https://ria.ru/20240301/putin-1930386065.html

Грядет взрыв. Одна фраза Путина вызвала в Германии панику

Грядет взрыв. Одна фраза Путина вызвала в Германии панику - РИА Новости, 01.03.2024

Грядет взрыв. Одна фраза Путина вызвала в Германии панику

Реплика Владимира Путина о том, что действия Запада могут привести к конфликту с применением ядерного оружия, вызвала страх у читателей немецкой газеты Die... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T05:23

2024-03-01T05:23

2024-03-01T14:55

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владимир путин

послание президента федеральному собранию — 2024

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Реплика Владимира Путина о том, что действия Запада могут привести к конфликту с применением ядерного оружия, вызвала страх у читателей немецкой газеты Die Welt.В ходе послания Федеральному собранию в четверг президент России заявил, что опасные действия и высказывания Запада во внешней политике, а также возможная отправка военного контингента на Украину грозят конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации.Издание Die Welt решило вольно интерпретировать эти слова, обвинив Владимира Путина в том, что именно он угрожает Западу, а не наоборот, чем и напугало своих читателей."Если Путина будут еще больше загонять в угол, ситуация, возможно, однажды просто взорвется", — предупредил Mattias M."Я вижу, как Запад снова захлебывается от страха", — написал Norbert Z."...а наш канцлер обделался от страха..." — посетовал Christoph H."Путин держит свое слово и, в отличие от Запада, может обеспечить своих военных боеприпасами", — написал Brigitte H.В своем послании Владимир Путин также заявил, что у России есть оружие, которое может поражать цели на территории стран Запада. При этом он назвал бредом заявления, что Россия якобы намеревается напасть на Европу.Остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240301/zayavlenie-1930377052.html

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в мире, германия, россия, украина, владимир путин, послание президента федеральному собранию — 2024