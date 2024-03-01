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Патриарх планирует встретиться с участниками Всемирного фестиваля молодежи - РИА Новости, 01.03.2024
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Религия
 
15:45 01.03.2024 (обновлено: 18:04 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/patriarkh-1930512938.html
Патриарх планирует встретиться с участниками Всемирного фестиваля молодежи
Патриарх планирует встретиться с участниками Всемирного фестиваля молодежи - РИА Новости, 01.03.2024
Патриарх планирует встретиться с участниками Всемирного фестиваля молодежи
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл планирует посетить Всемирный фестиваль молодежи в Сириусе и встретиться с его участниками 2 марта, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T15:45
2024-03-01T18:04
религия
сочи
владимир путин
россия
русская православная церковь
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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МОСКВА, 1 мар –РИА Новости, Ольга Липич. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл планирует посетить Всемирный фестиваль молодежи в Сириусе и встретиться с его участниками 2 марта, сообщил РИА Новости источник в Русской православной церкви. "Святейший патриарх Кирилл планирует посетить Всемирный фестиваль молодежи в Сочи, на федеральной территории Сириус, и встретиться с участниками фестиваля 2 марта", - сказал собеседник агентства. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. Фестиваль собрал 20 тысяч участников, половина из них – иностранцы. Цель мероприятия – объединить будущие поколения вокруг идеи мира и дружбы. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
сочи
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сочи, владимир путин, россия, русская православная церковь, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024
Религия, Сочи, Владимир Путин, Россия, Русская православная церковь, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Патриарх планирует встретиться с участниками Всемирного фестиваля молодежи

Патриарх Кирилл планирует встретиться с участниками фестиваля молодежи

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар –РИА Новости, Ольга Липич. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл планирует посетить Всемирный фестиваль молодежи в Сириусе и встретиться с его участниками 2 марта, сообщил РИА Новости источник в Русской православной церкви.
«
"Святейший патриарх Кирилл планирует посетить Всемирный фестиваль молодежи в Сочи, на федеральной территории Сириус, и встретиться с участниками фестиваля 2 марта", - сказал собеседник агентства.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. Фестиваль собрал 20 тысяч участников, половина из них – иностранцы. Цель мероприятия – объединить будущие поколения вокруг идеи мира и дружбы.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
Подготовка ко Всемирному фестивалю молодежи
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Первый Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоялся в 1947 году в Праге, он продолжался почти шесть недель.

Люди фотографируются рядом со статуей Чебурашки на федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Первый Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоялся в 1947 году в Праге, он продолжался почти шесть недель.

© РИА Новости
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1 из 10
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В этом году Россия примет молодежный форум в четвертый раз, до этого фестиваль проходил в Москве в 1957, в 1985 и 2017 годах.

Велосипедисты на проезжей части дороги рядом с федеральной территорией Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

В этом году Россия примет молодежный форум в четвертый раз, до этого фестиваль проходил в Москве в 1957, в 1985 и 2017 годах.

© РИА Новости
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2 из 10
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Целую неделю российские и иностранные гости будут слушать лекции ведущих специалистов из разных сфер, задавать вопросы политикам и министрам.

Прохожие у баннера на федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Целую неделю российские и иностранные гости будут слушать лекции ведущих специалистов из разных сфер, задавать вопросы политикам и министрам.

© РИА Новости
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3 из 10
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Участники побывают на концертах известных музыкантов.

Люди рядом с федеральной территорией Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Участники побывают на концертах известных музыкантов.

© РИА Новости
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4 из 10
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Во время фестиваля гости познакомятся с традиционной русской кухней и разнообразием блюд из разных регионов страны.

Баннер на здании федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Во время фестиваля гости познакомятся с традиционной русской кухней и разнообразием блюд из разных регионов страны.

© РИА Новости
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5 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Волонтеры уже вовсю готовятся к встрече участников фестиваля.

Волонтеры во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи на федеральной территории Сириус в Сочи

Волонтеры уже вовсю готовятся к встрече участников фестиваля.

© РИА Новости
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6 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Поручение Росмолодежи провести фестиваль президент Владимир Путин дал в 2023 году.

Прохожий на федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Поручение Росмолодежи провести фестиваль президент Владимир Путин дал в 2023 году.

© РИА Новости
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7 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Проведение Всемирного фестиваля молодежи будут обеспечивать 28 тысяч человек.

Федеральная территория Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Проведение Всемирного фестиваля молодежи будут обеспечивать 28 тысяч человек.

© РИА Новости
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8 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

На ВФМ пройдут шоу-дебаты между людьми и искусственным интеллектом.

Скульптура Чебурашки на федеральной территории Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

На ВФМ пройдут шоу-дебаты между людьми и искусственным интеллектом.

© РИА Новости
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9 из 10
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Основные мероприятия фестиваля пройдут на федеральной территории "Сириус" и соберут лучших представителей студенчества, достигших успехов в науке, творчестве, спорте и политике.

Люди рядом с федеральной территорией Сириус во время подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи в Сочи

Основные мероприятия фестиваля пройдут на федеральной территории "Сириус" и соберут лучших представителей студенчества, достигших успехов в науке, творчестве, спорте и политике.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10

Первый Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоялся в 1947 году в Праге, он продолжался почти шесть недель.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

В этом году Россия примет молодежный форум в четвертый раз, до этого фестиваль проходил в Москве в 1957, в 1985 и 2017 годах.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Целую неделю российские и иностранные гости будут слушать лекции ведущих специалистов из разных сфер, задавать вопросы политикам и министрам.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Участники побывают на концертах известных музыкантов.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

Во время фестиваля гости познакомятся с традиционной русской кухней и разнообразием блюд из разных регионов страны.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Волонтеры уже вовсю готовятся к встрече участников фестиваля.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Поручение Росмолодежи провести фестиваль президент Владимир Путин дал в 2023 году.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Проведение Всемирного фестиваля молодежи будут обеспечивать 28 тысяч человек.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

На ВФМ пройдут шоу-дебаты между людьми и искусственным интеллектом.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Основные мероприятия фестиваля пройдут на федеральной территории "Сириус" и соберут лучших представителей студенчества, достигших успехов в науке, творчестве, спорте и политике.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
РелигияСочиВладимир ПутинРоссияРусская православная церковьФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Всемирный фестиваль молодежи — 2024
 
 
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