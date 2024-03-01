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Мишустин поручил двум вице-премьерам контролировать соцвопросы из послания

Мишустин поручил двум вице-премьерам контролировать соцвопросы из послания - РИА Новости, 01.03.2024

Мишустин поручил двум вице-премьерам контролировать соцвопросы из послания

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой и вице-премьеру Марату Хуснуллину держать на контроле все социальные вопросы по их... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T15:45

2024-03-01T15:45

2024-03-01T15:45

политика

россия

татьяна голикова

марат хуснуллин

михаил мишустин

послание президента федеральному собранию — 2024

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой и вице-премьеру Марату Хуснуллину держать на контроле все социальные вопросы по их направлениям, озвученные в послании президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию. В ходе заседания кабмина в пятницу Мишустин напомнил, что в послании президент озвучил ряд задач, касающихся социальной сферы. "Прошу Татьяну Алексеевну Голикову и Марата Шакирзяновича Хуснуллина держать на контроле все вопросы по своим направлениям", - сказал Мишустин.

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, татьяна голикова, марат хуснуллин, михаил мишустин, послание президента федеральному собранию — 2024