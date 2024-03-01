https://ria.ru/20240301/psb-1930458055.html
Открыт первый счет юрлицу по биометрии в рамках эксперимента ФНС
Открыт первый счет юрлицу по биометрии в рамках эксперимента ФНС - РИА Новости, 01.03.2024
Открыт первый счет юрлицу по биометрии в рамках эксперимента ФНС
Первый в России расчетный счет юридическому лицу дистанционно открыт ПСБ в рамках пилотного проекта Федеральной налоговой службы по запуску бизнеса онлайн с... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T12:47
2024-03-01T12:47
2024-03-01T12:47
россия
федеральная налоговая служба (фнс россии)
псб (банк псб)
константин басманов (заместитель председателя пао "промсвязьбанк" (псб)
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Первый в России расчетный счет юридическому лицу дистанционно открыт ПСБ в рамках пилотного проекта Федеральной налоговой службы по запуску бизнеса онлайн с использованием биометрических технологий, сообщает банк. Эксперимент позволяет физическому лицу с помощью сервиса "Государственная онлайн-регистрация бизнеса", подав заявку на регистрацию бизнеса, получить также квалифицированную электронную подпись без личного обращения в удостоверяющий центр ФНС России или к его доверенному лицу и открыть расчетный счет в банке. Полный цифровой путь открытия своего дела реализован с использованием возможностей государственной Единой биометрической системы. Новый клиент за один день успешно зарегистрировал общество с ограниченной ответственностью, при этом все необходимые документы были сформированы автоматически в электронном виде после подачи заявления на регистрацию бизнеса, а открытие расчетного счета в этом процессе заняло несколько минут. "Мы видим высокий технологический потенциал в инновационных решениях для построения идеального клиентского пути и считаем, что комплексный подход по принципу "одного окна" с использованием биометрии значительно упрощает запуск своего дела и сокращает время на связанные с этим процедуры. А наши онлайн-сервисы, поддерживающие различные направления предпринимательской деятельности, обеспечивают "бесшовный" путь от подачи заявления на регистрацию бизнеса до приема платежей за свои товары и услуги", - приводится в сообщении комментарий вице-президента, директора департамента электронного бизнеса среднего и малого бизнеса ПСБ Ивана Паткина. Основным требованием к физическим лицам, которые хотят принять участие в эксперименте и открыть бизнес дистанционно, является наличие подтвержденного профиля в Единой биометрической системе. Эксперимент по открытию бизнеса онлайн продлится до 1 марта 2025 года.
https://ria.ru/20240228/soglashenie-1929962479.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), псб (банк псб), константин басманов (заместитель председателя пао "промсвязьбанк" (псб)
Россия, Федеральная налоговая служба (ФНС России), ПСБ (Банк ПСБ), Константин Басманов (заместитель председателя ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" (ПСБ)
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Первый в России расчетный счет юридическому лицу дистанционно открыт ПСБ в рамках пилотного проекта Федеральной налоговой службы по запуску бизнеса онлайн с использованием биометрических технологий, сообщает банк.
Эксперимент позволяет физическому лицу с помощью сервиса "Государственная онлайн-регистрация бизнеса", подав заявку на регистрацию бизнеса, получить также квалифицированную электронную подпись без личного обращения в удостоверяющий центр ФНС
России или к его доверенному лицу и открыть расчетный счет в банке. Полный цифровой путь открытия своего дела реализован с использованием возможностей государственной Единой биометрической системы.
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Новый клиент за один день успешно зарегистрировал общество с ограниченной ответственностью, при этом все необходимые документы были сформированы автоматически в электронном виде после подачи заявления на регистрацию бизнеса, а открытие расчетного счета в этом процессе заняло несколько минут.
"Мы видим высокий технологический потенциал в инновационных решениях для построения идеального клиентского пути и считаем, что комплексный подход по принципу "одного окна" с использованием биометрии значительно упрощает запуск своего дела и сокращает время на связанные с этим процедуры. А наши онлайн-сервисы, поддерживающие различные направления предпринимательской деятельности, обеспечивают "бесшовный" путь от подачи заявления на регистрацию бизнеса до приема платежей за свои товары и услуги", - приводится в сообщении комментарий вице-президента, директора департамента электронного бизнеса среднего и малого бизнеса ПСБ Ивана Паткина.
Основным требованием к физическим лицам, которые хотят принять участие в эксперименте и открыть бизнес дистанционно, является наличие подтвержденного профиля в Единой биометрической системе. Эксперимент по открытию бизнеса онлайн продлится до 1 марта 2025 года.