https://ria.ru/20240301/psb-1930458055.html

Открыт первый счет юрлицу по биометрии в рамках эксперимента ФНС

Открыт первый счет юрлицу по биометрии в рамках эксперимента ФНС - РИА Новости, 01.03.2024

Открыт первый счет юрлицу по биометрии в рамках эксперимента ФНС

Первый в России расчетный счет юридическому лицу дистанционно открыт ПСБ в рамках пилотного проекта Федеральной налоговой службы по запуску бизнеса онлайн с... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T12:47

2024-03-01T12:47

2024-03-01T12:47

россия

федеральная налоговая служба (фнс россии)

псб (банк псб)

константин басманов (заместитель председателя пао "промсвязьбанк" (псб)

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Первый в России расчетный счет юридическому лицу дистанционно открыт ПСБ в рамках пилотного проекта Федеральной налоговой службы по запуску бизнеса онлайн с использованием биометрических технологий, сообщает банк. Эксперимент позволяет физическому лицу с помощью сервиса "Государственная онлайн-регистрация бизнеса", подав заявку на регистрацию бизнеса, получить также квалифицированную электронную подпись без личного обращения в удостоверяющий центр ФНС России или к его доверенному лицу и открыть расчетный счет в банке. Полный цифровой путь открытия своего дела реализован с использованием возможностей государственной Единой биометрической системы. Новый клиент за один день успешно зарегистрировал общество с ограниченной ответственностью, при этом все необходимые документы были сформированы автоматически в электронном виде после подачи заявления на регистрацию бизнеса, а открытие расчетного счета в этом процессе заняло несколько минут. "Мы видим высокий технологический потенциал в инновационных решениях для построения идеального клиентского пути и считаем, что комплексный подход по принципу "одного окна" с использованием биометрии значительно упрощает запуск своего дела и сокращает время на связанные с этим процедуры. А наши онлайн-сервисы, поддерживающие различные направления предпринимательской деятельности, обеспечивают "бесшовный" путь от подачи заявления на регистрацию бизнеса до приема платежей за свои товары и услуги", - приводится в сообщении комментарий вице-президента, директора департамента электронного бизнеса среднего и малого бизнеса ПСБ Ивана Паткина. Основным требованием к физическим лицам, которые хотят принять участие в эксперименте и открыть бизнес дистанционно, является наличие подтвержденного профиля в Единой биометрической системе. Эксперимент по открытию бизнеса онлайн продлится до 1 марта 2025 года.

https://ria.ru/20240228/soglashenie-1929962479.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), псб (банк псб), константин басманов (заместитель председателя пао "промсвязьбанк" (псб)