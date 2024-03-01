https://ria.ru/20240301/plennyy-1930387923.html

Украинец рассказал, что его мобилизовали с диагнозом раздвоения личности

Украинец рассказал, что его мобилизовали с диагнозом раздвоения личности - РИА Новости, 01.03.2024

Украинец рассказал, что его мобилизовали с диагнозом раздвоения личности

Попавший в плен украинский военный Василий Кулачук рассказал РИА Новости, что его мобилизовали в ВСУ, несмотря на диагноз раздвоения личности и другие проблемы... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T06:07

2024-03-01T06:07

2024-03-01T06:07

волынская область

в мире

запорожская область

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК, 1 мар – РИА Новости. Попавший в плен украинский военный Василий Кулачук рассказал РИА Новости, что его мобилизовали в ВСУ, несмотря на диагноз раздвоения личности и другие проблемы со здоровьем. "Мне дали повестку, и я уехал. Мне дали повестку. Здоровье у меня – я не буду лгать, я проверялся в городе, в районном центре – у меня серьезные, так сказать, проблемы со здоровьем. Это было обезвоживание и воспаление позвоночника", – сказал он."Был еще, не буду лгать, был в психоневрологическом диспансере на лечении перед войной, где-то на протяжении семи дней приблизительно… Мне поставили диагноз – раздвоение личности. И со всем этим я все равно ушел служить", – добавил он. По его словам, ему 51 год, он из Волынской области, был мобилизован 24 февраля 2023 года. Кулачук сдался в плен 26 января этого года в районе села Приютное Запорожской области.

https://ria.ru/20240222/mobilizatsiya-1928947405.html

волынская область

запорожская область

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волынская область, в мире, запорожская область, вооруженные силы украины