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Пентагон заключил контракт с Boeing на поставку Канаде и ФРГ самолетов P-8A - РИА Новости, 01.03.2024
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01:15 01.03.2024 (обновлено: 01:28 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/p-8a-1930376388.html
Пентагон заключил контракт с Boeing на поставку Канаде и ФРГ самолетов P-8A
Пентагон заключил контракт с Boeing на поставку Канаде и ФРГ самолетов P-8A - РИА Новости, 01.03.2024
Пентагон заключил контракт с Boeing на поставку Канаде и ФРГ самолетов P-8A
Министерство обороны США заключило контракт с американской корпорацией Boeing на сумму более 3,4 миллиарда долларов на закупку и поставку 17 многоцелевых... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T01:15
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канада
германия
министерство обороны сша
boeing p-8a poseidon
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ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Министерство обороны США заключило контракт с американской корпорацией Boeing на сумму более 3,4 миллиарда долларов на закупку и поставку 17 многоцелевых морских самолетов P-8A для Канады и Германии, следует из опубликованного отчета Пентагона."Корпорация Boeing получила контракт по фиксированной цене в 3 миллиарда 407 миллионов долларов для закупки и поставки 17 многоцелевых морских воздушных судов P-8A", - указано в документе.Как следует из описания контракта, 14 самолетов Boeing P-8A предназначены для правительства Канады, и 3 - для Германии.Полное выполнение заказа ожидается в марте 2028 года.
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канада, германия, министерство обороны сша, boeing p-8a poseidon
Канада, Германия, Министерство обороны США, Boeing P-8A Poseidon
Пентагон заключил контракт с Boeing на поставку Канаде и ФРГ самолетов P-8A

Пентагон заключил контракт с Boeing на закупку для Канады и ФРГ самолетов P-8A

© РИА Новости / Игорь Маслов | Перейти в медиабанкСамолет Boeing P-8 Poseidon военно-морских сил США
Самолет Boeing P-8 Poseidon военно-морских сил США - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Самолет Boeing P-8 Poseidon военно-морских сил США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 мар - РИА Новости. Министерство обороны США заключило контракт с американской корпорацией Boeing на сумму более 3,4 миллиарда долларов на закупку и поставку 17 многоцелевых морских самолетов P-8A для Канады и Германии, следует из опубликованного отчета Пентагона.
«
"Корпорация Boeing получила контракт по фиксированной цене в 3 миллиарда 407 миллионов долларов для закупки и поставки 17 многоцелевых морских воздушных судов P-8A", - указано в документе.
Как следует из описания контракта, 14 самолетов Boeing P-8A предназначены для правительства Канады, и 3 - для Германии.
Полное выполнение заказа ожидается в марте 2028 года.
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