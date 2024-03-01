Партия Порошенко посетовала в ЕС на притеснения оппозиции на Украине
Партия Порошенко посетовала на притеснения оппозиции и свободы слова на Украине
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЭкс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко, лидер партии "Европейская солидарность"
Экс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко, лидер партии "Европейская солидарность" . Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Партия "Европейская солидарность", лидером которой является бывший президент Украины Петр Порошенко, обратилась к общественности и к властям ЕС с жалобой на притеснения оппозиции действующими украинскими властями и призвала в рамках свободы слова вернуть в эфир закрытые в 2022 году украинские телеканалы.
Как передает издание Online.ua накануне европейский комиссар по расширению Оливер Варгеи подтвердил информацию, что получил письмо от Порошенко, в котором он призывает повлиять на решения кабмина Украины и прекратить "дискриминационную практику", в частности по запрету выезда за границу ряда политиков.
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"Эмоциональной и неадекватной мы считаем реакцию власти на письмо <...> Порошенко к Еврокомиссару по вопросам расширения Оливера Варгеи относительно всестороннего соблюдения политического плюрализма и прав оппозиции. По логике власти, евроинтеграции вредят не действия чиновников, которые нарушают права и свободы украинцев, а те, кто, например, обращается за защитой прав, например, в ЕСПЧ или другие международные институты", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии.
Как отмечают в партии Порошенко, власть чувствует себя "абсолютной и безнаказанной", не идет на диалог с оппозицией и не слышит общество. В связи с этим, партия перечислила свои требования к власти, включая восстановление регулярных встреч Владимира Зеленского с лидерами парламентских фракций, "снятие антиконституционных ограничений на парламентскую дипломатию и восстановление свободы слова", "закрытие подцензурного единого телемарафона" и возвращение в эфир телеканалов, закрытых весной в 2022 году.
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"Прекращение давления силовиков на СМИ, бизнес, гражданских активистов и оппозицию", - говорится в заявлении.
По данным из открытых источников, в 2021 году Зеленский закрыл оппозиционные телеканалы - "112 Украина", NewsOne, ZIK. В феврале 2022 году власти запустили объединенный телемарафон, контент которого производят телеканал "Рада", общественный вещатель Национальная общественная телерадиокомпания, "1+1 media", Starlight Media, Inter Media Group. К сотрудничеству не были приглашены телеканалы "Эспрессо", "Прямой" и "5 канал", относящиеся к пулу Порошенко.