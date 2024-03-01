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Победителями всероссийского конкурса "Знай наших" стали 85 брендов - РИА Новости, 01.03.2024
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15:41 01.03.2024 (обновлено: 18:39 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/pobediteli-1930511816.html
Победителями всероссийского конкурса "Знай наших" стали 85 брендов
Победителями всероссийского конкурса "Знай наших" стали 85 брендов - РИА Новости, 01.03.2024
Победителями всероссийского конкурса "Знай наших" стали 85 брендов
Победителями второго всероссийского конкурса растущих российских брендов "Знай наших" стали 85 брендов из 42 регионов страны, которых экспертное жюри отобрало... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T15:41
2024-03-01T18:39
агентство стратегических инициатив (аси)
светлана чупшева
москва
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"фонд "росконгресс"
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Победителями второго всероссийского конкурса растущих российских брендов "Знай наших" стали 85 брендов из 42 регионов страны, которых экспертное жюри отобрало из более чем 12 тысяч заявок, сообщает пресс-служба Агентства стратегических инициатив (АСИ). Конкурс, организованный АСИ и фондом "Росконгресс" при поддержке ВЭБ.РФ, собрал более 12 тысяч участников из всех регионов страны. Победителями в пяти основных конкурсных номинациях стали 15 брендов, два из них из Москвы, остальные представляют разные регионы РФ. В 21 партнерских и специальных номинациях наградили 70 брендов. География победителей охватывает 42 региона, лидером по количеству победителей стала Москва – 16 компаний. Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева поблагодарила партнеров конкурса. "В этом году их гораздо больше, и они предложили нашим брендам уникальные возможности по продвижению в самых разных форматах. Количество заявок на конкурс в этом году превысило наши ожидания. Поэтому в следующем году мы ставим для себя планку в 20 тысяч заявок. Когда мы изучали презентации брендов, постоянно отмечали для себя много классных товаров, того, что заинтересовало и понравилось. Презентация на форуме в формате "квартиры" Президенту России показала, что все, чем мы пользуемся ежедневно, может быть отечественным и качественным. Желаем нашим участникам, чтобы их знали как в России, так и за пределами нашей страны!", - сказала Чупшева, слова которой привели в пресс-службе. В номинации "Регион" победа досталась Москве. Среди регионов, наиболее активно поддерживающих свои бренды, организаторы также отметили Татарстан, Башкортостан, Удмуртию, Новгородскую, Нижегородскую, Мурманскую, Московскую, Ленинградскую и Саратовскую области, говорится в сообщении. Победителям конкурса будет оказано содействие в продвижении на крупнейших маркетплейсах и в торговых сетях, они получат бесплатные рекламные кампании от ведущих операторов наружной рекламы, доступ к образовательным программам, бизнес-экспертизе, бесплатное участие в крупных деловых мероприятиях и другую поддержку. Конкурс растущих российских брендов "Знай наших" проходит во второй раз. Он позволяет узнать о тысячах активных российских предпринимателей, создающих отечественную продукцию, которая постепенно замещает иностранные бренды на полках магазинов и в высокотехнологичных секторах, заключили в пресс-службе.
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агентство стратегических инициатив (аси), светлана чупшева, москва, россия, фонд "росконгресс", "фонд "росконгресс", твой бизнес – новости
Агентство стратегических инициатив (АСИ), Светлана Чупшева, Москва, Россия, Фонд "Росконгресс", "Фонд "Росконгресс", Твой бизнес, Твой бизнес – новости

Победителями всероссийского конкурса "Знай наших" стали 85 брендов

© Фото : пресс-службы ВЭБ.РФПобедителями всероссийского конкурса "Знай наших" стали 85 брендов
Победителями всероссийского конкурса Знай наших стали 85 брендов - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© Фото : пресс-службы ВЭБ.РФ
Победителями всероссийского конкурса "Знай наших" стали 85 брендов
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Победителями второго всероссийского конкурса растущих российских брендов "Знай наших" стали 85 брендов из 42 регионов страны, которых экспертное жюри отобрало из более чем 12 тысяч заявок, сообщает пресс-служба Агентства стратегических инициатив (АСИ).
Конкурс, организованный АСИ и фондом "Росконгресс" при поддержке ВЭБ.РФ, собрал более 12 тысяч участников из всех регионов страны. Победителями в пяти основных конкурсных номинациях стали 15 брендов, два из них из Москвы, остальные представляют разные регионы РФ. В 21 партнерских и специальных номинациях наградили 70 брендов. География победителей охватывает 42 региона, лидером по количеству победителей стала Москва – 16 компаний.
Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева поблагодарила партнеров конкурса. "В этом году их гораздо больше, и они предложили нашим брендам уникальные возможности по продвижению в самых разных форматах. Количество заявок на конкурс в этом году превысило наши ожидания. Поэтому в следующем году мы ставим для себя планку в 20 тысяч заявок. Когда мы изучали презентации брендов, постоянно отмечали для себя много классных товаров, того, что заинтересовало и понравилось. Презентация на форуме в формате "квартиры" Президенту России показала, что все, чем мы пользуемся ежедневно, может быть отечественным и качественным. Желаем нашим участникам, чтобы их знали как в России, так и за пределами нашей страны!", - сказала Чупшева, слова которой привели в пресс-службе.
В номинации "Регион" победа досталась Москве. Среди регионов, наиболее активно поддерживающих свои бренды, организаторы также отметили Татарстан, Башкортостан, Удмуртию, Новгородскую, Нижегородскую, Мурманскую, Московскую, Ленинградскую и Саратовскую области, говорится в сообщении.
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Победителям конкурса будет оказано содействие в продвижении на крупнейших маркетплейсах и в торговых сетях, они получат бесплатные рекламные кампании от ведущих операторов наружной рекламы, доступ к образовательным программам, бизнес-экспертизе, бесплатное участие в крупных деловых мероприятиях и другую поддержку.
Конкурс растущих российских брендов "Знай наших" проходит во второй раз. Он позволяет узнать о тысячах активных российских предпринимателей, создающих отечественную продукцию, которая постепенно замещает иностранные бренды на полках магазинов и в высокотехнологичных секторах, заключили в пресс-службе.
 
Твой бизнесАгентство стратегических инициатив (АСИ)Светлана ЧупшеваМоскваРоссияФонд "Росконгресс""Фонд "Росконгресс"Твой бизнес – новости
 
 
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