https://ria.ru/20240301/perekhvat-1930609407.html

СМИ: в ФРГ проверяют возможный перехват разговора немецких офицеров

СМИ: в ФРГ проверяют возможный перехват разговора немецких офицеров - РИА Новости, 02.03.2024

СМИ: в ФРГ проверяют возможный перехват разговора немецких офицеров

Контрразведка Германии проверяет возможный перехват разговора немецких офицеров о возможном применении ракет Taurus по Крымскому мосту, сообщает новостной... РИА Новости, 02.03.2024

2024-03-01T22:23

2024-03-01T22:23

2024-03-02T00:19

германия

разговор немецких военных об атаке на крымский мост

в мире

украина

франция

эммануэль макрон

маргарита симоньян

олаф шольц

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БЕРЛИН, 1 мар - РИА Новости. Контрразведка Германии проверяет возможный перехват разговора немецких офицеров о возможном применении ракет Taurus по Крымскому мосту, сообщает новостной портал T-Online со ссылкой на министерство обороны Германии."Федеральное ведомство военной контрразведки (BAMAD) приняло все необходимые меры", - цитирует портал ответ пресс-службы министерства.Ранее в министерстве обороны Германии отказались комментировать РИА Новости предполагаемую запись разговора военных ФРГ об ударе ракетами Taurus по Крымскому мосту.Ранее в пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, а затем и саму запись, судя по ним, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали возможную отправку на Украину ракет Taurus и атаку на Крымский мост.Среди прочего военные обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут.Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине. Из слов Шольца также следует, что британские и французские войска участвуют в размещении ракет дальнего радиуса действия на Украине.Полный текст разговора читайте на сайте Ria.ru >>>

https://ria.ru/20240301/bundesver-1930484540.html

https://ria.ru/20240301/zapis-1930598966.html

германия

украина

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

германия, разговор немецких военных об атаке на крымский мост, в мире, украина, франция, эммануэль макрон, маргарита симоньян, олаф шольц, евросоюз, нато