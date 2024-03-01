https://ria.ru/20240301/pobeditel-1930514261.html

Каждый второй победитель конкурса брендов "Знай наших" из ЦФО

Каждый второй победитель конкурса брендов "Знай наших" из ЦФО - РИА Новости, 01.03.2024

Каждый второй победитель конкурса брендов "Знай наших" из ЦФО

Наибольшее число победителей второго всероссийского конкурса растущих российских брендов "Знай наших" родом из Центрального Федерального округа — 40 брендов, на РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T15:46

2024-03-01T15:46

2024-03-01T18:40

россия

великий новгород

новгородская область

светлана чупшева

агентство стратегических инициатив (аси)

фонд "росконгресс"

"фонд "росконгресс"

твой бизнес

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930512298_0:302:3072:2030_1920x0_80_0_0_e85081137c23966e8a9df0ed6b36bac4.jpg

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Наибольшее число победителей второго всероссийского конкурса растущих российских брендов "Знай наших" родом из Центрального Федерального округа — 40 брендов, на втором месте Северо-Западный округ с 11 победителями, на третьем Приволжский — 9 брендов представляют его регионы, сообщает пресс-служба Агентства стратегических инициатив (АСИ). В общей сложности по итогам конкурса более двух тысяч брендов из всех федеральных округов России получат поддержку от 60 партнеров проекта: помощь в продвижении на крупнейших маркетплейсах и в торговых сетях, в медиа, возможности размещения наружной рекламы на билбордах и на транспорте, доступ к обучающим программам и другое. "Конкурс брендов – это возможность по-новому посмотреть на регионы России, увидеть их через уникальную высокотехнологичную продукцию, которая всегда выпускалась в нашей стране, но, возможно, не была раньше замечена, через бренды в продовольственной сфере, в креативных индустриях, производстве потребительских товаров. Но, самое главное, благодаря конкурсу мы увидели огромное количество успешных предпринимателей, которые заинтересованы в развитии своих регионов и хотят их продвигать", - сказала генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, слова которой привели в пресс-службе. Отдельная партнерская номинация - "Наше наследие" - была отведена продукции, помогающей сохранить и переосмыслить народные традиции или несущей в своем названии отсылки к месту своего рождения. Статуэтки победителей в ней были вручены трем компаниям. Московский бренд современных технологий создает гимнастерки, косоворотки, сюртуки, делая их комфортными и модными для современных городских жителей и при этом с хорошо узнаваемым русским культурным кодом. Еще один столичный бренд уже больше десяти лет разрабатывает и наносит на одежду принты с деятелями русской культуры и истории. Компания из Великого Новгорода выпускает украшения в древнерусском стиле по данным раскопок на территории Новгородской области и экспозиции Новгородского музея-заповедника, рассказали в пресс-службе. Все победители номинации получат поддержку партнеров в бесплатном обучении и размещении своих товаров на маркетплейсе.

https://ria.ru/20240301/it-brendy-1930512039.html

https://ria.ru/20240301/pobediteli-1930511816.html

россия

великий новгород

новгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, великий новгород, новгородская область, светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси), фонд "росконгресс", "фонд "росконгресс", твой бизнес – новости