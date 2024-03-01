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Лавров и глава МИД Турции обсудили ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 01.03.2024
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14:52 01.03.2024 (обновлено: 15:11 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/peregovory-1930493871.html
Лавров и глава МИД Турции обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Лавров и глава МИД Турции обсудили ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 01.03.2024
Лавров и глава МИД Турции обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Глава МИД России Сергей Лавров и его турецкий коллега Хакан Фидан в пятницу на полях Анталийского дипломатического форума обсудили положение дел на Ближнем... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T14:52
2024-03-01T15:11
турция
ближний восток
северная африка
в мире
сергей лавров
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и его турецкий коллега Хакан Фидан в пятницу на полях Анталийского дипломатического форума обсудили положение дел на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Черноморском регионе, сообщили в российском дипведомстве."В ходе беседы с министром иностранных дел Турецкой Республики Хаканом Фиданом были затронуты ключевые аспекты международной повестки дня, включая положение дел на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Черноморском регионе", - говорится в сообщении.Как отметили в МИД РФ, министры также "провели "сверку часов" по актуальным вопросам российско-турецкого политического диалога и торгово-экономического сотрудничества".
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турция
ближний восток
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турция, ближний восток, северная африка, в мире, сергей лавров
Турция, Ближний Восток, Северная Африка, В мире, Сергей Лавров
Лавров и глава МИД Турции обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Лавров и глава МИД Турции обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и Африке

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и его турецкий коллега Хакан Фидан в пятницу на полях Анталийского дипломатического форума обсудили положение дел на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Черноморском регионе, сообщили в российском дипведомстве.
"В ходе беседы с министром иностранных дел Турецкой Республики Хаканом Фиданом были затронуты ключевые аспекты международной повестки дня, включая положение дел на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Черноморском регионе", - говорится в сообщении.
Как отметили в МИД РФ, министры также "провели "сверку часов" по актуальным вопросам российско-турецкого политического диалога и торгово-экономического сотрудничества".
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ТурцияБлижний ВостокСеверная АфрикаВ миреСергей Лавров
 
 
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