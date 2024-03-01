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В Сызрани проверят данные об отказе заселить бойца СВО в гостиницу
В Сызрани проверят данные об отказе заселить бойца СВО в гостиницу - РИА Новости, 01.03.2024
В Сызрани проверят данные об отказе заселить бойца СВО в гостиницу
Прокуратура Самарской области сообщила, что проверяет данные из интернета о нарушении прав военнослужащего, участвовавшего в СВО, при заселении в гостиницу в... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T17:13
2024-03-01T17:13
2024-03-01T17:13
происшествия
самарская область
сызрань
гараж
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САМАРА, 1 мар - РИА Новости. Прокуратура Самарской области сообщила, что проверяет данные из интернета о нарушении прав военнослужащего, участвовавшего в СВО, при заселении в гостиницу в Сызрани. Как сообщила региональная прокуратура в своем Telegram-канале, в пятницу в интернете появилась информация об отказе в представлении гостиничных услуг участнику СВО. На видео, которое опубликовали несколько Telegram-каналов, запечатлено, как предположительно администратор гостиницы "Гараж" в Сызрани отказалась заселять военнослужащего СВО без паспорта. При этом боец готов был предоставить оригинал военного билета и ксерокопию паспорта. "Прокуратура Сызранского района Самарской области организовала проверку исполнения гостиницей требований законодательства, регулирующего порядок предоставления и оказания населению услуг надлежащего качества", - говорится в сообщении прокуратуры. В гостинице "Гараж" категорически отказались комментировать РИА Новости ситуацию, отметив, что директор отсутствует на месте.
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происшествия, самарская область, сызрань, гараж, сызранский район
Происшествия, Самарская область, Сызрань, Гараж, Сызранский район
В Сызрани проверят данные об отказе заселить бойца СВО в гостиницу
Прокуратура проверит данные об отказе заселить бойца СВО в гостиницу в Сызрани