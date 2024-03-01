https://ria.ru/20240301/postpred-1930483470.html

Путин назначил нового постпреда России при ВТО

Путин назначил нового постпреда России при ВТО - РИА Новости, 01.03.2024

Путин назначил нового постпреда России при ВТО

Президент России Владимир Путин назначил постоянным представителем России при Всемирной торговой организации (ВТО) Николая Платонова, освободив от этой... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T14:14

2024-03-01T14:14

2024-03-01T14:22

политика

россия

всемирная торговая организация (вто)

владимир путин

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил постоянным представителем России при Всемирной торговой организации (ВТО) Николая Платонова, освободив от этой должности Дмитрия Лякишева, соответствующие указы опубликованы на сайте официального опубликования правовых актов."Назначить Платонова Николая Валерьевича постоянным представителем РФ при Всемирной торговой организации (ВТО) в Женеве", - говорится в тексте указа.Другим указом Путин освободил от этой должности Дмитрия Лякишева.

https://ria.ru/20230912/sanktsii-1895821709.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, всемирная торговая организация (вто), владимир путин