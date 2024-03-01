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Медведев назвал актуальным призыв "Смерть немецко-фашистским оккупантам" - РИА Новости, 01.03.2024
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15:31 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/prizyv-1930508585.html
Медведев назвал актуальным призыв "Смерть немецко-фашистским оккупантам"
Медведев назвал актуальным призыв "Смерть немецко-фашистским оккупантам" - РИА Новости, 01.03.2024
Медведев назвал актуальным призыв "Смерть немецко-фашистским оккупантам"
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя обсуждение атаки по России офицерами бундесвера, назвал "вновь актуальным" призыв "Смерть немецко-фашистским... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T15:31
2024-03-01T15:31
россия
сша
великобритания
маргарита симоньян
дмитрий медведев
константин симонов (политолог)
разговор немецких военных об атаке на крымский мост
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя обсуждение атаки по России офицерами бундесвера, назвал "вновь актуальным" призыв "Смерть немецко-фашистским оккупантам". "И снова ставший актуальным призыв времен Великой Отечественной войны: cмерть немецко-фашистским оккупантам!" - написал Медведев в своем Telegram-канале. Кроме того, он процитировал стихотворение Константина Симонова "Убей его! (Если дорог тебе твой дом)", написанное в годы Великой Отечественной войны и также призывающее бороться с немецкими оккупантами. "Знаю одно. Лучше, чем поэт, об этом не скажешь", - добавил зампред Совбеза. Ранее в пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на 40-минутной аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, судя по нему, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали отправку на Украину ракет Taurus и атаку на Крымский мост.
https://ria.ru/20240301/medvedev-1930503651.html
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россия, сша, великобритания, маргарита симоньян, дмитрий медведев, константин симонов (политолог), разговор немецких военных об атаке на крымский мост
Россия, США, Великобритания, Маргарита Симоньян, Дмитрий Медведев, Константин Симонов (политолог), Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
Медведев назвал актуальным призыв "Смерть немецко-фашистским оккупантам"

Медведев назвал вновь актуальным призыв "Смерть немецко-фашистским оккупантам"

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев . Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя обсуждение атаки по России офицерами бундесвера, назвал "вновь актуальным" призыв "Смерть немецко-фашистским оккупантам".
«
"И снова ставший актуальным призыв времен Великой Отечественной войны: cмерть немецко-фашистским оккупантам!" - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Дмитрий Медведев
Медведев прокомментировал запись разговора офицеров Бундесвера
Вчера, 15:12
Кроме того, он процитировал стихотворение Константина Симонова "Убей его! (Если дорог тебе твой дом)", написанное в годы Великой Отечественной войны и также призывающее бороться с немецкими оккупантами.
«
"Знаю одно. Лучше, чем поэт, об этом не скажешь", - добавил зампред Совбеза.
Ранее в пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на 40-минутной аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, судя по нему, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали отправку на Украину ракет Taurus и атаку на Крымский мост.
Крымский мост через Керченский пролив - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Симоньян опубликовала разговор немецких военных об ударе по Крымскому мосту
Вчера, 14:03
 
РоссияСШАВеликобританияМаргарита СимоньянДмитрий МедведевКонстантин Симонов (политолог)Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
 
 
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