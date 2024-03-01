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Мишустин поручил двум вице-премьерам контролировать соцвопросы из послания - РИА Новости, 01.03.2024
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15:45 01.03.2024
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Мишустин поручил двум вице-премьерам контролировать соцвопросы из послания
Мишустин поручил двум вице-премьерам контролировать соцвопросы из послания - РИА Новости, 01.03.2024
Мишустин поручил двум вице-премьерам контролировать соцвопросы из послания
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой и вице-премьеру Марату Хуснуллину держать на контроле все социальные вопросы по их... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T15:45
2024-03-01T15:45
политика
россия
татьяна голикова
марат хуснуллин
михаил мишустин
послание президента федеральному собранию —  2024 
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой и вице-премьеру Марату Хуснуллину держать на контроле все социальные вопросы по их направлениям, озвученные в послании президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию. В ходе заседания кабмина в пятницу Мишустин напомнил, что в послании президент озвучил ряд задач, касающихся социальной сферы. "Прошу Татьяну Алексеевну Голикову и Марата Шакирзяновича Хуснуллина держать на контроле все вопросы по своим направлениям", - сказал Мишустин.
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политика, россия, татьяна голикова, марат хуснуллин, михаил мишустин, послание президента федеральному собранию —  2024 
Политика, Россия, Татьяна Голикова, Марат Хуснуллин, Михаил Мишустин, Послание президента Федеральному Собранию —  2024 
Мишустин поручил двум вице-премьерам контролировать соцвопросы из послания

Мишустин поручил Голиковой и Хуснуллину контролировать соцвопросы из послания

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой и вице-премьеру Марату Хуснуллину держать на контроле все социальные вопросы по их направлениям, озвученные в послании президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию.
В ходе заседания кабмина в пятницу Мишустин напомнил, что в послании президент озвучил ряд задач, касающихся социальной сферы.
"Прошу Татьяну Алексеевну Голикову и Марата Шакирзяновича Хуснуллина держать на контроле все вопросы по своим направлениям", - сказал Мишустин.
 
ПолитикаРоссияТатьяна ГоликоваМарат ХуснуллинМихаил МишустинПослание президента Федеральному Собранию —  2024 
 
 
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