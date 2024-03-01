https://ria.ru/20240301/prizyv-1930508585.html

Медведев назвал актуальным призыв "Смерть немецко-фашистским оккупантам"

Медведев назвал актуальным призыв "Смерть немецко-фашистским оккупантам" - РИА Новости, 01.03.2024

Медведев назвал актуальным призыв "Смерть немецко-фашистским оккупантам"

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя обсуждение атаки по России офицерами бундесвера, назвал "вновь актуальным" призыв "Смерть немецко-фашистским... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T15:31

2024-03-01T15:31

2024-03-01T15:31

россия

сша

великобритания

маргарита симоньян

дмитрий медведев

константин симонов (политолог)

разговор немецких военных об атаке на крымский мост

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя обсуждение атаки по России офицерами бундесвера, назвал "вновь актуальным" призыв "Смерть немецко-фашистским оккупантам". "И снова ставший актуальным призыв времен Великой Отечественной войны: cмерть немецко-фашистским оккупантам!" - написал Медведев в своем Telegram-канале. Кроме того, он процитировал стихотворение Константина Симонова "Убей его! (Если дорог тебе твой дом)", написанное в годы Великой Отечественной войны и также призывающее бороться с немецкими оккупантами. "Знаю одно. Лучше, чем поэт, об этом не скажешь", - добавил зампред Совбеза. Ранее в пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на 40-минутной аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, судя по нему, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали отправку на Украину ракет Taurus и атаку на Крымский мост.

https://ria.ru/20240301/medvedev-1930503651.html

https://ria.ru/20240301/most-1930479710.html

россия

сша

великобритания

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россия, сша, великобритания, маргарита симоньян, дмитрий медведев, константин симонов (политолог), разговор немецких военных об атаке на крымский мост