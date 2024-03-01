Рейтинг@Mail.ru
Глава Адыгеи отчитался в правительстве РФ о реализации ключевых проектов - РИА Новости, 01.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Республика Адыгея
Республика Адыгея
 
11:05 01.03.2024 (обновлено: 11:10 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/proekty-1930416492.html
Глава Адыгеи отчитался в правительстве РФ о реализации ключевых проектов
Глава Адыгеи отчитался в правительстве РФ о реализации ключевых проектов - РИА Новости, 01.03.2024
Глава Адыгеи отчитался в правительстве РФ о реализации ключевых проектов
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов проинформировал вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко о ходе реализации в регионе ключевых инфраструктурных и туристических проектов,... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T11:05
2024-03-01T11:10
республика адыгея
россия
мурат кумпилов
дмитрий чернышенко
ржд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930418237_0:128:1280:848_1920x0_80_0_0_5b6bf23c565f6644912ed43fa69cde57.jpg
МАЙКОП, 1 мар - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов проинформировал вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко о ходе реализации в регионе ключевых инфраструктурных и туристических проектов, сообщает пресс-служба республиканской администрации. Глава республики и российский вице-премьер в ходе рабочей встречи в Москве обсудили вопросы туризма, спорта, цифровизации, отмечается в релизе. В частности, Кумпилов доложил о ходе реализации первого этапа проекта по строительству в горной части Адыгеи всесезонного экокурорта "Лагонаки". Там в ходе первого этапа будет возведен комплекс гостиниц почти на 700 номеров, а также шесть линий канатных дорог и более 25 километров горнолыжных трасс. Кроме того, региональные власти поддержали восемь проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения. "В регионе также развивается школьный туризм, а в 2021 году совместно с РЖД в Адыгее было запущено два маршрута круизного туристического поезда "Жемчужина Кавказа". С этого года планируется старт реализации проекта по развитию туристического центра Майкопа", - говорится в сообщении. Также Кумпилов проинформировал зампредседателя правительства о принятых мерах по развитию высшего образования и науки.
https://ria.ru/20240227/natsproekty-1929840272.html
https://ria.ru/20240201/maykop-1924854769.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930418237_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_c7ad504b73d642017929b6326b43d5ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, мурат кумпилов, дмитрий чернышенко, ржд
Республика Адыгея, Россия, Мурат Кумпилов, Дмитрий Чернышенко, РЖД

Глава Адыгеи отчитался в правительстве РФ о реализации ключевых проектов

© Фото : Правительство Республики Адыгея/TelegramГлава Адыгеи Мурат Кумпилов и вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время рабочей встречи в Москве
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время рабочей встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© Фото : Правительство Республики Адыгея/Telegram
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время рабочей встречи в Москве
Читать ria.ru в
МАЙКОП, 1 мар - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов проинформировал вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко о ходе реализации в регионе ключевых инфраструктурных и туристических проектов, сообщает пресс-служба республиканской администрации.
Глава республики и российский вице-премьер в ходе рабочей встречи в Москве обсудили вопросы туризма, спорта, цифровизации, отмечается в релизе.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Кумпилов: Адыгея достигла успехов в создании детсадов благодаря нацпроектам
27 февраля, 18:05
В частности, Кумпилов доложил о ходе реализации первого этапа проекта по строительству в горной части Адыгеи всесезонного экокурорта "Лагонаки". Там в ходе первого этапа будет возведен комплекс гостиниц почти на 700 номеров, а также шесть линий канатных дорог и более 25 километров горнолыжных трасс. Кроме того, региональные власти поддержали восемь проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения.
"В регионе также развивается школьный туризм, а в 2021 году совместно с РЖД в Адыгее было запущено два маршрута круизного туристического поезда "Жемчужина Кавказа". С этого года планируется старт реализации проекта по развитию туристического центра Майкопа", - говорится в сообщении.
Также Кумпилов проинформировал зампредседателя правительства о принятых мерах по развитию высшего образования и науки.
Кумпилов посетил строящиеся социальные объекты в Майкопе - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
Кумпилов посетил строящиеся социальные объекты в Майкопе
1 февраля, 16:49
 
Республика АдыгеяРоссияМурат КумпиловДмитрий ЧернышенкоРЖД
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала