https://ria.ru/20240301/palestina-1930474786.html

Палестинские фракции договорились продолжать встречи

Палестинские фракции договорились продолжать встречи - РИА Новости, 01.03.2024

Палестинские фракции договорились продолжать встречи

Палестинские фракции договорились продолжать встречи для достижения всеобъемлющего национального единства, говорится в совместном заявлении фракций по итогам... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T13:45

2024-03-01T13:45

2024-03-01T13:45

в мире

москва

организация освобождения палестины

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Палестинские фракции договорились продолжать встречи для достижения всеобъемлющего национального единства, говорится в совместном заявлении фракций по итогам встреч в Москве. В четверг в Москве начались переговоры ведущих палестинских фракций в рамках межпалестинской встречи по урегулированию в секторе Газа. "Они договорились, что встречи продолжатся в предстоящих раундах диалога с целью достижения всеобъемлющего национального единства, включающего все палестинские силы и фракции в рамках Организации освобождения Палестины как единственного законного представителя палестинского народа", - сообщается в заявлении.

https://ria.ru/20240301/konflikt-1915630213.html

москва

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, москва, организация освобождения палестины