https://ria.ru/20240301/nato-1930505665.html

Держать Смоленские ворота. В Польше высказались об отправке сил на Украину

Держать Смоленские ворота. В Польше высказались об отправке сил на Украину - РИА Новости, 01.03.2024

Держать Смоленские ворота. В Польше высказались об отправке сил на Украину

Военнослужащих НАТО можно отправить на Украину только в качестве наблюдателей за перемирием, при этом Польша не должна выделять свой контингент для этой миссии, РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T15:21

2024-03-01T15:21

2024-03-01T15:25

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Военнослужащих НАТО можно отправить на Украину только в качестве наблюдателей за перемирием, при этом Польша не должна выделять свой контингент для этой миссии, заявил экс-министр обороны республики Ян Парыс в интервью Do Rzeczy."Наша задача — защищать восточный фланг НАТО, так называемые Смоленские ворота (геостратегический термин, обозначающий регион между Западной Двиной и верхним Днепром. — Прим. ред.), <…> а также Сувалкский коридор, который важен для безопасности прибалтийских государств. У нашей страны есть две сложные задачи для обороны Европы, и мы не можем позволить себе ослаблять эту оборону ради стабилизации ситуации на Украине", — заявил он.По мнению Парыса, отправка войск Североатлантического альянса в зону боевых действий имеет смысл, если они будут следить за соблюдением режима прекращения огня.Бывший министр подчеркнул, что этим должны заниматься государства, которые не несут ответственности за непосредственную защиту восточного фланга военного блока.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки контингента на Украину, но консенсус пока не достигнут. Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет размещать своих военнослужащих на Украине, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом.В России неоднократно указывали на отсутствие агрессивных планов в отношении других государств, в том числе и стран Североатлантического альянса. При этом в Кремле не раз отмечали, что НАТО, напротив, ведет себя деструктивно и стремится к конфронтации. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, блок нацелен на экспансию в постсоветское пространство, что не может принести большей безопасности региону.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240301/most-1930479710.html

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политика, украина, польша, германия, эммануэль макрон, олаф шольц, борис писториус, нато, россия