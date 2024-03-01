https://ria.ru/20240301/poteri-1930477285.html

ВСУ за неделю потеряли до 890 человек на Южнодонецком направлении

ВСУ за неделю потеряли до 890 человек на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 01.03.2024

ВСУ за неделю потеряли до 890 человек на Южнодонецком направлении

Российские военнослужащие за неделю улучшили положение по переднему краю на южнодонецком направлении и отразили семь атак украинских штурмовых групп, потери... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T13:53

2024-03-01T13:53

2024-03-01T13:53

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

запорожская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российские военнослужащие за неделю улучшили положение по переднему краю на южнодонецком направлении и отразили семь атак украинских штурмовых групп, потери Киева составили до 890 солдат и три танка, сообщили в Минобороны РФ. "На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю и отразили семь атак штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Марфополь Запорожской области, Новодонецкое и Шевченко Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 24 февраля по 1 марта. Кроме того, ВС РФ нанесли поражение подразделениям 72-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 108-й, 121-й, 127-й, 128-й бригад теробороны в районах Водяного, Угледара, Урожайного, Старомайорского и Ровнополя в ДНР, а также Луговского в Запорожской области. "Потери ВСУ составили до 890 военнослужащих, три танка, шесть боевых бронированных машин, 28 автомобилей и восемь орудий полевой артиллерии", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20240229/obstanovka-1930030710.html

запорожская область

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Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область, вооруженные силы украины