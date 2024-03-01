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В Кремле рассказали, кто может стать участником программы "Время героев" - РИА Новости, 01.03.2024
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12:56 01.03.2024 (обновлено: 19:54 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/peskov-1930460371.html
В Кремле рассказали, кто может стать участником программы "Время героев"
В Кремле рассказали, кто может стать участником программы "Время героев" - РИА Новости, 01.03.2024
В Кремле рассказали, кто может стать участником программы "Время героев"
В кадровой программе "Время героев" смогут принять участие бойцы и ветераны СВО с российским гражданством, высшим образованием, управленческим опытом и... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T12:56
2024-03-01T19:54
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В кадровой программе "Время героев" смогут принять участие бойцы и ветераны СВО с российским гражданством, высшим образованием, управленческим опытом и отсутствием судимостей, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Что позиционируется в качестве основной цели программы — это подготовить компетентных высококвалифицированных руководителей, имеются в виду и действующие, и бывшие военные, для последующей работы в органах госвласти и муниципальной власти, а также для работы в госкомпаниях", — добавил он.Песков уточнил, что программу "Время героев" будут реализовывать на базе мастерской "Сенеж" со стороны Высшей школы госуправления РАНХиГС.Представитель Кремля отметил, что по итогам реализации этой программы сформируется команда современных эффективных управленцев для выдвижения на высокие руководящие должности.Как рассказал пресс-секретарь президента, до военнослужащих доведут информацию о программе "Время героев", желающие заполнят заявку, которая поступит организаторам.&quot;Для участников, которые находятся непосредственно в зоне СВО, будут открыты центры дистанционной оценки, они смогут туда приехать и подать там заявку на поступление, заполняется анкета, проходится онлайн-тестирование, при необходимости нужно будет написать эссе или пройти собеседование&quot;, — пояснил Песков.По словам представителя Кремля, остальные участники должны зарегистрироваться самостоятельно через личный кабинет на сайте программы. Они заполнят анкету, напишут эссе и пройдут онлайн-тестирование по своим управленческим способностям.Официальный сайт "Времягероев.рф" заработает сегодня в 18:00. Все участники программы получат онлайн-обучение на платформе РАНХиГС.Накануне при оглашении послания Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества.Путин попросил Минобороны и командиров поддержать стремление бойцов участвовать в новой программе, дав им возможность подать заявку и ездить на очные занятия.Российский лидер подчеркнул, что бойцы и ветераны спецоперации должны выходить на ведущие позиции в системе образования, общественных объединениях, госкомпаниях, бизнесе, государственном и муниципальном управлении, они должны возглавлять регионы, предприятия, самые крупные отечественные проекты.Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html
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россия, дмитрий песков
Россия, Дмитрий Песков
В Кремле рассказали, кто может стать участником программы "Время героев"

Кадровая программа "Время героев" для участников СВО заработает вечером 1 марта

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне спецоперации
Российский военнослужащий в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российский военнослужащий в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В кадровой программе "Время героев" смогут принять участие бойцы и ветераны СВО с российским гражданством, высшим образованием, управленческим опытом и отсутствием судимостей, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Что позиционируется в качестве основной цели программы — это подготовить компетентных высококвалифицированных руководителей, имеются в виду и действующие, и бывшие военные, для последующей работы в органах госвласти и муниципальной власти, а также для работы в госкомпаниях", — добавил он.
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Песков уточнил, что программу "Время героев" будут реализовывать на базе мастерской "Сенеж" со стороны Высшей школы госуправления РАНХиГС.
Представитель Кремля отметил, что по итогам реализации этой программы сформируется команда современных эффективных управленцев для выдвижения на высокие руководящие должности.
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Как рассказал пресс-секретарь президента, до военнослужащих доведут информацию о программе "Время героев", желающие заполнят заявку, которая поступит организаторам.
«

"Для участников, которые находятся непосредственно в зоне СВО, будут открыты центры дистанционной оценки, они смогут туда приехать и подать там заявку на поступление, заполняется анкета, проходится онлайн-тестирование, при необходимости нужно будет написать эссе или пройти собеседование", — пояснил Песков.

По словам представителя Кремля, остальные участники должны зарегистрироваться самостоятельно через личный кабинет на сайте программы. Они заполнят анкету, напишут эссе и пройдут онлайн-тестирование по своим управленческим способностям.
Официальный сайт "Времягероев.рф" заработает сегодня в 18:00. Все участники программы получат онлайн-обучение на платформе РАНХиГС.
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Накануне при оглашении послания Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества.
Путин попросил Минобороны и командиров поддержать стремление бойцов участвовать в новой программе, дав им возможность подать заявку и ездить на очные занятия.
Российский лидер подчеркнул, что бойцы и ветераны спецоперации должны выходить на ведущие позиции в системе образования, общественных объединениях, госкомпаниях, бизнесе, государственном и муниципальном управлении, они должны возглавлять регионы, предприятия, самые крупные отечественные проекты.
Ключевые заявления послания Владимира Путина Федеральному собранию >>>
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