https://ria.ru/20240301/peregovory-1930493871.html

Лавров и глава МИД Турции обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Лавров и глава МИД Турции обсудили ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 01.03.2024

Лавров и глава МИД Турции обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Глава МИД России Сергей Лавров и его турецкий коллега Хакан Фидан в пятницу на полях Анталийского дипломатического форума обсудили положение дел на Ближнем... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T14:52

2024-03-01T14:52

2024-03-01T15:11

турция

ближний восток

северная африка

в мире

сергей лавров

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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и его турецкий коллега Хакан Фидан в пятницу на полях Анталийского дипломатического форума обсудили положение дел на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Черноморском регионе, сообщили в российском дипведомстве."В ходе беседы с министром иностранных дел Турецкой Республики Хаканом Фиданом были затронуты ключевые аспекты международной повестки дня, включая положение дел на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Черноморском регионе", - говорится в сообщении.Как отметили в МИД РФ, министры также "провели "сверку часов" по актуальным вопросам российско-турецкого политического диалога и торгово-экономического сотрудничества".

https://ria.ru/20240228/zayavlenie-1929894483.html

турция

ближний восток

северная африка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

турция, ближний восток, северная африка, в мире, сергей лавров