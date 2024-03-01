https://ria.ru/20240301/palestina-1930474654.html
Палестинские фракции поблагодарили Россию за поддержку
Палестинские фракции поблагодарили Россию за поддержку - РИА Новости, 01.03.2024
Палестинские фракции поблагодарили Россию за поддержку
Палестинские фракции благодарны и признательны руководству России за организацию встреч и позицию в поддержку палестинской проблемы, говорится в совместном... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T13:45
2024-03-01T13:45
2024-03-01T13:45
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Палестинские фракции благодарны и признательны руководству России за организацию встреч и позицию в поддержку палестинской проблемы, говорится в совместном заявлении фракций по итогам встреч в Москве. В четверг в Москве начались переговоры ведущих палестинских фракций в рамках межпалестинской встречи по урегулированию в секторе Газа. "Собравшиеся в городе Москва палестинские фракции выразили благодарность и признательность российскому руководству за организацию встреч и за его позицию в поддержку палестинской проблемы", - сообщается в заявлении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Россия, Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Палестинские фракции поблагодарили Россию за поддержку
Палестинские фракции поблагодарили Россию за встречу по урегулированию
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Палестинские фракции благодарны и признательны руководству России за организацию встреч и позицию в поддержку палестинской проблемы, говорится в совместном заявлении фракций по итогам встреч в Москве.
В четверг в Москве начались переговоры ведущих палестинских фракций в рамках межпалестинской встречи по урегулированию в секторе Газа.
"Собравшиеся в городе Москва палестинские фракции выразили благодарность и признательность российскому руководству за организацию встреч и за его позицию в поддержку палестинской проблемы", - сообщается в заявлении.
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