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Каждый второй победитель конкурса брендов "Знай наших" из ЦФО - РИА Новости, 01.03.2024
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15:46 01.03.2024 (обновлено: 18:40 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/pobeditel-1930514261.html
Каждый второй победитель конкурса брендов "Знай наших" из ЦФО
Каждый второй победитель конкурса брендов "Знай наших" из ЦФО - РИА Новости, 01.03.2024
Каждый второй победитель конкурса брендов "Знай наших" из ЦФО
Наибольшее число победителей второго всероссийского конкурса растущих российских брендов "Знай наших" родом из Центрального Федерального округа — 40 брендов, на РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T15:46
2024-03-01T18:40
россия
великий новгород
новгородская область
светлана чупшева
агентство стратегических инициатив (аси)
фонд "росконгресс"
"фонд "росконгресс"
твой бизнес
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Наибольшее число победителей второго всероссийского конкурса растущих российских брендов "Знай наших" родом из Центрального Федерального округа — 40 брендов, на втором месте Северо-Западный округ с 11 победителями, на третьем Приволжский — 9 брендов представляют его регионы, сообщает пресс-служба Агентства стратегических инициатив (АСИ). В общей сложности по итогам конкурса более двух тысяч брендов из всех федеральных округов России получат поддержку от 60 партнеров проекта: помощь в продвижении на крупнейших маркетплейсах и в торговых сетях, в медиа, возможности размещения наружной рекламы на билбордах и на транспорте, доступ к обучающим программам и другое. "Конкурс брендов – это возможность по-новому посмотреть на регионы России, увидеть их через уникальную высокотехнологичную продукцию, которая всегда выпускалась в нашей стране, но, возможно, не была раньше замечена, через бренды в продовольственной сфере, в креативных индустриях, производстве потребительских товаров. Но, самое главное, благодаря конкурсу мы увидели огромное количество успешных предпринимателей, которые заинтересованы в развитии своих регионов и хотят их продвигать", - сказала генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, слова которой привели в пресс-службе. Отдельная партнерская номинация - "Наше наследие" - была отведена продукции, помогающей сохранить и переосмыслить народные традиции или несущей в своем названии отсылки к месту своего рождения. Статуэтки победителей в ней были вручены трем компаниям. Московский бренд современных технологий создает гимнастерки, косоворотки, сюртуки, делая их комфортными и модными для современных городских жителей и при этом с хорошо узнаваемым русским культурным кодом. Еще один столичный бренд уже больше десяти лет разрабатывает и наносит на одежду принты с деятелями русской культуры и истории. Компания из Великого Новгорода выпускает украшения в древнерусском стиле по данным раскопок на территории Новгородской области и экспозиции Новгородского музея-заповедника, рассказали в пресс-службе. Все победители номинации получат поддержку партнеров в бесплатном обучении и размещении своих товаров на маркетплейсе.
https://ria.ru/20240301/it-brendy-1930512039.html
https://ria.ru/20240301/pobediteli-1930511816.html
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россия, великий новгород, новгородская область, светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси), фонд "росконгресс", "фонд "росконгресс", твой бизнес – новости
Россия, Великий Новгород, Новгородская область, Светлана Чупшева, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Фонд "Росконгресс", "Фонд "Росконгресс", Твой бизнес, Твой бизнес – новости

Каждый второй победитель конкурса брендов "Знай наших" из ЦФО

© Фото : пресс-служба ВЭБ.РФГенеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
Генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© Фото : пресс-служба ВЭБ.РФ
Генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Наибольшее число победителей второго всероссийского конкурса растущих российских брендов "Знай наших" родом из Центрального Федерального округа — 40 брендов, на втором месте Северо-Западный округ с 11 победителями, на третьем Приволжский — 9 брендов представляют его регионы, сообщает пресс-служба Агентства стратегических инициатив (АСИ).
В общей сложности по итогам конкурса более двух тысяч брендов из всех федеральных округов России получат поддержку от 60 партнеров проекта: помощь в продвижении на крупнейших маркетплейсах и в торговых сетях, в медиа, возможности размещения наружной рекламы на билбордах и на транспорте, доступ к обучающим программам и другое.
Сразу 14 ИТ-брендов победили на конкурсе Знай наших
Сразу 14 ИТ-брендов победили на конкурсе "Знай наших"
Вчера, 15:42
"Конкурс брендов – это возможность по-новому посмотреть на регионы России, увидеть их через уникальную высокотехнологичную продукцию, которая всегда выпускалась в нашей стране, но, возможно, не была раньше замечена, через бренды в продовольственной сфере, в креативных индустриях, производстве потребительских товаров. Но, самое главное, благодаря конкурсу мы увидели огромное количество успешных предпринимателей, которые заинтересованы в развитии своих регионов и хотят их продвигать", - сказала генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, слова которой привели в пресс-службе.
Отдельная партнерская номинация - "Наше наследие" - была отведена продукции, помогающей сохранить и переосмыслить народные традиции или несущей в своем названии отсылки к месту своего рождения.
Статуэтки победителей в ней были вручены трем компаниям. Московский бренд современных технологий создает гимнастерки, косоворотки, сюртуки, делая их комфортными и модными для современных городских жителей и при этом с хорошо узнаваемым русским культурным кодом. Еще один столичный бренд уже больше десяти лет разрабатывает и наносит на одежду принты с деятелями русской культуры и истории. Компания из Великого Новгорода выпускает украшения в древнерусском стиле по данным раскопок на территории Новгородской области и экспозиции Новгородского музея-заповедника, рассказали в пресс-службе.
Все победители номинации получат поддержку партнеров в бесплатном обучении и размещении своих товаров на маркетплейсе.
Победителями всероссийского конкурса Знай наших стали 85 брендов - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Победителями всероссийского конкурса "Знай наших" стали 85 брендов
Вчера, 15:41
 
Твой бизнесРоссияВеликий НовгородНовгородская областьСветлана ЧупшеваАгентство стратегических инициатив (АСИ)Фонд "Росконгресс""Фонд "Росконгресс"Твой бизнес – новости
 
 
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