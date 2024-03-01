Каждый второй победитель конкурса брендов "Знай наших" из ЦФО
© Фото : пресс-служба ВЭБ.РФГенеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
© Фото : пресс-служба ВЭБ.РФ
Генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Наибольшее число победителей второго всероссийского конкурса растущих российских брендов "Знай наших" родом из Центрального Федерального округа — 40 брендов, на втором месте Северо-Западный округ с 11 победителями, на третьем Приволжский — 9 брендов представляют его регионы, сообщает пресс-служба Агентства стратегических инициатив (АСИ).
В общей сложности по итогам конкурса более двух тысяч брендов из всех федеральных округов России получат поддержку от 60 партнеров проекта: помощь в продвижении на крупнейших маркетплейсах и в торговых сетях, в медиа, возможности размещения наружной рекламы на билбордах и на транспорте, доступ к обучающим программам и другое.
"Конкурс брендов – это возможность по-новому посмотреть на регионы России, увидеть их через уникальную высокотехнологичную продукцию, которая всегда выпускалась в нашей стране, но, возможно, не была раньше замечена, через бренды в продовольственной сфере, в креативных индустриях, производстве потребительских товаров. Но, самое главное, благодаря конкурсу мы увидели огромное количество успешных предпринимателей, которые заинтересованы в развитии своих регионов и хотят их продвигать", - сказала генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, слова которой привели в пресс-службе.
Отдельная партнерская номинация - "Наше наследие" - была отведена продукции, помогающей сохранить и переосмыслить народные традиции или несущей в своем названии отсылки к месту своего рождения.
Статуэтки победителей в ней были вручены трем компаниям. Московский бренд современных технологий создает гимнастерки, косоворотки, сюртуки, делая их комфортными и модными для современных городских жителей и при этом с хорошо узнаваемым русским культурным кодом. Еще один столичный бренд уже больше десяти лет разрабатывает и наносит на одежду принты с деятелями русской культуры и истории. Компания из Великого Новгорода выпускает украшения в древнерусском стиле по данным раскопок на территории Новгородской области и экспозиции Новгородского музея-заповедника, рассказали в пресс-службе.
Все победители номинации получат поддержку партнеров в бесплатном обучении и размещении своих товаров на маркетплейсе.