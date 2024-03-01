https://ria.ru/20240301/patriarkh-1930512938.html

Патриарх планирует встретиться с участниками Всемирного фестиваля молодежи

Патриарх планирует встретиться с участниками Всемирного фестиваля молодежи - РИА Новости, 01.03.2024

Патриарх планирует встретиться с участниками Всемирного фестиваля молодежи

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл планирует посетить Всемирный фестиваль молодежи в Сириусе и встретиться с его участниками 2 марта, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T15:45

2024-03-01T15:45

2024-03-01T18:04

религия

сочи

владимир путин

россия

русская православная церковь

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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МОСКВА, 1 мар –РИА Новости, Ольга Липич. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл планирует посетить Всемирный фестиваль молодежи в Сириусе и встретиться с его участниками 2 марта, сообщил РИА Новости источник в Русской православной церкви. "Святейший патриарх Кирилл планирует посетить Всемирный фестиваль молодежи в Сочи, на федеральной территории Сириус, и встретиться с участниками фестиваля 2 марта", - сказал собеседник агентства. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. Фестиваль собрал 20 тысяч участников, половина из них – иностранцы. Цель мероприятия – объединить будущие поколения вокруг идеи мира и дружбы. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

сочи

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сочи, владимир путин, россия, русская православная церковь, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024