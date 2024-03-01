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Украина надеется получить от Нидерландов два миллиарда евро военной помощи - РИА Новости, 01.03.2024
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18:59 01.03.2024 (обновлено: 20:16 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/pomosch-1930577832.html
Украина надеется получить от Нидерландов два миллиарда евро военной помощи
Украина надеется получить от Нидерландов два миллиарда евро военной помощи - РИА Новости, 01.03.2024
Украина надеется получить от Нидерландов два миллиарда евро военной помощи
Владимир Зеленский заявил, что в рамках подписанного в пятницу с Нидерландами двустороннего соглашения по безопасности Украина рассчитывает получит 2 миллиарда... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T18:59
2024-03-01T20:16
специальная военная операция на украине
в мире
нидерланды
киев
украина
владимир зеленский
нато
марк рютте
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что в рамках подписанного в пятницу с Нидерландами двустороннего соглашения по безопасности Украина рассчитывает получит 2 миллиарда евро военной помощи в течение этого года, а также оборонную помощь на протяжении следующих десяти лет. Как сообщил ранее в пятницу телеканал RTL Nieuws, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подписал в Харькове с властями Украины рассчитанное на десять лет соглашение по безопасности, которое включает в себя военную помощь Киеву. "Сегодня мы с Марком Рютте подписали двусторонние соглашение о безопасности между Украиной и Нидерландами. Документ предусматривает два миллиарда евро военной помощи от Нидерландов в этом году, а также последующую оборонную помощь в течение следующих десяти лет", - написал Зеленский в своем Telegram-канале. По его словам, соглашение также определяет приоритеты помощи в сфере противовоздушной обороны, артиллерии, морских и дальнобойных средств. Кроме того акцент, как заверил он, будет сделан на укреплении ВВС Украины. Зеленский уточнил, что кроме Нидерландов, Киев ранее заключил подобные соглашения с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Италией и Канадой. Таким образом, Украина заручилась поддержкой семи стран по вопросам безопасности.Соглашение, как сообщается на сайте офиса Зеленского, определяет сотрудничество в военной, оборонной, политической, гуманитарной сферах, а также реализацию Киевом реформ на пути к ЕС и евроатлантической интеграции Украины. Документом предусмотрено, что Нидерланды и члены альянса будут продолжать поддерживать Украину в реформах сектора безопасности и модернизации, кроме прочего, систем управления военными кадрами согласно стандартов НАТО. Кроме того, сотрудничество в рамках договора предусматривает развитие потенциала в воздушной и морской областях Украины. Также документ фиксируют, что координация усилий в военном секторе будет осуществляться через Контактную группу по вопросам обороны Украины (UDCG).На саммите НАТО в Вильнюсе страны "Большой семерки" опубликовали декларацию в поддержку Украины. Однако упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации, как и предыдущие обещания по поводу украинского членства в альянсе. В Киеве надеются, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240229/zakharova-1930114464.html
https://ria.ru/20240301/most-1930479710.html
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в мире, нидерланды, киев, украина, владимир зеленский, нато, марк рютте, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, В мире, Нидерланды, Киев, Украина, Владимир Зеленский, НАТО, Марк Рютте, Сергей Лавров
Украина надеется получить от Нидерландов два миллиарда евро военной помощи

Зеленский: Киев в этом году ждет от Нидерландов военной помощи на два млрд евро

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что в рамках подписанного в пятницу с Нидерландами двустороннего соглашения по безопасности Украина рассчитывает получит 2 миллиарда евро военной помощи в течение этого года, а также оборонную помощь на протяжении следующих десяти лет.
Как сообщил ранее в пятницу телеканал RTL Nieuws, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подписал в Харькове с властями Украины рассчитанное на десять лет соглашение по безопасности, которое включает в себя военную помощь Киеву.
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"Сегодня мы с Марком Рютте подписали двусторонние соглашение о безопасности между Украиной и Нидерландами. Документ предусматривает два миллиарда евро военной помощи от Нидерландов в этом году, а также последующую оборонную помощь в течение следующих десяти лет", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.
По его словам, соглашение также определяет приоритеты помощи в сфере противовоздушной обороны, артиллерии, морских и дальнобойных средств. Кроме того акцент, как заверил он, будет сделан на укреплении ВВС Украины. Зеленский уточнил, что кроме Нидерландов, Киев ранее заключил подобные соглашения с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Италией и Канадой. Таким образом, Украина заручилась поддержкой семи стран по вопросам безопасности.
Соглашение, как сообщается на сайте офиса Зеленского, определяет сотрудничество в военной, оборонной, политической, гуманитарной сферах, а также реализацию Киевом реформ на пути к ЕС и евроатлантической интеграции Украины. Документом предусмотрено, что Нидерланды и члены альянса будут продолжать поддерживать Украину в реформах сектора безопасности и модернизации, кроме прочего, систем управления военными кадрами согласно стандартов НАТО. Кроме того, сотрудничество в рамках договора предусматривает развитие потенциала в воздушной и морской областях Украины. Также документ фиксируют, что координация усилий в военном секторе будет осуществляться через Контактную группу по вопросам обороны Украины (UDCG).
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На саммите НАТО в Вильнюсе страны "Большой семерки" опубликовали декларацию в поддержку Украины. Однако упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации, как и предыдущие обещания по поводу украинского членства в альянсе. В Киеве надеются, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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