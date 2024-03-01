https://ria.ru/20240301/programma-1930461368.html

Послание можно воспринимать как программу Путина, заявил Песков

Послание можно воспринимать как программу Путина, заявил Песков - РИА Новости, 01.03.2024

Послание можно воспринимать как программу Путина, заявил Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что послание главы государства Владимира Путина Федеральному собранию РФ 29 февраля можно воспринимать... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T12:58

2024-03-01T12:58

2024-03-01T13:41

выборы президента россии — 2024

послание президента федеральному собранию — 2024

владимир путин

политика

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что послание главы государства Владимира Путина Федеральному собранию РФ 29 февраля можно воспринимать как его предвыборную программу."В данном случае, поскольку президент в этом году еще выступал в своем качестве кандидата на пост президента, участвует в кампании, то, конечно, это можно также воспринимать, как предвыборную программу Путина, то есть это то мировоззрение, с которым он идет на следующие шесть лет. Он знает, что делать, он знает, как делать, он знает, с кем делать, и он знает, на кого опираться при реализации этих планов", - добавил он.Кроме того, Песков не считает, что это послание стало самым содержательным и самым мощным. "У президента было много содержательных и действительно определяющих будущее посланий", - заключил пресс-секретарь главы государства.Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

послание президента федеральному собранию — 2024 , владимир путин, политика