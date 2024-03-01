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Богданов обсудил с членом политбюро ХАМАС конфликт на Ближнем Востоке
Богданов обсудил с членом политбюро ХАМАС конфликт на Ближнем Востоке - РИА Новости, 01.03.2024
Богданов обсудил с членом политбюро ХАМАС конфликт на Ближнем Востоке
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил в ходе встречи с членом политбюро ХАМАС Мусой Абу-Марзукой и его делегацией палестино-израильский конфликт и... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T22:08
2024-03-01T22:08
2024-03-01T22:17
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
михаил богданов
лига арабских государств
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил в ходе встречи с членом политбюро ХАМАС Мусой Абу-Марзукой и его делегацией палестино-израильский конфликт и межпалестинские переговоры в Москве, заявили в МИД РФ."В ходе беседы основное внимание было уделено итогам завершившейся в Москве межпалестинской встречи. При этом была рассмотрена ситуация в зоне палестино-израильского вооруженного противостояния, на фоне которого гуманитарная обстановка в секторе Газа продолжает катастрофически ухудшаться", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.В МИД отметили, что с российской стороны была акцентирована необходимость скорейшего освобождения захваченных и удерживаемых в Газе в качестве заложников гражданских лиц, в том числе трех российских граждан – Александра Труфанова, Андрея Козлова и Александра Лобанова.
https://ria.ru/20240301/konflikt-1915630213.html
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РИА Новости
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Богданов обсудил с членом политбюро ХАМАС конфликт на Ближнем Востоке
Богданов обсудил с членом политбюро ХАМАС конфликт на Ближнем Востоке