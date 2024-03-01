https://ria.ru/20240301/pentagon-1930407502.html
Рогов сравнил главу Пентагона с одержимым войной маньяком
Рогов сравнил главу Пентагона с одержимым войной маньяком - РИА Новости, 01.03.2024
Рогов сравнил главу Пентагона с одержимым войной маньяком
Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в разговоре с РИА Новости сравнил министра обороны США Ллойда Остина,... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T10:21
2024-03-01T10:21
2024-03-01T10:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости. Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в разговоре с РИА Новости сравнил министра обороны США Ллойда Остина, заявившего о возможном военном столкновении с Россией, с маньяком, одержимым войной и идеей уничтожить мир. Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что поражение Украины в нынешнем конфликте грозит военным столкновением НАТО и России. По его словам, если "Украина падет, НАТО вступит в борьбу с Россией". "Остин напоминает маньяка, который одержим войной и идеей уничтожить мир. Повестка конфликта с Россией стала определяющей в западных элитах. Русский солдат уже был после победы в Париже и Берлине, и такое ощущение, что нынешние западные руководители хотят, чтобы наши воины еще побывали в Лондоне и Вашингтоне. Другого объяснения у меня нет, смотря на безумные русофобские действия, которые исходят от западных наднациональных элит", - сказал агентству Рогов. Рогов подчеркнул, что нынешние правящие элиты в ведущих западных странах готовы цепляться за власть даже ценой глобального конфликта, позабыв об инстинкте самосохранения. "Но в западных странах есть и те контрэлиты, которые понимают, что конфликт с Россией чреват и никому ничего хорошего не принесет", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240301/ostin-1930391342.html
https://ria.ru/20240229/mid-1930351793.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, россия, сша, украина, ллойд остин, владимир рогов, министерство обороны сша, нато
В мире, Россия, США, Украина, Ллойд Остин, Владимир Рогов, Министерство обороны США, НАТО
Рогов сравнил главу Пентагона с одержимым войной маньяком
Рогов сравнил главу Пентагона с маньяком, одержимым идеей уничтожить мир