https://ria.ru/20240301/nato-1930420139.html

НАТО намерена избегать эскалации с Россией, заявил замгенсека альянса

НАТО намерена избегать эскалации с Россией, заявил замгенсека альянса - РИА Новости, 01.03.2024

НАТО намерена избегать эскалации с Россией, заявил замгенсека альянса

НАТО полна решимости избегать эскалации отношений с РФ, заявил в интервью газете Pais заместитель генсека альянса Мирча Джоанэ, отметив, что "до сих пор это... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T11:08

2024-03-01T11:08

2024-03-01T11:08

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. НАТО полна решимости избегать эскалации отношений с РФ, заявил в интервью газете Pais заместитель генсека альянса Мирча Джоанэ, отметив, что "до сих пор это удавалось достаточно хорошо". "Мы полны решимости продолжать поддерживать Украину и избегать эскалации отношений с Россией, что мы до сих пор делали достаточно хорошо", - заявил Джоанэ. Он подчеркнул, что это "особенно важно после того, как Украина начала переговоры о вступлении в ЕС и сближении с НАТО". Джоанэ также подтвердил, что в НАТО "нет намерения или планов по вводу войск на Украину". Ранее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Президент РФ Владимир Путин ранее в послании Федеральному собранию заявил, что опасные действия и заявления Запада во внешней политике грозят конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации. Он упомянул, что на Западе заявляют о неких намерениях России напасть на Европу, при этом сами они выбирают цели на российской территории для нанесения ударов и средства поражения. Кроме того, он заявил, что у России есть оружие, которое может поражать цели на территории стран Запада. При этом Путин назвал бредом заявления о том, что Россия якобы намеревается напасть на Европу, а также предупредил, что последствия от возможных интервенций Запада на Украину будут трагичными.

https://ria.ru/20240229/mid-1930351793.html

https://ria.ru/20240301/ostin-1930380109.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, европа, владимир путин, евросоюз, нато