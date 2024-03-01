https://ria.ru/20240301/palestina-1930474654.html

Палестинские фракции поблагодарили Россию за поддержку

Палестинские фракции поблагодарили Россию за поддержку - РИА Новости, 01.03.2024

Палестинские фракции поблагодарили Россию за поддержку

Палестинские фракции благодарны и признательны руководству России за организацию встреч и позицию в поддержку палестинской проблемы, говорится в совместном... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T13:45

2024-03-01T13:45

2024-03-01T13:45

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Палестинские фракции благодарны и признательны руководству России за организацию встреч и позицию в поддержку палестинской проблемы, говорится в совместном заявлении фракций по итогам встреч в Москве. В четверг в Москве начались переговоры ведущих палестинских фракций в рамках межпалестинской встречи по урегулированию в секторе Газа. "Собравшиеся в городе Москва палестинские фракции выразили благодарность и признательность российскому руководству за организацию встреч и за его позицию в поддержку палестинской проблемы", - сообщается в заявлении.

https://ria.ru/20240116/blizhniy_vostok-1921502033.html

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Кирилл Волков

в мире, россия, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году