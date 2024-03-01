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Украинец рассказал, что его мобилизовали с диагнозом раздвоения личности - РИА Новости, 01.03.2024
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06:07 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/plennyy-1930387923.html
Украинец рассказал, что его мобилизовали с диагнозом раздвоения личности
Украинец рассказал, что его мобилизовали с диагнозом раздвоения личности - РИА Новости, 01.03.2024
Украинец рассказал, что его мобилизовали с диагнозом раздвоения личности
Попавший в плен украинский военный Василий Кулачук рассказал РИА Новости, что его мобилизовали в ВСУ, несмотря на диагноз раздвоения личности и другие проблемы... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T06:07
2024-03-01T06:07
волынская область
в мире
запорожская область
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 1 мар – РИА Новости. Попавший в плен украинский военный Василий Кулачук рассказал РИА Новости, что его мобилизовали в ВСУ, несмотря на диагноз раздвоения личности и другие проблемы со здоровьем. "Мне дали повестку, и я уехал. Мне дали повестку. Здоровье у меня – я не буду лгать, я проверялся в городе, в районном центре – у меня серьезные, так сказать, проблемы со здоровьем. Это было обезвоживание и воспаление позвоночника", – сказал он."Был еще, не буду лгать, был в психоневрологическом диспансере на лечении перед войной, где-то на протяжении семи дней приблизительно… Мне поставили диагноз – раздвоение личности. И со всем этим я все равно ушел служить", – добавил он. По его словам, ему 51 год, он из Волынской области, был мобилизован 24 февраля 2023 года. Кулачук сдался в плен 26 января этого года в районе села Приютное Запорожской области.
https://ria.ru/20240222/mobilizatsiya-1928947405.html
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волынская область, в мире, запорожская область, вооруженные силы украины
Волынская область, В мире, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Украинец рассказал, что его мобилизовали с диагнозом раздвоения личности

Пленный украинец рассказал, что его мобилизовали с диагнозом раздвоения личности

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Военнопленный ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК, 1 мар – РИА Новости. Попавший в плен украинский военный Василий Кулачук рассказал РИА Новости, что его мобилизовали в ВСУ, несмотря на диагноз раздвоения личности и другие проблемы со здоровьем.
"Мне дали повестку, и я уехал. Мне дали повестку. Здоровье у меня – я не буду лгать, я проверялся в городе, в районном центре – у меня серьезные, так сказать, проблемы со здоровьем. Это было обезвоживание и воспаление позвоночника", – сказал он.
"Был еще, не буду лгать, был в психоневрологическом диспансере на лечении перед войной, где-то на протяжении семи дней приблизительно… Мне поставили диагноз – раздвоение личности. И со всем этим я все равно ушел служить", – добавил он.
По его словам, ему 51 год, он из Волынской области, был мобилизован 24 февраля 2023 года. Кулачук сдался в плен 26 января этого года в районе села Приютное Запорожской области.
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Волынская областьВ миреЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
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