https://ria.ru/20240301/obse-1930536797.html

Россия не может положиться на ОБСЕ, заявил Лавров

Россия не может положиться на ОБСЕ, заявил Лавров - РИА Новости, 01.03.2024

Россия не может положиться на ОБСЕ, заявил Лавров

ОБСЕ не представляет для России сейчас субстанции, на которую можно положиться, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T16:39

2024-03-01T16:39

2024-03-01T16:50

россия

обсе

в мире

сергей лавров

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АНТАЛЬЯ, 1 мар – РИА Новости. ОБСЕ не представляет для России сейчас субстанции, на которую можно положиться, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Для нас эта структура (ОБСЕ - ред.) более не представляет собой какой-либо субстанции, на которую можно положиться. Нарушен принцип консенсуса, генсекретарь и меняющиеся ежегодно председатели ОБСЕ откровенно занимают одну сторону", - сказал министр, выступая на Дипломатическом форуме в турецкой Анталье.

https://ria.ru/20240214/obse-1927318192.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, обсе, в мире, сергей лавров