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МИД России потребовал от Германии объяснить запись переговоров офицеров - РИА Новости, 01.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:12 01.03.2024 (обновлено: 18:20 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/peregovory-1930565401.html
МИД России потребовал от Германии объяснить запись переговоров офицеров
МИД России потребовал от Германии объяснить запись переговоров офицеров - РИА Новости, 01.03.2024
МИД России потребовал от Германии объяснить запись переговоров офицеров
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в связи с обнародованным разговором офицеров ФРГ о возможных ударах по Крымскому мосту, что российская... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T18:12
2024-03-01T18:20
специальная военная операция на украине
в мире
германия
россия
бундесвер германии
разговор немецких военных об атаке на крымский мост
мария захарова
маргарита симоньян
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в связи с обнародованным разговором офицеров ФРГ о возможных ударах по Крымскому мосту, что российская сторона требует от Германии объяснений."Требуем от Германии объяснений. Официальный Берлин обязан их оперативно предоставить", - сказала Захарова РИА Новости. "Попытки уйти от ответов на вопросы будут рассматриваться как признание вины", - добавила она.Ранее в пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на 40-минутной аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, судя по нему, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали отправку на Украину ракет Taurus и атаку на Крымский мост. Затем ею была опубликована и аудиозапись данного разговора.
https://ria.ru/20240301/germaniya-1930498184.html
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в мире, германия, россия, бундесвер германии, разговор немецких военных об атаке на крымский мост, мария захарова, маргарита симоньян, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Россия, Бундесвер Германии, Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост, Мария Захарова, Маргарита Симоньян, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД России потребовал от Германии объяснить запись переговоров офицеров

МИД: отказ ФРГ объяснить запись переговоров офицеров будет считаться признанием

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в связи с обнародованным разговором офицеров ФРГ о возможных ударах по Крымскому мосту, что российская сторона требует от Германии объяснений.
"Требуем от Германии объяснений. Официальный Берлин обязан их оперативно предоставить", - сказала Захарова РИА Новости. "Попытки уйти от ответов на вопросы будут рассматриваться как признание вины", - добавила она.
Ранее в пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на 40-минутной аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, судя по нему, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали отправку на Украину ракет Taurus и атаку на Крымский мост. Затем ею была опубликована и аудиозапись данного разговора.
Автомобили на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Германия планирует уничтожение Крымского моста
Вчера, 15:17
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияРоссияБундесвер ГерманииРазговор немецких военных об атаке на Крымский мостМария ЗахароваМаргарита СимоньянМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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