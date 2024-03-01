https://ria.ru/20240301/proekty-1930416492.html
Глава Адыгеи отчитался в правительстве РФ о реализации ключевых проектов
Глава Адыгеи отчитался в правительстве РФ о реализации ключевых проектов - РИА Новости, 01.03.2024
Глава Адыгеи отчитался в правительстве РФ о реализации ключевых проектов
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов проинформировал вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко о ходе реализации в регионе ключевых инфраструктурных и туристических проектов,... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T11:05
2024-03-01T11:05
2024-03-01T11:10
республика адыгея
россия
мурат кумпилов
дмитрий чернышенко
ржд
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МАЙКОП, 1 мар - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов проинформировал вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко о ходе реализации в регионе ключевых инфраструктурных и туристических проектов, сообщает пресс-служба республиканской администрации. Глава республики и российский вице-премьер в ходе рабочей встречи в Москве обсудили вопросы туризма, спорта, цифровизации, отмечается в релизе. В частности, Кумпилов доложил о ходе реализации первого этапа проекта по строительству в горной части Адыгеи всесезонного экокурорта "Лагонаки". Там в ходе первого этапа будет возведен комплекс гостиниц почти на 700 номеров, а также шесть линий канатных дорог и более 25 километров горнолыжных трасс. Кроме того, региональные власти поддержали восемь проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения. "В регионе также развивается школьный туризм, а в 2021 году совместно с РЖД в Адыгее было запущено два маршрута круизного туристического поезда "Жемчужина Кавказа". С этого года планируется старт реализации проекта по развитию туристического центра Майкопа", - говорится в сообщении. Также Кумпилов проинформировал зампредседателя правительства о принятых мерах по развитию высшего образования и науки.
https://ria.ru/20240227/natsproekty-1929840272.html
https://ria.ru/20240201/maykop-1924854769.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мурат кумпилов, дмитрий чернышенко, ржд
Республика Адыгея, Россия, Мурат Кумпилов, Дмитрий Чернышенко, РЖД
МАЙКОП, 1 мар - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов проинформировал вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко о ходе реализации в регионе ключевых инфраструктурных и туристических проектов, сообщает пресс-служба республиканской администрации.
Глава республики и российский вице-премьер в ходе рабочей встречи в Москве
обсудили вопросы туризма, спорта, цифровизации, отмечается в релизе.
Кумпилов: Адыгея достигла успехов в создании детсадов благодаря нацпроектам
В частности, Кумпилов доложил о ходе реализации первого этапа проекта по строительству в горной части Адыгеи всесезонного экокурорта "Лагонаки". Там в ходе первого этапа будет возведен комплекс гостиниц почти на 700 номеров, а также шесть линий канатных дорог и более 25 километров горнолыжных трасс. Кроме того, региональные власти поддержали восемь проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения.
"В регионе также развивается школьный туризм, а в 2021 году совместно с РЖД
в Адыгее было запущено два маршрута круизного туристического поезда "Жемчужина Кавказа". С этого года планируется старт реализации проекта по развитию туристического центра Майкопа", - говорится в сообщении.
Также Кумпилов проинформировал зампредседателя правительства о принятых мерах по развитию высшего образования и науки.
Кумпилов посетил строящиеся социальные объекты в Майкопе