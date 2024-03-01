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Мишустин поручил двум вице-премьерам контролировать соцвопросы из послания
Мишустин поручил двум вице-премьерам контролировать соцвопросы из послания - РИА Новости, 01.03.2024
Мишустин поручил двум вице-премьерам контролировать соцвопросы из послания
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой и вице-премьеру Марату Хуснуллину держать на контроле все социальные вопросы по их... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T15:45
2024-03-01T15:45
2024-03-01T15:45
политика
россия
татьяна голикова
марат хуснуллин
михаил мишустин
послание президента федеральному собранию — 2024
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой и вице-премьеру Марату Хуснуллину держать на контроле все социальные вопросы по их направлениям, озвученные в послании президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию. В ходе заседания кабмина в пятницу Мишустин напомнил, что в послании президент озвучил ряд задач, касающихся социальной сферы. "Прошу Татьяну Алексеевну Голикову и Марата Шакирзяновича Хуснуллина держать на контроле все вопросы по своим направлениям", - сказал Мишустин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, татьяна голикова, марат хуснуллин, михаил мишустин, послание президента федеральному собранию — 2024
Политика, Россия, Татьяна Голикова, Марат Хуснуллин, Михаил Мишустин, Послание президента Федеральному Собранию — 2024
Мишустин поручил двум вице-премьерам контролировать соцвопросы из послания
Мишустин поручил Голиковой и Хуснуллину контролировать соцвопросы из послания
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой и вице-премьеру Марату Хуснуллину держать на контроле все социальные вопросы по их направлениям, озвученные в послании президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию.
В ходе заседания кабмина в пятницу Мишустин напомнил, что в послании президент озвучил ряд задач, касающихся социальной сферы.
"Прошу Татьяну Алексеевну Голикову и Марата Шакирзяновича Хуснуллина держать на контроле все вопросы по своим направлениям", - сказал Мишустин.