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Путин назначил нового постпреда России при ВТО - РИА Новости, 01.03.2024
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14:14 01.03.2024 (обновлено: 14:22 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/postpred-1930483470.html
Путин назначил нового постпреда России при ВТО
Путин назначил нового постпреда России при ВТО - РИА Новости, 01.03.2024
Путин назначил нового постпреда России при ВТО
Президент России Владимир Путин назначил постоянным представителем России при Всемирной торговой организации (ВТО) Николая Платонова, освободив от этой... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T14:14
2024-03-01T14:22
политика
россия
всемирная торговая организация (вто)
владимир путин
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил постоянным представителем России при Всемирной торговой организации (ВТО) Николая Платонова, освободив от этой должности Дмитрия Лякишева, соответствующие указы опубликованы на сайте официального опубликования правовых актов."Назначить Платонова Николая Валерьевича постоянным представителем РФ при Всемирной торговой организации (ВТО) в Женеве", - говорится в тексте указа.Другим указом Путин освободил от этой должности Дмитрия Лякишева.
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политика, россия, всемирная торговая организация (вто), владимир путин
Политика, Россия, Всемирная торговая организация (ВТО), Владимир Путин
Путин назначил нового постпреда России при ВТО

Путин назначил Николая Платонова постпредом России при ВТО

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил постоянным представителем России при Всемирной торговой организации (ВТО) Николая Платонова, освободив от этой должности Дмитрия Лякишева, соответствующие указы опубликованы на сайте официального опубликования правовых актов.
"Назначить Платонова Николая Валерьевича постоянным представителем РФ при Всемирной торговой организации (ВТО) в Женеве", - говорится в тексте указа.
Другим указом Путин освободил от этой должности Дмитрия Лякишева.
Штаб-квартира ВТО в Женеве - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
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ПолитикаРоссияВсемирная торговая организация (ВТО)Владимир Путин
 
 
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