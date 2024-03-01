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"Безмозглый идиот": в США пришли в бешенство из-за нападок Остина на Россию - РИА Новости, 01.03.2024
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07:29 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/ostin-1930391342.html
"Безмозглый идиот": в США пришли в бешенство из-за нападок Остина на Россию
"Безмозглый идиот": в США пришли в бешенство из-за нападок Остина на Россию - РИА Новости, 01.03.2024
"Безмозглый идиот": в США пришли в бешенство из-за нападок Остина на Россию
Читатели американского журнала Newsweek негативно отреагировали на слова главы Пентагона Ллойда Остина о возможной войне с Россией из-за провала ВСУ. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T07:29
2024-03-01T07:29
в мире
сша
россия
киев
ллойд остин
мария захарова
леонид слуцкий (политик)
министерство обороны сша
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Читатели американского журнала Newsweek негативно отреагировали на слова главы Пентагона Ллойда Остина о возможной войне с Россией из-за провала ВСУ.Как ранее заявил Остин в ходе слушаний в палате представителей конгресса США, поражение Киева грозит военным столкновением НАТО и России."Остин просто безмозглый идиот", — возмутился Den Larik."Это не мой цирк. Ты спровоцировал это, тебе и разбираться", — написал Peku Ite."То есть, по сути, он угрожает населению войной, если оно не заплатит. Наши лидеры предали нас", — посетовал Thomas R. Callahan III."Это шантаж", — заявил Charlie Vigon."Они просто рассказывают вам, что планируют сделать, а именно — прямо перед переизбранием Трампа начать войну, в которой невозможно победить,", — поделился мнением Rantus.На слова главы Пентагона ранее отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, такое высказывание Остина четко показывает, что именно Вашингтон является агрессором. Свое мнение также высказал кандидат в президенты от ЛДПР и лидер партии Леонид Слуцкий, заявивший, что столкновение НАТО и России в лучшем случае закончится распадом альянса, а в худшем – ядерной войной и апокалипсисом.
https://ria.ru/20240301/putin-1930386065.html
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в мире, сша, россия, киев, ллойд остин, мария захарова, леонид слуцкий (политик), министерство обороны сша, нато, вооруженные силы украины
В мире, США, Россия, Киев, Ллойд Остин, Мария Захарова, Леонид Слуцкий (политик), Министерство обороны США, НАТО, Вооруженные силы Украины

"Безмозглый идиот": в США пришли в бешенство из-за нападок Остина на Россию

© AP Photo / Michael ProbstГлава Пентагона Ллойд Остин
Глава Пентагона Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© AP Photo / Michael Probst
Глава Пентагона Ллойд Остин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Читатели американского журнала Newsweek негативно отреагировали на слова главы Пентагона Ллойда Остина о возможной войне с Россией из-за провала ВСУ.
Как ранее заявил Остин в ходе слушаний в палате представителей конгресса США, поражение Киева грозит военным столкновением НАТО и России.
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"Остин просто безмозглый идиот", — возмутился Den Larik.
"Это не мой цирк. Ты спровоцировал это, тебе и разбираться", — написал Peku Ite.
«
"То есть, по сути, он угрожает населению войной, если оно не заплатит. Наши лидеры предали нас", — посетовал Thomas R. Callahan III.
"Это шантаж", — заявил Charlie Vigon.
"Они просто рассказывают вам, что планируют сделать, а именно — прямо перед переизбранием Трампа начать войну, в которой невозможно победить,", — поделился мнением Rantus.
На слова главы Пентагона ранее отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, такое высказывание Остина четко показывает, что именно Вашингтон является агрессором. Свое мнение также высказал кандидат в президенты от ЛДПР и лидер партии Леонид Слуцкий, заявивший, что столкновение НАТО и России в лучшем случае закончится распадом альянса, а в худшем – ядерной войной и апокалипсисом.
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В миреСШАРоссияКиевЛлойд ОстинМария ЗахароваЛеонид Слуцкий (политик)Министерство обороны СШАНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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