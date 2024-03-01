https://ria.ru/20240301/partiya-1930611038.html

Партия Порошенко посетовала в ЕС на притеснения оппозиции на Украине

Партия Порошенко посетовала в ЕС на притеснения оппозиции на Украине - РИА Новости, 01.03.2024

Партия Порошенко посетовала в ЕС на притеснения оппозиции на Украине

Партия "Европейская солидарность", лидером которой является бывший президент Украины Петр Порошенко, обратилась к общественности и к властям ЕС с жалобой на... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T22:45

2024-03-01T22:45

2024-03-01T22:45

в мире

украина

петр порошенко

владимир зеленский

европейская солидарность

евросоюз

европейский суд по правам человека (еспч)

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Партия "Европейская солидарность", лидером которой является бывший президент Украины Петр Порошенко, обратилась к общественности и к властям ЕС с жалобой на притеснения оппозиции действующими украинскими властями и призвала в рамках свободы слова вернуть в эфир закрытые в 2022 году украинские телеканалы. Как передает издание Online.ua накануне европейский комиссар по расширению Оливер Варгеи подтвердил информацию, что получил письмо от Порошенко, в котором он призывает повлиять на решения кабмина Украины и прекратить "дискриминационную практику", в частности по запрету выезда за границу ряда политиков. "Эмоциональной и неадекватной мы считаем реакцию власти на письмо <...> Порошенко к Еврокомиссару по вопросам расширения Оливера Варгеи относительно всестороннего соблюдения политического плюрализма и прав оппозиции. По логике власти, евроинтеграции вредят не действия чиновников, которые нарушают права и свободы украинцев, а те, кто, например, обращается за защитой прав, например, в ЕСПЧ или другие международные институты", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии. Как отмечают в партии Порошенко, власть чувствует себя "абсолютной и безнаказанной", не идет на диалог с оппозицией и не слышит общество. В связи с этим, партия перечислила свои требования к власти, включая восстановление регулярных встреч Владимира Зеленского с лидерами парламентских фракций, "снятие антиконституционных ограничений на парламентскую дипломатию и восстановление свободы слова", "закрытие подцензурного единого телемарафона" и возвращение в эфир телеканалов, закрытых весной в 2022 году. "Прекращение давления силовиков на СМИ, бизнес, гражданских активистов и оппозицию", - говорится в заявлении. По данным из открытых источников, в 2021 году Зеленский закрыл оппозиционные телеканалы - "112 Украина", NewsOne, ZIK. В феврале 2022 году власти запустили объединенный телемарафон, контент которого производят телеканал "Рада", общественный вещатель Национальная общественная телерадиокомпания, "1+1 media", Starlight Media, Inter Media Group. К сотрудничеству не были приглашены телеканалы "Эспрессо", "Прямой" и "5 канал", относящиеся к пулу Порошенко.

https://ria.ru/20240219/roshen-1928261205.html

https://ria.ru/20240203/poroshenko-1925155766.html

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в мире, украина, петр порошенко, владимир зеленский, европейская солидарность, евросоюз, европейский суд по правам человека (еспч)