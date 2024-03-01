https://ria.ru/20240301/poselki-1930470389.html
Российские военные взяли под контроль три поселка на Авдеевском направлении
Российские военные взяли под контроль три поселка на Авдеевском направлении - РИА Новости, 01.03.2024
Российские военные взяли под контроль три поселка на Авдеевском направлении
Российские войска на авдеевском направлении взял под контроль населенные пункты Ласточкино, Северное и Петровское, отразили 48 атак ВСУ, потери Украины... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T13:32
2024-03-01T13:32
2024-03-01T13:32
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
авдеевка
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российские войска на авдеевском направлении взял под контроль населенные пункты Ласточкино, Северное и Петровское, отразили 48 атак ВСУ, потери Украины составили более 2600 военнослужащих, 23 танка, в том числе Abrams производства США, сообщили в Минобороны РФ. "На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" освободили населенные пункты Ласточкино, Северное, Петровское Донецкой народной республики и продолжили продвижение в западном направлении", - говорится в сводке министерства за неделю. По данным ведомства, во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 23-й, 24-й, 53-й, 61-й, 110-й механизированных, 59-й мотопехотной и 3-й штурмовой бригад ВСУ, а также 103-й и 107-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Нетайлово, Очеретино, Майорск и Розовка ДНР. "Также отражены 48 контратак штурмовых групп в районах населенных пунктов Новгородское, Ленинское, Тоненькое, Орловка и Первомайское Донецкой народной республики. За неделю на данном направлении противник потерял свыше 2600 военнослужащих, 23 танка, в том числе Abrams производства США, 45 боевых бронированных машин, 83 автомобиля, а также 26 орудий полевой артиллерии", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20240229/obstanovka-1930030710.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, донецкая народная республика, авдеевка
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Авдеевка
Российские военные взяли под контроль три поселка на Авдеевском направлении
Минобороны: ВС России взяли под контроль три поселка на Авдеевском направлении
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российские войска на авдеевском направлении взял под контроль населенные пункты Ласточкино, Северное и Петровское, отразили 48 атак ВСУ, потери Украины составили более 2600 военнослужащих, 23 танка, в том числе Abrams производства США, сообщили в Минобороны РФ.
"На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" освободили населенные пункты Ласточкино, Северное, Петровское Донецкой народной республики и продолжили продвижение в западном направлении", - говорится в сводке министерства за неделю.
По данным ведомства, во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 23-й, 24-й, 53-й, 61-й, 110-й механизированных, 59-й мотопехотной и 3-й штурмовой бригад ВСУ, а также 103-й и 107-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Нетайлово, Очеретино, Майорск и Розовка ДНР
.
"Также отражены 48 контратак штурмовых групп в районах населенных пунктов Новгородское, Ленинское, Тоненькое, Орловка и Первомайское Донецкой народной республики. За неделю на данном направлении противник потерял свыше 2600 военнослужащих, 23 танка, в том числе Abrams производства США, 45 боевых бронированных машин, 83 автомобиля, а также 26 орудий полевой артиллерии", - сообщили в Минобороны.
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