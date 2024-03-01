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В зону СВО доставили гуманитарную помощь из Ливен в Орловской области - РИА Новости, 01.03.2024
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11:52 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/pomosch-1930435926.html
В зону СВО доставили гуманитарную помощь из Ливен в Орловской области
В зону СВО доставили гуманитарную помощь из Ливен в Орловской области - РИА Новости, 01.03.2024
В зону СВО доставили гуманитарную помощь из Ливен в Орловской области
Глава города Ливны Орловской области Сергей Трубицин и советник губернатора области Сергей Лежнев доставили свыше 4 тонн гуманитарного груза военнослужащим СВО... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T11:52
2024-03-01T11:52
надежные люди
ливны
орловская область
сватово
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Глава города Ливны Орловской области Сергей Трубицин и советник губернатора области Сергей Лежнев доставили свыше 4 тонн гуманитарного груза военнослужащим СВО в два подразделения в районе Сватово, сообщили в администрации города Ливны. "Общий вес посылки более 4 тонн. Это стройматериалы и инструменты: дизельный генератор, 2 дизельные пушки для обогрева, циркулярная пила, бензопилы с комплектующими, мотобур, шуруповерты, болгарка, набор ключей, ломы, топоры, молотки, ножовки, лопаты, строительные материалы", – говорится в сообщении. Уточняется, что также переданы 30 комплектов тактических костюмов "Горка", форма на флисе, 30 пар демисезонных берцев, тактические рюкзаки, сиденья и перчатки, сотни пар носков, перчаток, нательное белье, футболки, средства личной гигиены, питьевая вода и продукты питания. Как отмечается, в первую очередь были выполнены заявки бойцов. "Груз был сформирован по запросу солдат – все самое необходимое в непростых боевых условиях. Мы продолжаем выполнять важнейшую миссию по поддержке нашей армии, помощи нашим защитникам. Огромное спасибо всем причастным к этой большой и важной работе. Вместе мы обязательно победим", – добавили в администрации.
https://ria.ru/20240228/semya-1929762473.html
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ливны, орловская область, сватово
Надежные люди, Ливны, Орловская область, Сватово
В зону СВО доставили гуманитарную помощь из Ливен в Орловской области

В зону СВО доставили более четырех тонн гумпомощи из Ливен в Орловской области

© Фото : Администрация губернатора и правительства Орловской области Гуманитарный груз военнослужащим СВО от города Ливны Орловской области
Гуманитарный груз военнослужащим СВО от города Ливны Орловской области - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© Фото : Администрация губернатора и правительства Орловской области
Гуманитарный груз военнослужащим СВО от города Ливны Орловской области
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Глава города Ливны Орловской области Сергей Трубицин и советник губернатора области Сергей Лежнев доставили свыше 4 тонн гуманитарного груза военнослужащим СВО в два подразделения в районе Сватово, сообщили в администрации города Ливны.
"Общий вес посылки более 4 тонн. Это стройматериалы и инструменты: дизельный генератор, 2 дизельные пушки для обогрева, циркулярная пила, бензопилы с комплектующими, мотобур, шуруповерты, болгарка, набор ключей, ломы, топоры, молотки, ножовки, лопаты, строительные материалы", – говорится в сообщении.
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Уточняется, что также переданы 30 комплектов тактических костюмов "Горка", форма на флисе, 30 пар демисезонных берцев, тактические рюкзаки, сиденья и перчатки, сотни пар носков, перчаток, нательное белье, футболки, средства личной гигиены, питьевая вода и продукты питания. Как отмечается, в первую очередь были выполнены заявки бойцов.
"Груз был сформирован по запросу солдат – все самое необходимое в непростых боевых условиях. Мы продолжаем выполнять важнейшую миссию по поддержке нашей армии, помощи нашим защитникам. Огромное спасибо всем причастным к этой большой и важной работе. Вместе мы обязательно победим", – добавили в администрации.
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Надежные людиЛивныОрловская областьСватово
 
 
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