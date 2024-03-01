https://ria.ru/20240301/programma-1930596725.html

На ВФМ стартовала детская программа "Начнем будущее вместе"

На ВФМ стартовала детская программа "Начнем будущее вместе" - РИА Новости, 01.03.2024

На ВФМ стартовала детская программа "Начнем будущее вместе"

Стартовала детская программа Всемирного фестиваля молодежи "Начнем будущее вместе" на площадке университета "Сириус", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T20:38

2024-03-01T20:38

2024-03-01T20:38

россия

григорий гуров

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 1 мар - РИА Новости. Стартовала детская программа Всемирного фестиваля молодежи "Начнем будущее вместе" на площадке университета "Сириус", передает корреспондент РИА Новости. Гостям рассказали про сам Сириус и новые проекты, которые реализуется на его территории. В ходе открытия программы перед участниками фестиваля выступили дети. На сцене мальчик перелистывал интерактивную книгу, в которой были описаны лаборатории и мастерские фестиваля. Главный герой пытался населить планету голосами детей разных национальностей, а также рассказал о мастерских и лабораториях детской программы фестиваля. Финалом шоу стало исполнение песни "Прекрасное далеко" в современной обработке на русском и английском языках хором Первых и артистами вместе со зрителями – единый мировой хор начался с фразы "А сегодня что для завтра сделал я?". Ведущими церемонии открытия детской программы стали Олег Сидоров и Анастасия Белявская – музыкальный семейный дуэт НЭНСИ и СИДОРОВ. Участие в церемонии открытия принял председатель правления "Движения Первых" Григорий Гуров. Специальная детская программа "Начнем будущее вместе" пройдет в рамках Всемирного фестиваля молодежи с 1 по 7 марта. Она объединит школьников в возрасте от 14 до 17 лет из разных стран мира. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240301/sistema-1930596074.html

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россия, григорий гуров, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024