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Опрос показал число россиян с синдромом упущенных возможностей - РИА Новости, 01.03.2024
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02:40 01.03.2024 (обновлено: 11:24 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/opros-1930379974.html
Опрос показал число россиян с синдромом упущенных возможностей
Опрос показал число россиян с синдромом упущенных возможностей - РИА Новости, 01.03.2024
Опрос показал число россиян с синдромом упущенных возможностей
Около 80% жителей крупных городов в России сталкиваются со страхом упущенных возможностей, а практически половина россиян тяжело переживают свои ошибки,... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T02:40
2024-03-01T11:24
общество
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Около 80% жителей крупных городов в России сталкиваются со страхом упущенных возможностей, а практически половина россиян тяжело переживают свои ошибки, говорится в исследовании Rambler&amp;Co, которое есть в распоряжении РИА Новости. "В динамично меняющемся мире растет и страх упущенных возможностей - по данным исследований, с ним сталкиваются 80% жителей крупных городов страны… Мнения опрошенных россиян разделились почти поровну - 44% тяжело переживают ошибки, 43% уверены, что на них учатся и это бесценный жизненный опыт. 13% ответили, что им все равно", - сказано в исследовании. Аналитики разделили респондентов по возрасту - молодежь до 35 лет (таких 42%) и старшее поколение 35+ лет (таких 58%). Что касается карьеры, у молодых людей и у взрослых ситуация схожая: примерно по трети опрошенных в каждой категории сожалеют о совершенных ошибках и столько же - не сожалеют. Примерно каждый пятый оступается редко и по мелочам. Остальные считают, что ошибаются редко или совсем не совершали ошибок в карьере. Ситуация с ошибками в личной жизни у возрастных групп следующая: молодежь, по их словам, совершала ошибок меньше, чем старшее поколение, и более склонна отпускать ситуацию и не переживать. Однако сожаления по этому поводу в равной степени испытывают и молодежь, и старшее поколение. Не принимают близко к сердцу неудачи в личной жизни 38% (молодежь) и 29% (старшее поколение). Что касается признания своих ошибок, 30% в обеих группах признают их и идут дальше. Признают, но продолжают переживать 30% (молодежь) и 44% (старшее поколение). Делают все возможное, чтобы исправить ситуацию, 20% и 16%, причем молодые люди охотнее. Однако сильнее всего провалы вызывают апатию и плохое самочувствие у молодого поколения - так ответили 10%, тогда как у старшего таких 2%. "Наиболее сильный поколенческий разрыв наблюдается в вопросе о способах переживания совершенных ошибок. Для 17% молодежи и 35% людей старшего поколения лучшее "лекарство" - это новые победы и удачные решения. Утешение в примерах других людей находят 23% и 17% (соответственно). Поддержку семьи в момент провала чувствуют 21% и 25%, справляются сами 19% и 16%, к психотерапии обращаются 11% и 3%, к мотивирующему контенту - 9% и 4%", - сказано в исследовании.
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5
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353
60
353
60
общество
Общество
Опрос показал число россиян с синдромом упущенных возможностей

Rambler&Co: около 80% жителей мегаполисов имеют страх упущенных возможностей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМужчина в пустом помещении
Мужчина в пустом помещении - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Около 80% жителей крупных городов в России сталкиваются со страхом упущенных возможностей, а практически половина россиян тяжело переживают свои ошибки, говорится в исследовании Rambler&Co, которое есть в распоряжении РИА Новости.
«
"В динамично меняющемся мире растет и страх упущенных возможностей - по данным исследований, с ним сталкиваются 80% жителей крупных городов страны… Мнения опрошенных россиян разделились почти поровну - 44% тяжело переживают ошибки, 43% уверены, что на них учатся и это бесценный жизненный опыт. 13% ответили, что им все равно", - сказано в исследовании.
Аналитики разделили респондентов по возрасту - молодежь до 35 лет (таких 42%) и старшее поколение 35+ лет (таких 58%).
Что касается карьеры, у молодых людей и у взрослых ситуация схожая: примерно по трети опрошенных в каждой категории сожалеют о совершенных ошибках и столько же - не сожалеют. Примерно каждый пятый оступается редко и по мелочам. Остальные считают, что ошибаются редко или совсем не совершали ошибок в карьере.
Ситуация с ошибками в личной жизни у возрастных групп следующая: молодежь, по их словам, совершала ошибок меньше, чем старшее поколение, и более склонна отпускать ситуацию и не переживать. Однако сожаления по этому поводу в равной степени испытывают и молодежь, и старшее поколение. Не принимают близко к сердцу неудачи в личной жизни 38% (молодежь) и 29% (старшее поколение).
Что касается признания своих ошибок, 30% в обеих группах признают их и идут дальше. Признают, но продолжают переживать 30% (молодежь) и 44% (старшее поколение). Делают все возможное, чтобы исправить ситуацию, 20% и 16%, причем молодые люди охотнее. Однако сильнее всего провалы вызывают апатию и плохое самочувствие у молодого поколения - так ответили 10%, тогда как у старшего таких 2%.
"Наиболее сильный поколенческий разрыв наблюдается в вопросе о способах переживания совершенных ошибок. Для 17% молодежи и 35% людей старшего поколения лучшее "лекарство" - это новые победы и удачные решения. Утешение в примерах других людей находят 23% и 17% (соответственно). Поддержку семьи в момент провала чувствуют 21% и 25%, справляются сами 19% и 16%, к психотерапии обращаются 11% и 3%, к мотивирующему контенту - 9% и 4%", - сказано в исследовании.
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