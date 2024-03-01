https://ria.ru/20240301/peregovory-1930493871.html
Лавров и глава МИД Турции обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Лавров и глава МИД Турции обсудили ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 01.03.2024
Лавров и глава МИД Турции обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Глава МИД России Сергей Лавров и его турецкий коллега Хакан Фидан в пятницу на полях Анталийского дипломатического форума обсудили положение дел на Ближнем... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T14:52
2024-03-01T14:52
2024-03-01T15:11
турция
ближний восток
северная африка
в мире
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914679561_0:0:3007:1691_1920x0_80_0_0_d86fa154f49d485e78e925a43776976e.jpg
МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и его турецкий коллега Хакан Фидан в пятницу на полях Анталийского дипломатического форума обсудили положение дел на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Черноморском регионе, сообщили в российском дипведомстве."В ходе беседы с министром иностранных дел Турецкой Республики Хаканом Фиданом были затронуты ключевые аспекты международной повестки дня, включая положение дел на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Черноморском регионе", - говорится в сообщении.Как отметили в МИД РФ, министры также "провели "сверку часов" по актуальным вопросам российско-турецкого политического диалога и торгово-экономического сотрудничества".
https://ria.ru/20240228/zayavlenie-1929894483.html
турция
ближний восток
северная африка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914679561_133:0:2862:2047_1920x0_80_0_0_366bbaf1c98d99bf942cd3cb77410bc2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, ближний восток, северная африка, в мире, сергей лавров
Турция, Ближний Восток, Северная Африка, В мире, Сергей Лавров
Лавров и глава МИД Турции обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Лавров и глава МИД Турции обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и Африке
МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и его турецкий коллега Хакан Фидан в пятницу на полях Анталийского дипломатического форума обсудили положение дел на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Черноморском регионе, сообщили в российском дипведомстве.
"В ходе беседы с министром иностранных дел Турецкой Республики Хаканом Фиданом были затронуты ключевые аспекты международной повестки дня, включая положение дел на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Черноморском регионе", - говорится в сообщении.
Как отметили в МИД РФ
, министры также "провели "сверку часов" по актуальным вопросам российско-турецкого политического диалога и торгово-экономического сотрудничества".
"Историческое" заявление Путина вызвало восторг в Турции