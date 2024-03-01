В РПЦ прокомментировали послание президента Федеральному собранию
В РПЦ рассказали о наиболее важных темах из послания Федеральному собранию
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию
МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Замуправделами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов) назвал самым важным в послании президента РФ к Федеральному собранию утверждение о том, что Россия воюет за право развиваться на основании своих духовно-нравственных идеалов.
В четверг президент РФ Владимир Путин заявил, что западные политики хотели "принести в наш дом разлад и ослабить нас изнутри", но они просчитались, "столкнулись с твердой решимостью нашего многонационального народа". Президент подчеркнул, что граждане России будут вместе защищать свободу, "право на мирную и достойную жизнь, сами и только сами определять свой путь, беречь связь поколений, а, значит, непрерывность исторического развития, решать те задачи, которые стоят перед страной, исходя из нашего мировоззрения, традиций, верований".
"Самое важное (в послании президента – Прим.ред.) – это то, что мы призваны созидать наше Отечество на основании тех духовно-нравственных идеалов, которые являются нашей основой и нашем стержнем. Именно за это Россия воюет, и именно из-за этого против России идет война", - сказал РИА Новости архиепископ Савва.
В свою очередь, председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда отметил: одной из ключевых в послании стала тема многодетности.
"Президент озвучил ряд конкретных шагов и мер поддержки, направленных на повышение рождаемости в стране, материальной помощи семьям, в целом привлечения общественного внимания к семье. В целом есть понимание того, что человек, его жизнь, качество его жизни, а также важность сохранения и передачи новым поколениям наших традиционных ценностей однозначно находятся в центре государственной политики", - написал Легойда в своем Telegram-канале.
По его словам, также в послании был сделан "акцент на всестороннюю поддержку образования как важнейшей, определяющей точки сборки для нашего будущего". "Очень хочется надеяться, что заявленные инициативы в этой области приведут к реальному повышению качества образования, уходу от его предельной прагматизации и воспитанию высокообразованных профессионалов", - заключил представитель РПЦ.