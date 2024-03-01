Рейтинг@Mail.ru
Россия не может положиться на ОБСЕ, заявил Лавров - РИА Новости, 01.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:39 01.03.2024 (обновлено: 16:50 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/obse-1930536797.html
Россия не может положиться на ОБСЕ, заявил Лавров
Россия не может положиться на ОБСЕ, заявил Лавров - РИА Новости, 01.03.2024
Россия не может положиться на ОБСЕ, заявил Лавров
ОБСЕ не представляет для России сейчас субстанции, на которую можно положиться, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T16:39
2024-03-01T16:50
россия
обсе
в мире
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596699507_0:145:3135:1908_1920x0_80_0_0_9b7379aabacd569bb6a62ef4a704d4d4.jpg
АНТАЛЬЯ, 1 мар – РИА Новости. ОБСЕ не представляет для России сейчас субстанции, на которую можно положиться, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Для нас эта структура (ОБСЕ - ред.) более не представляет собой какой-либо субстанции, на которую можно положиться. Нарушен принцип консенсуса, генсекретарь и меняющиеся ежегодно председатели ОБСЕ откровенно занимают одну сторону", - сказал министр, выступая на Дипломатическом форуме в турецкой Анталье.
https://ria.ru/20240214/obse-1927318192.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596699507_404:0:3135:2048_1920x0_80_0_0_70e9b4611e7636de48bff1ea9caf0c3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, обсе, в мире, сергей лавров
Россия, ОБСЕ, В мире, Сергей Лавров
Россия не может положиться на ОБСЕ, заявил Лавров

Лавров: ОБСЕ не представляет субстанции, на которую Россия может положиться

© AP Photo / Ronald ZakВход и логотип Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)
Вход и логотип Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© AP Photo / Ronald Zak
Вход и логотип Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Архивное фото
Читать ria.ru в
АНТАЛЬЯ, 1 мар – РИА Новости. ОБСЕ не представляет для России сейчас субстанции, на которую можно положиться, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Для нас эта структура (ОБСЕ - ред.) более не представляет собой какой-либо субстанции, на которую можно положиться. Нарушен принцип консенсуса, генсекретарь и меняющиеся ежегодно председатели ОБСЕ откровенно занимают одну сторону", - сказал министр, выступая на Дипломатическом форуме в турецкой Анталье.
Логотип ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
Лавров не исключил выхода России из ОБСЕ
14 февраля, 13:21
 
РоссияОБСЕВ миреСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала