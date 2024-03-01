https://ria.ru/20240301/obse-1930536797.html
Россия не может положиться на ОБСЕ, заявил Лавров
Россия не может положиться на ОБСЕ, заявил Лавров - РИА Новости, 01.03.2024
Россия не может положиться на ОБСЕ, заявил Лавров
ОБСЕ не представляет для России сейчас субстанции, на которую можно положиться, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T16:39
2024-03-01T16:39
2024-03-01T16:50
россия
обсе
в мире
сергей лавров
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АНТАЛЬЯ, 1 мар – РИА Новости. ОБСЕ не представляет для России сейчас субстанции, на которую можно положиться, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Для нас эта структура (ОБСЕ - ред.) более не представляет собой какой-либо субстанции, на которую можно положиться. Нарушен принцип консенсуса, генсекретарь и меняющиеся ежегодно председатели ОБСЕ откровенно занимают одну сторону", - сказал министр, выступая на Дипломатическом форуме в турецкой Анталье.
https://ria.ru/20240214/obse-1927318192.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, обсе, в мире, сергей лавров
Россия, ОБСЕ, В мире, Сергей Лавров
Россия не может положиться на ОБСЕ, заявил Лавров
Лавров: ОБСЕ не представляет субстанции, на которую Россия может положиться