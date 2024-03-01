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ВСУ за неделю потеряли до 890 человек на Южнодонецком направлении
ВСУ за неделю потеряли до 890 человек на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 01.03.2024
ВСУ за неделю потеряли до 890 человек на Южнодонецком направлении
Российские военнослужащие за неделю улучшили положение по переднему краю на южнодонецком направлении и отразили семь атак украинских штурмовых групп, потери... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T13:53
2024-03-01T13:53
2024-03-01T13:53
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
запорожская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие за неделю улучшили положение по переднему краю на южнодонецком направлении и отразили семь атак украинских штурмовых групп, потери Киева составили до 890 солдат и три танка, сообщили в Минобороны РФ. "На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю и отразили семь атак штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Марфополь Запорожской области, Новодонецкое и Шевченко Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 24 февраля по 1 марта. Кроме того, ВС РФ нанесли поражение подразделениям 72-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 108-й, 121-й, 127-й, 128-й бригад теробороны в районах Водяного, Угледара, Урожайного, Старомайорского и Ровнополя в ДНР, а также Луговского в Запорожской области. "Потери ВСУ составили до 890 военнослужащих, три танка, шесть боевых бронированных машин, 28 автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20240229/obstanovka-1930030710.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Запорожская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ за неделю потеряли до 890 человек на Южнодонецком направлении
Минобороны: Киев за неделю потерял до 890 человек на Южнодонецком направлении