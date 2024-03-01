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Правительство будет реализовывать послание шесть лет, заявил Мишустин - РИА Новости, 01.03.2024
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15:29 01.03.2024 (обновлено: 15:39 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/poslanie-1930507604.html
Правительство будет реализовывать послание шесть лет, заявил Мишустин
Правительство будет реализовывать послание шесть лет, заявил Мишустин - РИА Новости, 01.03.2024
Правительство будет реализовывать послание шесть лет, заявил Мишустин
Правительству и регионам России предстоит на протяжении шести лет реализовывать положения, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T15:29
2024-03-01T15:39
послание президента федеральному собранию —  2024 
михаил мишустин
владимир путин
правительство рф
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Правительству и регионам России предстоит на протяжении шести лет реализовывать положения, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Вчера президент в послании Федеральному собранию определил целый ряд важнейших стратегических задач как текущего, так и долгосрочного характера. По сути, он сформулировал долгосрочный план, который предстоит реализовывать правительству, министерствам, ведомствам, конечно, нашим регионам, в ближайшие шесть лет", - сообщил Мишустин на заседании кабмина.Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию &gt;&gt;&gt;
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послание президента федеральному собранию —  2024 , михаил мишустин, владимир путин, правительство рф
Послание президента Федеральному Собранию —  2024 , Михаил Мишустин, Владимир Путин, Правительство РФ
Правительство будет реализовывать послание шесть лет, заявил Мишустин

Мишустин: послание президента предстоит реализовывать кабмину в ближайшие 6 лет

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Правительству и регионам России предстоит на протяжении шести лет реализовывать положения, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Вчера президент в послании Федеральному собранию определил целый ряд важнейших стратегических задач как текущего, так и долгосрочного характера. По сути, он сформулировал долгосрочный план, который предстоит реализовывать правительству, министерствам, ведомствам, конечно, нашим регионам, в ближайшие шесть лет", - сообщил Мишустин на заседании кабмина.
Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>
 
Послание президента Федеральному Собранию —  2024 Михаил МишустинВладимир ПутинПравительство РФ
 
 
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