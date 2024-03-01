https://ria.ru/20240301/pomosch-1930435926.html

В зону СВО доставили гуманитарную помощь из Ливен в Орловской области

В зону СВО доставили гуманитарную помощь из Ливен в Орловской области - РИА Новости, 01.03.2024

В зону СВО доставили гуманитарную помощь из Ливен в Орловской области

Глава города Ливны Орловской области Сергей Трубицин и советник губернатора области Сергей Лежнев доставили свыше 4 тонн гуманитарного груза военнослужащим СВО... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T11:52

2024-03-01T11:52

2024-03-01T11:52

надежные люди

ливны

орловская область

сватово

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930433365_0:0:933:525_1920x0_80_0_0_692c1f12e00537ac37dcd67b082f3147.jpg

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Глава города Ливны Орловской области Сергей Трубицин и советник губернатора области Сергей Лежнев доставили свыше 4 тонн гуманитарного груза военнослужащим СВО в два подразделения в районе Сватово, сообщили в администрации города Ливны. "Общий вес посылки более 4 тонн. Это стройматериалы и инструменты: дизельный генератор, 2 дизельные пушки для обогрева, циркулярная пила, бензопилы с комплектующими, мотобур, шуруповерты, болгарка, набор ключей, ломы, топоры, молотки, ножовки, лопаты, строительные материалы", – говорится в сообщении. Уточняется, что также переданы 30 комплектов тактических костюмов "Горка", форма на флисе, 30 пар демисезонных берцев, тактические рюкзаки, сиденья и перчатки, сотни пар носков, перчаток, нательное белье, футболки, средства личной гигиены, питьевая вода и продукты питания. Как отмечается, в первую очередь были выполнены заявки бойцов. "Груз был сформирован по запросу солдат – все самое необходимое в непростых боевых условиях. Мы продолжаем выполнять важнейшую миссию по поддержке нашей армии, помощи нашим защитникам. Огромное спасибо всем причастным к этой большой и важной работе. Вместе мы обязательно победим", – добавили в администрации.

https://ria.ru/20240228/semya-1929762473.html

https://ria.ru/20240229/elita-1930247036.html

ливны

орловская область

сватово

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ливны, орловская область, сватово