https://ria.ru/20240301/peregovory-1930565401.html

МИД России потребовал от Германии объяснить запись переговоров офицеров

МИД России потребовал от Германии объяснить запись переговоров офицеров - РИА Новости, 01.03.2024

МИД России потребовал от Германии объяснить запись переговоров офицеров

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в связи с обнародованным разговором офицеров ФРГ о возможных ударах по Крымскому мосту, что российская... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T18:12

2024-03-01T18:12

2024-03-01T18:20

специальная военная операция на украине

в мире

германия

россия

бундесвер германии

разговор немецких военных об атаке на крымский мост

мария захарова

маргарита симоньян

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в связи с обнародованным разговором офицеров ФРГ о возможных ударах по Крымскому мосту, что российская сторона требует от Германии объяснений."Требуем от Германии объяснений. Официальный Берлин обязан их оперативно предоставить", - сказала Захарова РИА Новости. "Попытки уйти от ответов на вопросы будут рассматриваться как признание вины", - добавила она.Ранее в пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на 40-минутной аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, судя по нему, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали отправку на Украину ракет Taurus и атаку на Крымский мост. Затем ею была опубликована и аудиозапись данного разговора.

https://ria.ru/20240301/germaniya-1930498184.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, германия, россия, бундесвер германии, разговор немецких военных об атаке на крымский мост, мария захарова, маргарита симоньян, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)