https://ria.ru/20240301/poslanie-1930446664.html

В РПЦ прокомментировали послание президента Федеральному собранию

В РПЦ прокомментировали послание президента Федеральному собранию - РИА Новости, 01.03.2024

В РПЦ прокомментировали послание президента Федеральному собранию

Замуправделами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов) назвал самым важным в послании президента РФ к Федеральному собранию утверждение РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T12:17

2024-03-01T12:17

2024-03-01T12:17

религия

россия

владимир путин

владимир легойда

московский патриархат

русская православная церковь

послание президента федеральному собранию — 2024

религия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930249486_0:149:3241:1972_1920x0_80_0_0_84e509ad338e9d1064d58f878fead619.jpg

МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Замуправделами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов) назвал самым важным в послании президента РФ к Федеральному собранию утверждение о том, что Россия воюет за право развиваться на основании своих духовно-нравственных идеалов.В четверг президент РФ Владимир Путин заявил, что западные политики хотели "принести в наш дом разлад и ослабить нас изнутри", но они просчитались, "столкнулись с твердой решимостью нашего многонационального народа". Президент подчеркнул, что граждане России будут вместе защищать свободу, "право на мирную и достойную жизнь, сами и только сами определять свой путь, беречь связь поколений, а, значит, непрерывность исторического развития, решать те задачи, которые стоят перед страной, исходя из нашего мировоззрения, традиций, верований"."Самое важное (в послании президента – Прим.ред.) – это то, что мы призваны созидать наше Отечество на основании тех духовно-нравственных идеалов, которые являются нашей основой и нашем стержнем. Именно за это Россия воюет, и именно из-за этого против России идет война", - сказал РИА Новости архиепископ Савва.В свою очередь, председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда отметил: одной из ключевых в послании стала тема многодетности."Президент озвучил ряд конкретных шагов и мер поддержки, направленных на повышение рождаемости в стране, материальной помощи семьям, в целом привлечения общественного внимания к семье. В целом есть понимание того, что человек, его жизнь, качество его жизни, а также важность сохранения и передачи новым поколениям наших традиционных ценностей однозначно находятся в центре государственной политики", - написал Легойда в своем Telegram-канале.По его словам, также в послании был сделан "акцент на всестороннюю поддержку образования как важнейшей, определяющей точки сборки для нашего будущего". "Очень хочется надеяться, что заявленные инициативы в этой области приведут к реальному повышению качества образования, уходу от его предельной прагматизации и воспитанию высокообразованных профессионалов", - заключил представитель РПЦ.

https://ria.ru/20240229/mitropolit-1930345572.html

https://ria.ru/20240229/muftiy-1930328764.html

https://ria.ru/20240229/ilarion-1930145202.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, владимир путин, владимир легойда, московский патриархат, русская православная церковь, послание президента федеральному собранию — 2024 , религия