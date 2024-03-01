Победителями всероссийского конкурса "Знай наших" стали 85 брендов
© Фото : пресс-службы ВЭБ.РФПобедителями всероссийского конкурса "Знай наших" стали 85 брендов
© Фото : пресс-службы ВЭБ.РФ
Победителями всероссийского конкурса "Знай наших" стали 85 брендов
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Победителями второго всероссийского конкурса растущих российских брендов "Знай наших" стали 85 брендов из 42 регионов страны, которых экспертное жюри отобрало из более чем 12 тысяч заявок, сообщает пресс-служба Агентства стратегических инициатив (АСИ).
Конкурс, организованный АСИ и фондом "Росконгресс" при поддержке ВЭБ.РФ, собрал более 12 тысяч участников из всех регионов страны. Победителями в пяти основных конкурсных номинациях стали 15 брендов, два из них из Москвы, остальные представляют разные регионы РФ. В 21 партнерских и специальных номинациях наградили 70 брендов. География победителей охватывает 42 региона, лидером по количеству победителей стала Москва – 16 компаний.
Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева поблагодарила партнеров конкурса. "В этом году их гораздо больше, и они предложили нашим брендам уникальные возможности по продвижению в самых разных форматах. Количество заявок на конкурс в этом году превысило наши ожидания. Поэтому в следующем году мы ставим для себя планку в 20 тысяч заявок. Когда мы изучали презентации брендов, постоянно отмечали для себя много классных товаров, того, что заинтересовало и понравилось. Презентация на форуме в формате "квартиры" Президенту России показала, что все, чем мы пользуемся ежедневно, может быть отечественным и качественным. Желаем нашим участникам, чтобы их знали как в России, так и за пределами нашей страны!", - сказала Чупшева, слова которой привели в пресс-службе.
В номинации "Регион" победа досталась Москве. Среди регионов, наиболее активно поддерживающих свои бренды, организаторы также отметили Татарстан, Башкортостан, Удмуртию, Новгородскую, Нижегородскую, Мурманскую, Московскую, Ленинградскую и Саратовскую области, говорится в сообщении.
Победителям конкурса будет оказано содействие в продвижении на крупнейших маркетплейсах и в торговых сетях, они получат бесплатные рекламные кампании от ведущих операторов наружной рекламы, доступ к образовательным программам, бизнес-экспертизе, бесплатное участие в крупных деловых мероприятиях и другую поддержку.
Конкурс растущих российских брендов "Знай наших" проходит во второй раз. Он позволяет узнать о тысячах активных российских предпринимателей, создающих отечественную продукцию, которая постепенно замещает иностранные бренды на полках магазинов и в высокотехнологичных секторах, заключили в пресс-службе.