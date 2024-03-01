https://ria.ru/20240301/poselki-1930470389.html

Российские военные взяли под контроль три поселка на Авдеевском направлении

Российские военные взяли под контроль три поселка на Авдеевском направлении - РИА Новости, 01.03.2024

Российские военные взяли под контроль три поселка на Авдеевском направлении

Российские войска на авдеевском направлении взял под контроль населенные пункты Ласточкино, Северное и Петровское, отразили 48 атак ВСУ, потери Украины... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T13:32

2024-03-01T13:32

2024-03-01T13:32

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

донецкая народная республика

авдеевка

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российские войска на авдеевском направлении взял под контроль населенные пункты Ласточкино, Северное и Петровское, отразили 48 атак ВСУ, потери Украины составили более 2600 военнослужащих, 23 танка, в том числе Abrams производства США, сообщили в Минобороны РФ. "На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" освободили населенные пункты Ласточкино, Северное, Петровское Донецкой народной республики и продолжили продвижение в западном направлении", - говорится в сводке министерства за неделю. По данным ведомства, во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 23-й, 24-й, 53-й, 61-й, 110-й механизированных, 59-й мотопехотной и 3-й штурмовой бригад ВСУ, а также 103-й и 107-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Нетайлово, Очеретино, Майорск и Розовка ДНР. "Также отражены 48 контратак штурмовых групп в районах населенных пунктов Новгородское, Ленинское, Тоненькое, Орловка и Первомайское Донецкой народной республики. За неделю на данном направлении противник потерял свыше 2600 военнослужащих, 23 танка, в том числе Abrams производства США, 45 боевых бронированных машин, 83 автомобиля, а также 26 орудий полевой артиллерии", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20240229/obstanovka-1930030710.html

донецкая народная республика

авдеевка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, донецкая народная республика, авдеевка