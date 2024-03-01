https://ria.ru/20240301/poslanie-1930507604.html

Правительство будет реализовывать послание шесть лет, заявил Мишустин

Правительство будет реализовывать послание шесть лет, заявил Мишустин - РИА Новости, 01.03.2024

Правительство будет реализовывать послание шесть лет, заявил Мишустин

Правительству и регионам России предстоит на протяжении шести лет реализовывать положения, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T15:29

2024-03-01T15:29

2024-03-01T15:39

послание президента федеральному собранию — 2024

михаил мишустин

владимир путин

правительство рф

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Правительству и регионам России предстоит на протяжении шести лет реализовывать положения, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Вчера президент в послании Федеральному собранию определил целый ряд важнейших стратегических задач как текущего, так и долгосрочного характера. По сути, он сформулировал долгосрочный план, который предстоит реализовывать правительству, министерствам, ведомствам, конечно, нашим регионам, в ближайшие шесть лет", - сообщил Мишустин на заседании кабмина.Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>

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2024

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

послание президента федеральному собранию — 2024 , михаил мишустин, владимир путин, правительство рф