https://ria.ru/20240301/pomosch-1930577832.html

Украина надеется получить от Нидерландов два миллиарда евро военной помощи

Украина надеется получить от Нидерландов два миллиарда евро военной помощи - РИА Новости, 01.03.2024

Украина надеется получить от Нидерландов два миллиарда евро военной помощи

Владимир Зеленский заявил, что в рамках подписанного в пятницу с Нидерландами двустороннего соглашения по безопасности Украина рассчитывает получит 2 миллиарда... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T18:59

2024-03-01T18:59

2024-03-01T20:16

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

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марк рютте

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что в рамках подписанного в пятницу с Нидерландами двустороннего соглашения по безопасности Украина рассчитывает получит 2 миллиарда евро военной помощи в течение этого года, а также оборонную помощь на протяжении следующих десяти лет. Как сообщил ранее в пятницу телеканал RTL Nieuws, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подписал в Харькове с властями Украины рассчитанное на десять лет соглашение по безопасности, которое включает в себя военную помощь Киеву. "Сегодня мы с Марком Рютте подписали двусторонние соглашение о безопасности между Украиной и Нидерландами. Документ предусматривает два миллиарда евро военной помощи от Нидерландов в этом году, а также последующую оборонную помощь в течение следующих десяти лет", - написал Зеленский в своем Telegram-канале. По его словам, соглашение также определяет приоритеты помощи в сфере противовоздушной обороны, артиллерии, морских и дальнобойных средств. Кроме того акцент, как заверил он, будет сделан на укреплении ВВС Украины. Зеленский уточнил, что кроме Нидерландов, Киев ранее заключил подобные соглашения с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Италией и Канадой. Таким образом, Украина заручилась поддержкой семи стран по вопросам безопасности.Соглашение, как сообщается на сайте офиса Зеленского, определяет сотрудничество в военной, оборонной, политической, гуманитарной сферах, а также реализацию Киевом реформ на пути к ЕС и евроатлантической интеграции Украины. Документом предусмотрено, что Нидерланды и члены альянса будут продолжать поддерживать Украину в реформах сектора безопасности и модернизации, кроме прочего, систем управления военными кадрами согласно стандартов НАТО. Кроме того, сотрудничество в рамках договора предусматривает развитие потенциала в воздушной и морской областях Украины. Также документ фиксируют, что координация усилий в военном секторе будет осуществляться через Контактную группу по вопросам обороны Украины (UDCG).На саммите НАТО в Вильнюсе страны "Большой семерки" опубликовали декларацию в поддержку Украины. Однако упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации, как и предыдущие обещания по поводу украинского членства в альянсе. В Киеве надеются, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240229/zakharova-1930114464.html

https://ria.ru/20240301/most-1930479710.html

https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, нидерланды, киев, украина, владимир зеленский, нато, марк рютте, сергей лавров