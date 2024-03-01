https://ria.ru/20240301/panika-1930432523.html

"Русские главенствуют". В США сообщили о панике Запада из-за Украины

"Русские главенствуют". В США сообщили о панике Запада из-за Украины - РИА Новости, 01.03.2024

"Русские главенствуют". В США сообщили о панике Запада из-за Украины

На Западе началась паника из-за ужасного положения ВСУ на фронте, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T11:45

2024-03-01T11:45

2024-03-01T11:45

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. На Западе началась паника из-за ужасного положения ВСУ на фронте, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Если следить за происходящим на поле боя и в Киеве, то можно увидеть, что Украина находится в действительно тяжелом положении. Русские бесспорно главенствуют на поле боя, баланс сил переходит в их сторону", — отметил он.По словам профессора, как на Западе, так и на самой Украине, начали понимать, что поражение Киева может произойдет довольно скоро, и поэтому многие его союзники начали паниковать: именно по этой причине президент Франции Эммануэль Макрон и сделал заявление о возможной отправке войск на Украину."Это, конечно, поразительно глупая идея, и этого не случится, но сам факт того, что Макрон это сказал, демонстрирует, как мне кажется, в каком тяжелом положении находятся и Запад, и Украина", — резюмировал Миршаймер.В понедельник в Париже прошла созванная по инициативе французского президента конференция по поддержке Киева с участием лидеров около десяти стран, включая ФРГ, Великобританию, Польшу, Данию и Нидерланды. По итогам встречи Макрон заявил, что ее участники обсуждали возможность отправки солдат на Украину, но консенсуса не достигли. Он добавил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". На следующий день власти многих европейских государств подчеркнули, что речь об отправке воинских контингентов на Украину не идет. В пятницу глава МИД Франции сообщил, что страна не будет отправлять своих солдат на Украину.Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Кремль обратил внимание на слова президента Франции, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил РИА Новости, что отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией.

https://ria.ru/20240301/ukraina-1930419698.html

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в мире, украина, россия, эммануэль макрон, джон миршаймер, дмитрий песков, нато, политика