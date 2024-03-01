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Палестинские фракции поблагодарили Россию за поддержку - РИА Новости, 01.03.2024
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13:45 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/palestina-1930474654.html
Палестинские фракции поблагодарили Россию за поддержку
Палестинские фракции поблагодарили Россию за поддержку - РИА Новости, 01.03.2024
Палестинские фракции поблагодарили Россию за поддержку
Палестинские фракции благодарны и признательны руководству России за организацию встреч и позицию в поддержку палестинской проблемы, говорится в совместном... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T13:45
2024-03-01T13:45
в мире
россия
палестина
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Палестинские фракции благодарны и признательны руководству России за организацию встреч и позицию в поддержку палестинской проблемы, говорится в совместном заявлении фракций по итогам встреч в Москве. В четверг в Москве начались переговоры ведущих палестинских фракций в рамках межпалестинской встречи по урегулированию в секторе Газа. "Собравшиеся в городе Москва палестинские фракции выразили благодарность и признательность российскому руководству за организацию встреч и за его позицию в поддержку палестинской проблемы", - сообщается в заявлении.
https://ria.ru/20240116/blizhniy_vostok-1921502033.html
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в мире, россия, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Россия, Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Палестинские фракции поблагодарили Россию за поддержку

Палестинские фракции поблагодарили Россию за встречу по урегулированию

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПредставители Палестины в Москве
Представители Палестины в Москве - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Представители Палестины в Москве
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Палестинские фракции благодарны и признательны руководству России за организацию встреч и позицию в поддержку палестинской проблемы, говорится в совместном заявлении фракций по итогам встреч в Москве.
В четверг в Москве начались переговоры ведущих палестинских фракций в рамках межпалестинской встречи по урегулированию в секторе Газа.
"Собравшиеся в городе Москва палестинские фракции выразили благодарность и признательность российскому руководству за организацию встреч и за его позицию в поддержку палестинской проблемы", - сообщается в заявлении.
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В миреРоссияПалестинаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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