https://ria.ru/20240301/p-8a-1930376388.html

Пентагон заключил контракт с Boeing на поставку Канаде и ФРГ самолетов P-8A

Пентагон заключил контракт с Boeing на поставку Канаде и ФРГ самолетов P-8A - РИА Новости, 01.03.2024

Пентагон заключил контракт с Boeing на поставку Канаде и ФРГ самолетов P-8A

Министерство обороны США заключило контракт с американской корпорацией Boeing на сумму более 3,4 миллиарда долларов на закупку и поставку 17 многоцелевых... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T01:15

2024-03-01T01:15

2024-03-01T01:28

канада

германия

министерство обороны сша

boeing p-8a poseidon

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ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Министерство обороны США заключило контракт с американской корпорацией Boeing на сумму более 3,4 миллиарда долларов на закупку и поставку 17 многоцелевых морских самолетов P-8A для Канады и Германии, следует из опубликованного отчета Пентагона."Корпорация Boeing получила контракт по фиксированной цене в 3 миллиарда 407 миллионов долларов для закупки и поставки 17 многоцелевых морских воздушных судов P-8A", - указано в документе.Как следует из описания контракта, 14 самолетов Boeing P-8A предназначены для правительства Канады, и 3 - для Германии.Полное выполнение заказа ожидается в марте 2028 года.

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канада

германия

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канада, германия, министерство обороны сша, boeing p-8a poseidon