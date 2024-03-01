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Палестинские фракции договорились продолжать встречи - РИА Новости, 01.03.2024
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13:45 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/palestina-1930474786.html
Палестинские фракции договорились продолжать встречи
Палестинские фракции договорились продолжать встречи - РИА Новости, 01.03.2024
Палестинские фракции договорились продолжать встречи
Палестинские фракции договорились продолжать встречи для достижения всеобъемлющего национального единства, говорится в совместном заявлении фракций по итогам... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T13:45
2024-03-01T13:45
в мире
москва
организация освобождения палестины
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Палестинские фракции договорились продолжать встречи для достижения всеобъемлющего национального единства, говорится в совместном заявлении фракций по итогам встреч в Москве. В четверг в Москве начались переговоры ведущих палестинских фракций в рамках межпалестинской встречи по урегулированию в секторе Газа. "Они договорились, что встречи продолжатся в предстоящих раундах диалога с целью достижения всеобъемлющего национального единства, включающего все палестинские силы и фракции в рамках Организации освобождения Палестины как единственного законного представителя палестинского народа", - сообщается в заявлении.
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в мире, москва, организация освобождения палестины
В мире, Москва, Организация освобождения Палестины
Палестинские фракции договорились продолжать встречи

Палестинские фракции договорились продолжать встречи для достижения единства

© AP Photo / Fatima ShbairПоследствия разрушений в секторе Газа
Последствия разрушений в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© AP Photo / Fatima Shbair
Последствия разрушений в секторе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Палестинские фракции договорились продолжать встречи для достижения всеобъемлющего национального единства, говорится в совместном заявлении фракций по итогам встреч в Москве.
В четверг в Москве начались переговоры ведущих палестинских фракций в рамках межпалестинской встречи по урегулированию в секторе Газа.
"Они договорились, что встречи продолжатся в предстоящих раундах диалога с целью достижения всеобъемлющего национального единства, включающего все палестинские силы и фракции в рамках Организации освобождения Палестины как единственного законного представителя палестинского народа", - сообщается в заявлении.
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