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Правительство будет реализовывать послание шесть лет, заявил Мишустин
Правительство будет реализовывать послание шесть лет, заявил Мишустин - РИА Новости, 01.03.2024
Правительство будет реализовывать послание шесть лет, заявил Мишустин
Правительству и регионам России предстоит на протяжении шести лет реализовывать положения, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T15:29
2024-03-01T15:29
2024-03-01T15:39
послание президента федеральному собранию — 2024
михаил мишустин
владимир путин
правительство рф
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Правительству и регионам России предстоит на протяжении шести лет реализовывать положения, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Вчера президент в послании Федеральному собранию определил целый ряд важнейших стратегических задач как текущего, так и долгосрочного характера. По сути, он сформулировал долгосрочный план, который предстоит реализовывать правительству, министерствам, ведомствам, конечно, нашим регионам, в ближайшие шесть лет", - сообщил Мишустин на заседании кабмина.Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
послание президента федеральному собранию — 2024 , михаил мишустин, владимир путин, правительство рф
Послание президента Федеральному Собранию — 2024 , Михаил Мишустин, Владимир Путин, Правительство РФ
Правительство будет реализовывать послание шесть лет, заявил Мишустин
Мишустин: послание президента предстоит реализовывать кабмину в ближайшие 6 лет
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Правительству и регионам России предстоит на протяжении шести лет реализовывать положения, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Вчера президент в послании Федеральному собранию определил целый ряд важнейших стратегических задач как текущего, так и долгосрочного характера. По сути, он сформулировал долгосрочный план, который предстоит реализовывать правительству, министерствам, ведомствам, конечно, нашим регионам, в ближайшие шесть лет", - сообщил Мишустин на заседании кабмина.