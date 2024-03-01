https://ria.ru/20240301/pushkov-1930388973.html

Пушков резко ответил на слова Остина о войне с Россией

Пушков резко ответил на слова Остина о войне с Россией - РИА Новости, 01.03.2024

Пушков резко ответил на слова Остина о войне с Россией

Глава Пентагона Ллойд Остин, заявивший о риске конфликта между Россией и НАТО после поражения Украины, "не до конца" понимает, о чем говорит, такое мнение... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T06:47

2024-03-01T06:47

2024-03-01T16:19

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин, заявивший о риске конфликта между Россией и НАТО после поражения Украины, "не до конца" понимает, о чем говорит, такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.Как ранее заявил Остин в ходе слушаний в палате представителей конгресса США, поражение Киева грозит военным столкновением НАТО и России. "Откровенно говоря, если Украина падет, я действительно считаю, что НАТО вступит в борьбу с Россией", — утверждает он.Пушков обратил внимание на статью немецкого журнала Der Spiegel, в которой автор задается вопросом, действительно ли конфликт на Украине является "нашим конфликтом" и как далеко Запад готов зайти в поддержке Киева. По словам сенатора, в западных странах начинают задумываться о возможных последствиях военного противостояния с Россией из-за Украины."Но это явно не относится ни к (президенту Франции. — Прим. ред.) Макрону с его якобы "выверенными и продуманными" заявлениями, ни к сменяющим друг друга с бешеной скоростью агрессивным британским министрам, ни к главе Минобороны США Ллойду Остину, допускающему войну между Россией и НАТО. Похоже, эти политики не до конца понимают, о чем говорят", — резюмировал сенатор.В понедельник в Париже прошла созванная по инициативе французского президента конференция по поддержке Киева с участием лидеров около десяти стран, включая ФРГ, Великобританию, Польшу, Данию и Нидерланды. По итогам встречи Макрон заявил, что ее участники обсуждали возможность отправки солдат на Украину, но консенсуса не достигли. Он добавил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". На следующий день власти многих европейских государств подчеркнули, что речь об отправке воинских контингентов на Украину не идет.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Кремль обратил внимание на слова президента Франции, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил РИА Новости, что отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией.

https://ria.ru/20240301/putin-1930378747.html

https://ria.ru/20240229/vrazhda-1930118130.html

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в мире, россия, украина, ллойд остин, алексей пушков, дмитрий песков, нато