебывается от страха", — написал Norbert Z."...а наш канцлер обделался от страха..." — посетовал Christoph H."Путин держит свое слово и, в отличие от Запада, может обеспечить своих военных боеприпасами", — написал Brigitte H.В своем послании Владимир Путин также заявил, что у России есть оружие, которое может поражать цели на территории стран Запада. При этом он назвал бредом заявления, что Россия якобы намеревается напасть на Европу.Остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, германия, россия, украина, владимир путин, послание президента федеральному собранию —  2024 
В мире, Германия, Россия, Украина, Владимир Путин, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 

Грядет взрыв. Одна фраза Путина вызвала в Германии панику

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТрансляция ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию
Трансляция ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Трансляция ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Реплика Владимира Путина о том, что действия Запада могут привести к конфликту с применением ядерного оружия, вызвала страх у читателей немецкой газеты Die Welt.
В ходе послания Федеральному собранию в четверг президент России заявил, что опасные действия и высказывания Запада во внешней политике, а также возможная отправка военного контингента на Украину грозят конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации.
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Издание Die Welt решило вольно интерпретировать эти слова, обвинив Владимира Путина в том, что именно он угрожает Западу, а не наоборот, чем и напугало своих читателей.
"Если Путина будут еще больше загонять в угол, ситуация, возможно, однажды просто взорвется", — предупредил Mattias M.
«
"Я вижу, как Запад снова захлебывается от страха", — написал Norbert Z.
"...а наш канцлер обделался от страха..." — посетовал Christoph H.
"Путин держит свое слово и, в отличие от Запада, может обеспечить своих военных боеприпасами", — написал Brigitte H.
В своем послании Владимир Путин также заявил, что у России есть оружие, которое может поражать цели на территории стран Запада. При этом он назвал бредом заявления, что Россия якобы намеревается напасть на Европу.
Остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
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В миреГерманияРоссияУкраинаВладимир ПутинПослание президента Федеральному Собранию —  2024 
 
 
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