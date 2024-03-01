https://ria.ru/20240301/peregovory-1930608460.html

Богданов обсудил с членом политбюро ХАМАС конфликт на Ближнем Востоке

Богданов обсудил с членом политбюро ХАМАС конфликт на Ближнем Востоке - РИА Новости, 01.03.2024

Богданов обсудил с членом политбюро ХАМАС конфликт на Ближнем Востоке

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил в ходе встречи с членом политбюро ХАМАС Мусой Абу-Марзукой и его делегацией палестино-израильский конфликт и... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T22:08

2024-03-01T22:08

2024-03-01T22:17

в мире

россия

хамас

москва

ближний восток

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

михаил богданов

лига арабских государств

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил в ходе встречи с членом политбюро ХАМАС Мусой Абу-Марзукой и его делегацией палестино-израильский конфликт и межпалестинские переговоры в Москве, заявили в МИД РФ."В ходе беседы основное внимание было уделено итогам завершившейся в Москве межпалестинской встречи. При этом была рассмотрена ситуация в зоне палестино-израильского вооруженного противостояния, на фоне которого гуманитарная обстановка в секторе Газа продолжает катастрофически ухудшаться", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.В МИД отметили, что с российской стороны была акцентирована необходимость скорейшего освобождения захваченных и удерживаемых в Газе в качестве заложников гражданских лиц, в том числе трех российских граждан – Александра Труфанова, Андрея Козлова и Александра Лобанова.

https://ria.ru/20240301/konflikt-1915630213.html

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Наталья Макарова

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